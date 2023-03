Immer mehr brauen ihr Bier zu Hause selbst

„Hopfen und mehr“ gibt Vollgas für Hobby-Bierbrauer. Online-Versandhandel auch im 20. Geschäftsjahr erfolgreich am Markt!

Online-Versandhandel „Hopfen und mehr“ feiert 20-jähriges Bestehen und verzeichnet ein Plus in der Krise

von Olaf E. Jahnke

Neukirch / Tettnang – Zum Presse-Termin hat am Aschermittwoch Geschäftsführer Christian Herkommer vom Hobbybrauerversand „Hopfen und mehr“ nach Rudenweiler in die „Brauakademie Argental“ geladen. Das Unternehmen versorgt europaweit Hobby-Bierbrauer mit Geräten, Rohstoffen und Utensilien vom Sudhaus über den Gärkeller bis zum Ausschank. In der Brauakademie gibt es verschiedene Kurs- und Eventangebote für Hobbybrauende und Bierliebhaber.

Zu Beginn der Gesprächsrunde sagt Firmengründer Herkommer selbstbewusst: „Krise hin, Krise her, bei uns heißt es: wir geben Vollgas für das schönste Hobby der Welt.“ Die Pandemiejahre hätten die Nachfrage eher gesteigert, informiert Herkommer. Er bilanziert für diese Zeit sogar eine leichte Umsatzsteigerung. Eigenes Bier bedeute, zuhause sinnvolle, ökologische und nachhaltige Lebensmittel zu produzieren. Dazu komme die Freude am wohlschmeckenden Selbstgebrauten. Insgesamt habe man sich erfreulicherweise im 20. Jahr des Bestehens als größter Online-Versandhandel für Hobbybrauer in Deutschland etablieren können. Das liege unter anderem an einem spezifischen, immer aktuellen und qualitativ hochwertigen Warenangebot.

„Unser besonderes Plus ist das engagierte Team“, weiß Monika Muranyi, seit 2013 im Unternehmen und seit 2017 zweite Geschäftsführerin bei „Hopfen und mehr“ als Leiterin des operativen Geschäfts und der Ausbildung. „Wir punkten mit Produktvielfalt, Schnelligkeit, guter Beratung und Service“, beantwortet sie die Frage nach dem Erfolgsrezept. Für Menschen, die zuhause Bier brauen, gibt es mit verschiedenen Informationen auch die passende Unterstützung. Dazu gehören Videos, Podcasts und Anleitungen auch online.

Neu ist das Unternehmens-Quartalsmagazin „Brauerlebnis“. Braukurse und Bier-Tastings in der Brauakademie Argental sind nach der Pandemie wieder angelaufen. Die Nachfrage sei groß, aber bei den nächsten Tastings seien noch einige wenige Plätze frei, ist zu erfahren. Darüber hinaus konnten die Hobby-Brau-Spezialisten nach Umbau-Arbeiten noch das „Braustüble“ in der Brauakademie Argental im Sommer 2022 eröffnen. Zunächst nur einmal im Monat geöffnet, empfiehlt sich wohl eine Reservierung.

Bei „Hopfen und mehr“ am Hauptstandort in Neukirch arbeiten aktuell 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Service, Versand, Verwaltung und Brauerei-Entwicklung. Die Online-Versandhändler sind als Ausbildungsbetrieb von der IHK ausgezeichnet worden. Derzeit machen drei Azubis ihre Ausbildung bei „Hopfen und mehr“ als Kaufmann für E-Commerce, im Bereich Lagerlogistik und im Versand.

Zum 20-Jährigen im Sommer überlegen sich die Hobby-Brau-Spezialisten noch Jubiläumsaktionen und eine Feier.

Infos unter www.hobbybrauerversand.de

