Im Notfall zählt jede Minute – und eine gültige Patientenverfügung

Wenn es um Leben und Tod geht, darf nichts schiefgehen. PatientenverfügungPlus sorgt für aktuelle Dokumente und sofortige digitale Verfügbarkeit – geprüft und empfohlen von Finanztip.

Berlin, 27. März 2025 – Wenn es ernst wird, braucht es klare Entscheidungen – und Vorsorgedokumente, auf die man sich tatsächlich verlassen kann. Doch Studien zeigen, dass viele Patientenverfügungen im Notfall nicht greifen, weil sie schlecht formuliert, veraltet oder schlicht unauffindbar sind.

Warum viele Patientenverfügungen versagen

Patientenverfügungen scheitern häufig daran, dass sie zu oberflächlich formuliert sind und dadurch im Ernstfall keinen verbindlichen Charakter besitzen. Ungeeignete Formulare oder selbst formulierte Unterlagen können damit beträchtlichen Schaden verursachen. Ein weiteres Problem: Dokumente veralten oft unbemerkt zu Hause in der Schublade. Die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Aktualisierung sowie die Neuerungen durch Rechtsänderungen und den medizinischen Fortschritt führen dazu, dass eine einmal erstellte Patientenverfügung mit der Zeit nicht mehr wirksam ist- ohne dass die betroffenen Personen dies merken. Bei der Patientenverfügung gibt es anders als bei anderen Rechtsdokumenten wie dem Testament eine gesetzliche regelmäßige Aktualisierungspflicht. Diese Zeitspanne ist vom Gesetzgeber nicht starr festgelegt, sondern ergibt sich aus den Lebensumständen. Eine regelmäßige Aktualisierung nach zwei bis drei Jahren ist sinnvoll. Selbst wenn nach dieser Zeit alles so bleiben soll, ist eine Dokumentation hierzu durch eine erneute Unterschrift mit aktuellem Datum in den vorhandenen Dokumenten notwendig, um die Aktualisierung zu dokumentieren. Diese Aktualisierungspflicht kennen leider nur sehr wenige Menschen. Deshalb ist die Gefahr sehr groß, im Ernstfall wegen einer veralteten Patientenverfügung ungeschützt zu sein.

Innovative Lösung: Automatische Updates und sofortiger Zugriff auf die Dokumente im Notfall

PatientenverfügungPlus denkt die Vorsorge neu und bietet eine überzeugende Lösung für wirksame Vorsorgedokumente. Ein einzigartiger Update- und Erinnerungsservice löst dieses Dilemma und informiert die Kunden automatisch regelmäßig über notwendige Anpassungen. So bleiben Vorsorgedokumente stets aktuell, rechtssicher und präzise.

Hinzu kommt der Notfallausweis für das Portemonnaie oder als Aufkleber für die Gesundheitskarte – eine Innovation, die Leben rettet. Mit ihm haben Ärzte und Angehörige jederzeit online Zugriff auf die Vorsorgedokumente im Volltext. „Viele Menschen glauben, es reicht, Dokumente zu besitzen“, so Dr. Christian Probst, Gründer von PatientenverfügungPlus. „Doch entscheidend ist, dass diese auch im entscheidenden Moment von Ärzten und Vertrauenspersonen im Volltext jederzeit sofort verfügbar sind. Genau das stellen wir mit dem innovativen Notfallausweis sicher.“ Denn Dokumente, die im Ernstfall nicht gefunden werden, sind nutzlos. Die Wirksamkeit der Vorsorge wird mit dem Notfallausweis damit erheblich gesteigert – selbst wenn der Betroffene weit entfernt von zu Hause oder bewusstlos ist, können seine Wünsche berücksichtigt werden.

Ausgezeichnet: Von Finanztip geprüft und 2025 empfohlen

Vom unabhängigen Verbraucherportal Finanztip wurde PatientenverfügungPlus aufgrund der besonderen Nutzerfreundlichkeit, der juristischen Qualität und der digitalen Innovationen ausgiebig untersucht und daher 2025 für die Erstellung der Vorsorgedokumente empfohlen – als einziger Anbieter bereits zum vierten Mal in Folge. „Unsere Mission ist, Vorsorge preiswert, sicher und vor allem einfach zu machen. Die wiederholte jahrelange Empfehlung durch Finanztip bestätigt uns darin und unterstreicht unser Engagement für höchste Qualität und Nutzerfreundlichkeit“, erklärt Dr. Probst. Sein Ziel ist es, jedem in Deutschland Zugriff auf hervorragende Vorsorgeunterlagen zu ermöglichen. Damit sich keine Familie im Notfall über die ungeregelte Behandlung des Kranken streiten muss, sondern stattdessen ihre ganze Kraft der liebevollen Fürsorge des Hilfsbedürftigen widmen kann.

PatientenverfügungPlus ist ein führendes LegalTech-Startup aus Berlin. Als Pionier der Digitalisierung unterstützt das Unternehmen Privatpersonen bei der Erstellung rechtssicherer Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen schon seit 2015. Alle Dokumente werden individuell erstellt, erhalten regelmäßig Updates und können jederzeit über einen digitalen Notfallausweis online abgerufen werden.

