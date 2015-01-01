Wohnungsnot, Energiepreise, Steuerlast: Warum energieeffiziente Neubauten für Anleger doppelt wirken

Immobilienexperte Markus Schmidt: „Wer heute baut, muss Wohnraummangel, Energieeffizienz und Steuerwirkung zusammendenken.“

Der Druck auf dem deutschen Wohnungsmarkt nimmt weiter zu. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland bis zu eine Million Wohnungen fehlen. Gleichzeitig treibt der energetisch schlechte Zustand vieler Altbauten die Heiz- und Nebenkosten in die Höhe und verschärft die Debatte um Klimaschutz und Energieabhängigkeit. Vor diesem Hintergrund gewinnen energieeffiziente Neubauimmobilien nicht nur gesellschaftlich, sondern auch als langfristiger Baustein des privaten Vermögensaufbaus an Bedeutung. Genau hier setzt Rocket House Immobilien aus Mönchengladbach mit seinem Fokus auf steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment an.

„Wir haben es mit einem doppelten Engpass zu tun: Es fehlen Wohnungen, und ein erheblicher Teil des Bestands ist energetisch überholt. Wer als Anleger heute in energieeffiziente Neubauten investiert, schafft Wohnraum, reduziert den Energieverbrauch und nutzt gleichzeitig steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt Markus Schmidt, Gründer von Rocket House Immobilien. Sein Unternehmen konzentriert sich auf Neubauprojekte mit hohen Effizienzstandards, in der Regel nach KfW-40-QNG-Konzept, bei denen sich Klimapolitik, Komfort und Steuereffekte sinnvoll verbinden lassen.

Für Investoren eröffnen solche Objekte eine mehrschichtige Wirkung: Zum einen profitieren sie von der anhaltend hohen Nachfrage nach zeitgemäßem, gut gedämmtem Wohnraum in nachgefragten Lagen. Zum anderen wirken energieeffiziente Gebäude den steigenden Nebenkosten entgegen und machen Mietwohnungen auch in Zukunft bezahlbarer. Schließlich ermöglicht die Kombination aus regulärer und erhöhter Abschreibung für Neubauten sowie förderfähiger Finanzierung, einen Teil der persönlichen Steuerlast in den Aufbau von Sachwerten umzulenken, statt sie allein dem Fiskus zu überlassen.

Viele Anleger verbinden mit Immobilieninvestments zunächst den klassischen Kauf einer Eigentumswohnung, ohne die gesamtwirtschaftliche Dimension im Blick zu haben. Dabei zeigt sich gerade im energieeffizienten Neubau, wie eng die private Vermögensplanung mit gesellschaftlichen Zielen verknüpft ist. Wer in ein KfW-40-QNG-Objekt investiert, verbessert nicht nur die eigene Steuer- und Vermögensbilanz, sondern schafft dringend benötigten, zukunftsfähigen Wohnraum in einem Segment, das von Mietern zunehmend nachgefragt wird. Markus Schmidt beobachtet in Gesprächen mit Interessenten, dass dieses Bewusstsein deutlich wächst: „Viele unserer Anleger sagen heute ganz bewusst: Ich möchte nicht ausschließlich in abstrakte Finanzprodukte investieren, sondern mein Kapital soll sichtbar etwas bewirken – und sich gleichzeitig rechnen.“ Energieeffiziente Neubauprojekte sind für sie eine Möglichkeit, Klimaschutz, Wohnraumschaffung und Vermögensaufbau nicht gegeneinander auszuspielen, sondern in einem Investmentansatz zusammenzuführen, der auf solide Zahlen und eine langfristige Perspektive setzt.

„Viele unserer Kundinnen und Kunden sind überrascht, wie stark ein energieeffizientes Neubauobjekt den Nettoeffekt nach Steuern verändern kann“, berichtet Markus Schmidt. „Die Anfangsnutzung von Förderprogrammen, die laufende Abschreibung und die energetisch bedingten Kostenvorteile greifen wie Zahnräder ineinander. Wer das systematisch plant, schafft sich nicht nur zusätzliche Mieteinnahmen, sondern stabilisiert seine finanzielle Zukunft.“ Rocket House versteht sich dabei als Sparringspartner, der Projekte auswählt, die strengen Kriterien in Bezug auf Standort, energetische Qualität und steuerliche Einordnung genügen. Damit adressiert Rocket House insbesondere Zielgruppen mit hoher Einkommensteuerbelastung wie Unternehmer, leitende Angestellte und Freiberufler. Für sie kann ein energieeffizienter Neubau im Portfolio zu einem wichtigen Baustein werden, der Wohnungsnot, Klimaschutz und persönlichen Vermögensaufbau in einer klar strukturierten Strategie verbindet.

Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen“ können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte prüft, steuerliche Rahmenbedingungen einordnet und die investitionsrelevanten Kennzahlen so aufbereitet, dass Berater sie in ihre ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung integrieren können. Mehr Informationen unter https://www.rocket-house.de

