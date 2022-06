Immobilien und Grundstücke in München: So einfach ist der Objektverkauf

Als Bauträger in München bietet die Cortile Bavaria GmbH ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit auf einen einfachen, sicheren und schnellen Immobilienverkauf.

Der Immobilienmarkt ist stark umkämpft, die Nachfrage nach Wohnraum und Baugrundstücken steigt stetig an und das Angebot ist insbesondere in deutschen Großstädten wie München sehr knapp. Die hohe Nachfrage hat beim Verkauf einer Immobilie nicht nur Vorteile, da die riesige Menge an Anfragen für Privatpersonen kaum stemmbar ist. Durch die große Anzahl an Interessentinnen und Interessenten ist es schwer, die richtige Auswahl beim Verkauf von Immobilien und Grundstücken zu treffen. Bauträger wie die Cortile Bavaria GmbH in München helfen dabei, das Kaufen und Verkaufen von Immobilien schnell und sicher zu gestalten.

Die Cortile Bavaria GmbH unterstützt Verkäuferinnen und Verkäufer bei der Immobilienvermittlung und bietet dabei ein Immobilien-Rundum-Paket an, welches den Aufwand für die verkaufende Partei so gering wie möglich hält. Als Bauträger mit mehr als 25 Jahren Erfahrung sorgt das Unternehmen dafür, dass der Immobilienverkauf reibungslos und ohne Risiken ablaufen kann. Hierzu müssen Kundinnen und Kunden im Vorfeld nur einige wenige Informationen zum Grundriss bzw. Grundstücksgröße, und zum Objekt selbst bereitstellen.

Immobilienverkauf an einen Bauträger in München

Für Verkäuferinnen und Verkäufer, die den Verkauf ohne viel Zeit und Aufwand abwickeln möchten, bietet die Cortile Bavaria GmbH den direkten Verkauf an uns als Bauträger selbst an. Hierbei erstellt das Unternehmen ein Kaufangebot und wickelt den kompletten Immobilienverkauf schnell, sicher und zuverlässig ab. Bei direkten Verkäufen an das Unternehmen werden keine zusätzlichen Gebühren berechnet, Kundinnen und Kunden sparen so nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld.

Als Bauträger trägt die Cortile Bavaria GmbH das volle Risiko, Verkäuferinnen und Verkäufer einer Immobilie oder eines Grundstückes sind nicht an die Veräußerung des Objektes gebunden, sondern erhalten innerhalb kürzester Zeit die vereinbarte Vertragssumme.

Immobilien in München kaufen: sicherer Kauf ohne Risiko

Die Suche nach einer geeigneten Immobilie oder einem Grundstück, welches bebaut werden soll, gestaltet sich gerade im Großraum München sehr schwierig. Das knappe Angebot treibt die Preise in die Höhe und Käuferinnen und Käufer oft in eine aussichtslose Situation, in welcher gerne Fehlentscheidungen getroffen werden. Wer sich für den Kauf von einem Bauträger entscheidet, profitiert von einer klaren Leistungsbeschreibung und preislicher Transparenz.

Der Kauf von Bauträgern wie der Cortile Bavaria GmbH bietet eine ganze Reihe an Vorteilen. Käuferinnen und Käufer erhalten alle Leistungen, die mit dem Hauskauf verbunden sind, aus einer Hand und können sich so stets auf eine Ansprechperson verlassen. Die Cortile Bavaria GmbH übernimmt ebenfalls das Einholen verschiedener Genehmigungen und beauftragt selbstständig verschiedene Handwerksfirmen, die sich um den Bau kümmern. Dadurch entsteht für Käuferinnen und Käufer ein Komplettpreis, der ohne versteckte Risiken und unerwartete Ereignisse kalkuliert werden kann.

Abschließend lässt sich festhalten: Sowohl für den Verkauf als auch für den Kauf von Immobilien bietet ein Bauträger in München, wie die Cortile Bavaria GmbH, vielfältige Vorteile.

