Immobilie in Mönchengladbach verkaufen: Immofly erzielt optimale Preise bei kurzer Vermarktungsdauer

Als regionaler Immobilienmakler kombiniert Immofly lokale Marktkenntnis mit einem bestehenden Käufernetzwerk – und verkürzt so die Verkaufsdauer für Eigentümer.

Wer seine Immobilie in Mönchengladbach verkaufen möchte, will zwei Dinge: einen guten Preis und keinen monatelangen Stillstand. Die Immofly OHG – https://www.immofly.de/immobilienmakler-moenchengladbach.html – bringt beides zusammen. Während die durchschnittliche Vermarktungsdauer in Mönchengladbach bei drei bis sechs Monaten liegt, verkürzt das Maklerteam diesen Zeitraum durch aktive Vermarktung und ein über zehn Jahre gewachsenes Käufernetzwerk häufig deutlich.

Der Schlüssel liegt in der Vorbereitung. Jede Immobilie wird persönlich besichtigt und auf Basis aktueller Marktdaten bewertet. Anschließend entsteht ein hochwertiges Exposé mit professionellen Fotos und virtuellen Rundgängen, das gezielt über das eigene Netzwerk, Social Media und relevante Portale vermarktet wird. Ein realistischer Preis und eine durchdachte Präsentation entscheiden über Erfolg oder Stillstand: Verkauft wird nicht über die Masse, sondern über die richtigen Interessenten.

Ein Vorteil dabei: Rund 30 Prozent der Objekte wechseln den Besitzer, bevor sie öffentlich inseriert werden – über vorgemerkte Kaufinteressenten aus der eigenen Kundenkartei. Das spart Zeit und schützt vor langen Vermarktungsphasen, die den erzielbaren Preis drücken können. Gerade in einem dynamischen Markt wie Mönchengladbach kann dieser Vorsprung entscheidend sein.

Eigentümer, die den aktuellen Wert ihrer Immobilie kennen möchten, erhalten bei Immofly eine kostenlose und unverbindliche Wertermittlung vor Ort. Berücksichtigt werden dabei Lage, Ausstattung, Baujahr und energetischer Zustand. So erhalten Verkäufer von Beginn an eine realistische Einschätzung des erzielbaren Preises – und eine klare Grundlage für ihre Entscheidung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immofly OHG

Herr Sergej Haas

Wassenberger Str. 85a

52525 Heinsberg

Deutschland

fon ..: 02452 / 97 87 80

fax ..: 02452 / 97 87 820

web ..: https://www.immofly.de/

email : info@immofly.de

Die Immofly OHG ist ein inhabergeführter Immobilienmakler mit Sitz in Heinsberg und einem weiteren Standort in Düsseldorf. Seit 2009 vermittelt das Unternehmen Wohn- und Gewerbeimmobilien in Mönchengladbach und der Region Niederrhein.

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