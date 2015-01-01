Immobilieninvestments mit Steuereffekt: Energieeffiziente Neubauten im Fokus

Immobilienexperte Markus Schmidt verbindet mit Rocket House Immobilien energieeffiziente Neubauprojekte mit aktueller Steuer- und Fördergesetzgebung und macht sie für private Anleger nutzbar.

Steigende Steuerbelastung, volatile Kapitalmärkte und der politische Druck zu mehr Energieeffizienz rücken eine Anlageklasse zunehmend in den Mittelpunkt: energieeffiziente Neubauimmobilien, die gezielt mit steuerlichen Förderinstrumenten kombiniert werden. Auf diese Schnittstelle hat sich Rocket House Immobilien aus Mönchengladbach spezialisiert: Das Unternehmen von Gründer Markus Schmidt entwickelt und strukturiert steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Dabei geht es ausdrücklich nicht um kurzfristige „Steuersparmodelle“, sondern um langfristig tragfähige Konzepte für den Vermögensaufbau privater und semiprofessioneller Investoren.

Markus Schmidt verfügt über viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen im Finanzvertrieb und kennt die typischen Fragestellungen von Anlegern aus der Praxis: „Wie lassen sich Immobilieninvestments so gestalten, dass sie sowohl zur Einkommenssituation und zum Risikoprofil als auch zu den steuerlichen Rahmenbedingungen passen? Diese Herausforderungen wollen wir für unsere Kunden lösen.“ Mit Rocket House konzentriert er sich in diesem Zusammenhang auf die Vermittlung energieeffizienter Neubauprojekte, bei denen sich ökologische Standards, niedrige Betriebskosten und steuerliche Effekte – etwa über erhöhte Abschreibungen und Förderprogramme für Mietwohnungsneubau – sinnvoll verbinden lassen. „Ziel ist es, Immobilieninvestments als planbaren Baustein für die Altersvorsorge und den langfristigen Vermögensaufbau zu positionieren. Dafür arbeiten wir an entwicklungsstarken Standorten mit Projektentwicklern und Bauunternehmen zusammen und können so kontinuierlich auf hochwertige Objekte zugreifen“, betont Markus Schmidt.

Im Mittelpunkt stehen Neubauobjekte, die nach dem KfW-40-QNG-Konzept errichtet werden. Diese Gebäude verbrauchen einen Bruchteil der Energie eines Standardneubaus, erfüllen hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit und Komfort und eröffnen den Zugang zu zinsgünstigen Krediten und steuerlichen Sonderabschreibungen für neuen Mietwohnungsbau. Für Kapitalanleger entsteht damit eine Kombination aus potenziell stabilen Mieteinnahmen, reduzierten Bewirtschaftungskosten und steuerlicher Entlastung. Gerade in einem Umfeld, in dem klassische Zinsanlagen real kaum Kaufkraftzuwachs ermöglichen, werden solche Immobilien zu einem Instrument, um Vermögenssicherung und Renditechancen zu verbinden.

Ein Kernelement des Ansatzes von Rocket House ist die konsequente Wissensvermittlung. Anstatt einzelne Objekte zu verkaufen, setzt das Unternehmen auf Workshops und digitale Tools, mit denen Investoren zunächst ein fundiertes Verständnis für den deutschen Immobilienmarkt, das Zusammenspiel von Standort, Objektqualität, Finanzierung und Steuerwirkung sowie die spezifischen Chancen energieeffizienter Neubauimmobilien entwickeln können. Online-Strategieplaner für den Ruhestand, Berechnungstools zur Wirkung von Immobilieninvestments auf die Einkommensteuer und Bonitätschecks unterstützen Anleger dabei, ihre individuelle Situation durchzurechnen, bevor eine konkrete Kaufentscheidung fällt.

Damit spricht Rocket House gezielt Zielgruppen mit einer hohen Einkommensteuerbelastung wie Unternehmer, leitende Angestellte oder Freiberufler an, die einen Teil ihrer Steuerlast in den Aufbau von Sachwerten umlenken wollen. „Im Zentrum steht die Frage, welchen Beitrag eine einzelne Immobilie im energieeffizienten Neubausegment zum Gesamtvermögen leisten kann: als zusätzlicher Cashflow im Ruhestand, als Inflationsschutz über die Immobilie selbst und als Hebel, um steuerliche Rahmenbedingungen im Sinne des Anlegers zu nutzen. Unser Anspruch ist, dass Anleger Immobilienentscheidungen auf Basis von Zahlen, Gesetzestexten und Szenarioanalysen treffen, nicht auf Basis von Bauchgefühl oder Hochglanzbroschüren“, lautet die Leitidee, mit der Markus Schmidt Rocket House positioniert. Praktisch bedeutet dies, dass jedes Projekt unter Rendite-, Risiko- und Steueraspekten durchgerechnet wird und sich klar nachvollziehen lässt, welche Rolle es im Gesamtvermögen des Investors spielen kann.

Mit dieser Kombination aus energetisch hochwertigen Neubauten, steuerlicher Optimierung und systematischer Bildungsarbeit adressiert Rocket House Immobilien einen Wachstumsmarkt, der weit über kurzfristige Immobilienzyklen hinausreicht. Energieeffiziente, steuerlich begünstigte Wohnobjekte werden auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle bei Klimapolitik, Wohnraumschaffung und privater Vermögensbildung spielen – und bieten damit privaten und semiprofessionellen Investoren eine substanzielle Perspektive für den langfristigen Vermögensaufbau.

Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude" und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen" können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten.

