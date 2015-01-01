  • Immobilienmakler Düsseldorf: Léonard Immobilien steht seit über 15 Jahren für faire und kompetente Vermittlung

    Seit über 15 Jahren steht Léonard Immobilien als Immobilienmakler in Düsseldorf für faire, persönliche Vermittlung – mit Zeit für jeden Kunden und einem klaren Bekenntnis zur Region.

    BildWer in Düsseldorf eine Wohnung oder ein Haus kaufen, verkaufen oder vermieten möchte, trifft auf einen schnellen Markt mit vielen Anbietern. Léonard Immobilien – https://www.leonard-immobilien.de/ aus der Nordstraße geht hier bewusst einen anderen Weg: persönlich, nah und mit Zeit für jeden einzelnen Kunden. Seit über 15 Jahren begleitet das inhabergeführte Maklerbüro Eigentümer und Interessenten durch alle Phasen einer Immobilientransaktion.

    Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch hinter der Immobilie. Léonard Immobilien nimmt sich die Zeit, Eigentümer und Objekt kennenzulernen, bevor eine Vermarktungsstrategie entsteht. So entsteht eine Präsentation, die wirklich zur jeweiligen Immobilie passt – von der ehrlichen Preiseinschätzung über emotionale Immobilienfotografie bis hin zum kostenfreien Home Staging, das Objekte für Besichtigungen optimal in Szene setzt.

    Das Team verbindet fachliche Qualifikation mit einem klaren Bekenntnis zur Region. Renate B. Léonard ist Immobilienmaklerin (IHK), Mitglied im Immobilienverband IVD und ausgebildete Homestagerin (DGHR). Die Marktkenntnis reicht von Pempelfort und Derendorf über Oberkassel bis Kaiserswerth – und damit über nahezu alle Stadtteile Düsseldorfs. Bewusst bleibt das Büro dabei klein und persönlich: Statt auf Masse setzt Léonard Immobilien auf wenige Mandate, die mit voller Aufmerksamkeit betreut werden.

    Wie gut dieser Ansatz ankommt, zeigen die durchweg positiven Rückmeldungen der Kunden. Besonders häufig loben Verkäufer und Käufer die persönliche Erreichbarkeit, die faire Beratung und die menschliche Betreuung über den gesamten Prozess hinweg. Genau diese Mischung aus Verlässlichkeit und echtem Engagement hat dem Maklerbüro über die Jahre einen festen Ruf in Düsseldorf verschafft.

    Auch künftig bleibt der Anspruch derselbe: Verkäufer zum bestmöglichen Preis und Käufer zu ihrer Wunschimmobilie zu bringen – seriös, effizient und auf Augenhöhe.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Léonard Immobilien Düsseldorf
    Frau Renate Léonard
    Nordstraße 27
    40477 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)2 11 / 69 16 99 81
    fax ..: +49 (0) 32 12 / 50 88 79
    web ..: https://www.leonard-immobilien.de
    email : info@leonard-immobilien.de

    Léonard Immobilien ist ein inhabergeführter Immobilienmakler in Düsseldorf mit Sitz in der Nordstraße. Das Büro ist auf Verkauf und Vermietung von Wohnimmobilien spezialisiert und bietet Immobilienbewertung, Home Staging und persönliche Beratung aus einer Hand.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    Léonard Immobilien Düsseldorf
    Frau Renate Léonard
    Nordstraße 27
    40477 Düsseldorf

    fon ..: +49 (0)2 11 / 69 16 99 81
    web ..: https://www.leonard-immobilien.de
    email : info@leonard-immobilien.de


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