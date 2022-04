Immobilien einfach schneller finden

Immobilien sind vermutlich besser versteckt als Ostereier. Doch warum findet man immer schwerer Immobilien? Michael Mühlmann als der Immobilienexperte weiß darauf Antwort.

Immobilien sind derzeit besser versteckt als Ostereier. Doch woran liegt das? Laut Experten finden aktuell nicht signifikant weniger Immobilientransaktionen statt als noch vor wenigen Jahren. Sie werden aktuell nur am öffentlichen Immobilienmarkt vorbei verkauft. Denn immer mehr Makler inserieren die Immobilenangebote nicht mehr in öffentlichen Portalen wie Immoscout24, sondern geht den Weg über Off-Market-Instrumente. Registrierte Kunden finden schneller Ihre Traumimmobilie oder registrieren sich im Offmarket. Also wie lässt sich in einer solchen Situation noch eine Immobilie finden?

Laut dem Experten Michael Mühlmann der ISB MÜNCHEN Immobilien GmbH werden derzeit etwa 30 Prozent der Immobilien „off-market“, also abseits des Immobilienmarktes verkauft. Bei der aktuell hohen Nachfrage werden Häuser und Wohnungen bereits verkauft, bevor sie in Online-Immobilienportalen oder Zeitungen inseriert werden. Viele Immobilienverkäufe finden bereits im Büro des Immobilienmaklers statt, denn dort liegen die Datenbanken von den Kaufinteressenten. Portale wie Immoscout24 verlieren bei dieser Marktentwicklung immer mehr an Bedeutung, da sich der Markt direkt immer mehr in die Büros und Niederlassungen der Makler wandelt.

Wie kann ich jetzt eine Immobilie finden?

Hierzu Michael Mühlmann, Dipl. Sachverständiger (Dia): „Die wahrscheinlich aussichtsreichste Möglichkeit ist, einen Suchauftrag anzulegen. Wir sind permanent mit der Akquise von neuen Immobilien beschäftigt. Darüber hinaus vermitteln wir nicht nur Immobilien, die wir gleichzeitig auch auf ihrer Webseite oder in Online-Immobilienportalen anbieten. Stattdessen haben wir auch Immobilien in unserer Datenbank, die abseits der öffentlichen Kanäle vermarktet werden.

Haben Sie einen Suchauftrag bei uns, Ihrem Immobilienmakler in München, angelegt und wir haben eine zu Ihren Kriterien passende Immobilie gefunden, werden Sie informiert, bevor wir mit der öffentlichen Vermarktung beginnen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eine Immobilie zu besichtigen, von der andere noch gar nichts wissen.“

Wie sollten meine Suchkriterien aussehen?

Damit Sie über eine passende Immobilie informiert werden können, müssen Sie wissen, wonach Sie suchen. Was muss die Immobilie unbedingt erfüllen? Was würden Sie sich wünschen, ist aber kein Muss? Wo wären Sie bereit, Kompromisse einzugehen? Welche Punkte sind Ausschlusskriterien?

Für den Makler ist besonders wichtig, wie viel Sie maximal bereit sind, für eine Immobilie zu zahlen. Dazu kommen natürlich die Lage, Quadratmeter Wohnfläche, Anzahl der Zimmer, Quadratmeter des Grundstücks und so weiter. Um Ihre Chancen darüber hinaus zu verbessern, raten wir, sich eine Finanzierungsexpertise erstellen zu lassen.



