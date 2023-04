iMetal Resources erzielt über eine Privatplatzierung einen Erlös in Höhe von 1.281.250 Dollar

VANCOUVER, British Columbia – 10. April 2023 – iMetal Resources Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) (iMetal oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) zur Generierung eines Bruttoerlöses in Höhe von 1.281.250 Dollar abgeschlossen hat. In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen am 31. März 2023 insgesamt 2.000.000 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine Quebec-Einheit) an eine zeichnende Person mit Wohnsitz in der Provinz Quebec ausgegeben. Am 6. April 2023 folgte dann die Ausgabe von 3.125.000 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine FT-Einheit) an zeichnende Investoren aus den übrigen Provinzen Kanadas. Die FT-Einheiten und die Quebec-Einheiten wurden jeweils zum Preis von 0,25 Dollar pro FT-Einheit bzw. Quebec-Einheit ausgegeben.

Jede Quebec-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant, der den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,35 Dollar berechtigt und bis zum 31. März 2025 ausgeübt werden kann (jeweils ein Quebec-Warrant).

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant, der den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,30 Dollar berechtigt und bis zum 6. April 2025 ausgeübt werden kann (jeweils ein Warrant).

Die Stammaktien, die Teil der Quebec-Einheiten bzw. FT-Einheiten sind, werden gemäß Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act) als Flow-Through-Aktien begeben.

Den Erlös aus der Platzierung wird das Unternehmen für qualifizierte Ausgaben in Zusammenhang mit den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten verwenden. Als Voraussetzung gilt, dass der Erlös aus dem Verkauf der Quebec-Einheiten nur in Projekte in der Provinz Quebec fließt.

In Verbindung mit dem Abschluss der Platzierung hat das Unternehmen bestimmten, nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbundenen Dritten für ihre Unterstützung bei der Vermittlung von zeichnungswilligen Investoren an das Unternehmen 45.000 Dollar bezahlt und 120.000 Quebec-Warrants sowie 60.000 Warrants ausgeben. Die in Verbindung mit den Quebec-Einheiten ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer gebunden, die am 1. August 2023 endet. Für die in Verbindung mit den FT-Einheiten ausgegebenen Wertpapiere gilt eine gesetzliche Haltedauer bis zum 7 August 2023. Die entsprechenden Wiederveräußerungsbeschränkungen stehen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Im Rahmen der Platzierung hat auch eine firmeninterne Person insgesamt 125.000 FT-Einheiten gezeichnet. Bei der Teilnahme dieser firmeninternen Person handelt es sich um eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei (related party transaction) im Sinne der Börsenvorschrift 5.9 der TSX Venture Exchange sowie der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Für diese Transaktion hat sich das Unternehmen auf die Ausnahmegenehmigung von den formellen Bewertungsanforderungen in Abschnitt 5.5(a) der Vorschrift MI 61-101 sowie auf die Ausnahmegenehmigung hinsichtlich der Anforderungen betreffend die Minderheitsaktionäre in Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 berufen.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete – Gowganda West – ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Saf Dhillon

President & CEO

iMetal Resources Inc.

info@imetalresources.ca

Tel. (604-484-3031)

Suite 550, 800 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6.

imetalresources.ca

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen die Explorationsergebnisse, die Variationen der Mineralisierungsergebnisse, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, die Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

