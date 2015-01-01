Immobilieninvestments: Finanzbildung statt Prospektglanz

„Kaufen Sie Immobilien nur mit dem nötigen Fachwissen“ – Markus Schmidt macht Anleger fit für energieeffiziente Neubauinvestments.

Komplexe Steuergesetze, volatiler Immobilienmarkt, steigende Zinsen: Wer heute in Wohnimmobilien investiert, muss mehr verstehen als Quadratmeterpreise und Lagebeschreibungen. Genau deshalb setzt Rocket House Immobilien aus Mönchengladbach auf einen Ansatz, der klassische Vertriebslogik durch systematische Wissensvermittlung ersetzt. Bevor eine konkrete Investitionsentscheidung fällt, sollen Anleger verstehen, wie der deutsche Immobilienmarkt funktioniert, welche Rolle Standort, Objektqualität und Energieeffizienz spielen und wie sich Steuer- und Finanzgesetze konkret auf ihr Investment auswirken. Das Unternehmen entwickelt und strukturiert steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment.

„Unser Credo lautet: Kaufen Sie Immobilien nur mit dem nötigen Fachwissen“, erklärt Markus Schmidt, Gründer von Rocket House Immobilien. „Wir wollen keine Entscheidungen im Halbdunkel, sondern Transparenz. Wer ein energieeffizientes Neubauobjekt als Kapitalanlage erwirbt, soll nachvollziehen können, warum es zum eigenen Profil passt und wie es sich über viele Jahre im Portfolio verhalten wird.“ Um dieses Ziel zu erreichen, bietet Rocket House Workshops, Beratungsgespräche und digitale Tools an, die von der ersten Marktübersicht bis zur detaillierten Investitionsberechnung reichen.

Die Bandbreite reicht von Grundlageninhalten zum deutschen Immobilienmarkt über vertiefende Analysen zu Neubaubedarf, Energieeffizienz und steuerlichen Rahmenbedingungen bis hin zu individuellen Szenariorechnungen. Online-Rechner zeigen etwa, wie sich unterschiedliche Finanzierungsmodelle, Tilgungssätze oder Mietannahmen auf Cashflow und Steuerlast auswirken. Strategietools unterstützen Anleger dabei, Immobilieninvestments in ihre langfristige Ruhestandsplanung einzubetten, statt sie isoliert zu betrachten. „Viele Interessenten kommen mit der Frage ,Kaufen oder warten?‘ zu uns. Wir drehen die Perspektive um und fragen: Welche Rolle soll die Immobilie für Sie spielen, und zu welchem Zeitpunkt?“, so Markus Schmidt.

Die Erfahrung zeigt, dass sich der Blick auf Immobilieninvestments nach einem solchen Bildungsprozess spürbar verändert. Viele Teilnehmer der Workshops und Beratungsgespräche berichten, dass sie Angebote, die ihnen zuvor attraktiv erschienen, im Nachhinein deutlich kritischer bewerten. Insbesondere hochglänzende Präsentationen mit Fokus auf steuerliche Vorteile verlieren an Reiz, wenn Anleger gelernt haben, auf harte Kriterien wie Nettomietrendite, Tilgungskraft, Instandhaltungsrücklagen und die tatsächliche energetische Qualität des Gebäudes zu achten. Markus Schmidt sieht darin einen wichtigen Beitrag zum Anlegerschutz: „Wir wollen keine Angst schüren, aber für einen realistischen Blick sorgen. Wer verstanden hat, wie ein Immobilieninvestment wirklich funktioniert, lässt sich weniger leicht von Schlagworten beeindrucken und stellt die richtigen Fragen.“ Das stärkt letztlich nicht nur die Position des einzelnen Investors, sondern trägt auch dazu bei, das Niveau im Markt insgesamt zu heben. Denn je mehr gut informierte Anleger unterwegs sind, desto schwerer haben es Produkte, die nur auf kurzfristige Effekte oder rein steuerliche Anreize setzen, ohne eine solide Substanz im Hintergrund.

Gerade in einem Umfeld, in dem digitale Angebote und Werbeversprechen rund um Immobilieninvestments zunehmen, will Rocket House Anleger in die Lage versetzen, kritisch zu prüfen, statt nur zu konsumieren. Wer die Wechselwirkungen zwischen Standort, Energieeffizienz, Finanzierung, Abschreibung und persönlicher Steuerbelastung versteht, erkennt schneller, ob ein Angebot zum eigenen Profil passt oder nicht. „Am Ende entscheiden unsere Kunden selbst – aber mit einem Wissensstand, der sie auf Augenhöhe mit Markt und Vertrieb bringt“, betont Markus Schmidt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rocket House Immobilien

Herr Markus Schmidt

Holbeinstraße 37

41063 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 0151 – 11628888

web ..: https://www.rocket-house.de

email : info@rocket-house.de

Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen“ können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte prüft, steuerliche Rahmenbedingungen einordnet und die investitionsrelevanten Kennzahlen so aufbereitet, dass Berater sie in ihre ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung integrieren können. Mehr Informationen unter https://www.rocket-house.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 0170 5200599

web ..: https://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PoE++ und strukturierte Gebäudeverkabelung: Hecking Elektrotechnik macht Gebäude netzwerkfähig Wie steueroptimierte Neubauten die Altersvorsorge stärken können