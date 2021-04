Immobilienmakler in Köln bietet die umfassendste Dienstleitung beim Immobilienverkauf

Der Makler in Köln Hakan Citak bietet beim Immobilienverkauf seinen Kunden drei außergewöhnliche Dienstleistungspakete an.

Der Makler in Köln, die Citak Immobilien bietet Immobilieneigentümern die ihre Immobilie verkaufen möchten eine außergewöhnlich große Dienstleistungsbreite an, die es sonst nirgendwo in der gesamten DACH-Region gibt.

Der kluge Kopf des Unternehmens Hakan Citak ist mehrfach ausgezeichneter Profimakler und bereits mit sechs entdeckte er seine Liebe für Immobilien. Das führte zur Ausbildung zum Zimmerer, zum Architekturstudium und zum Studium der Immobilienökonomie.

Seit über 30 Jahren ist die Bau- und Immobilienwirtschaft sein Zuhause und als Makler hat er mehr als 600 Immobilieneinheiten verkauft, ohne dabei Eigentümern das Blaue vom Himmel zu versprechen.

Dabei ist sein Leitgedanke: „Wir behandeln Ihre Immobilie so, als ob sie unsere eigene wäre.“

Deshalb weiß er auch genau was seine Kunden sich wünschen und brauchen. Aus diesem Grund geht er auch mal gern ungewöhnliche Wege um seinen Kunden Rundum zu helfen.

Das Kölner Maklerunternehmen ist spezialisiert auf den Immobilienverkauf im Großraum Köln, Bonn & Düsseldorf und bietet auch nur den Immobilienverkauf als Dienstleistung an, aber mit drei Lösungen für drei unterschiedliche Kundentypen.

1. Immobilienverkauf (Done it for you)

Immobilieneigentümer die sich beim Verkauf ihrer Immobilie um nichts kümmern wollen und auf die Dienstleistungskompetenz des Maklers vertrauen wird mit der „Citak Methode“ geholfen.

Hier wird ein 360° Rundum sorglos Immobilienverkauf von A-Z eingesetzt wo der Verkäufer sich zurücklehnen kann und die Citak Immobilien sich um alles kümmert. Dies ist das Flaggschiff der Citak Immobilien – Immobilienmakler Köln.

2. Immobilienverkauf (Done with you)

Immobilieneigentümer die ihre Immobilien selbst verkaufen möchten, sich dabei unsicher sind aber die Vermarktung dennoch wie ein Profimakler vorbereiten und durchführen möchten. Denen wird mit dem done with you Konzept geholfen. Im Prinzip nimmt der Makler die Funktion der rechten Hand des Eigentümers ein und lotst diesen durch den gesamten Verkaufsprozess. Zuerst wird der Marktwert der Immobilie ermittelt, dann erfolgt die Zusammenstellung und Vorbereitung der relevanten Unterlagen für die Käufer. Zudem wird ein Fotograf beauftragt, die Immobilienbeschreibung durch einen Profitexter verfasst und das Immobilienexposé vorbereitet. Während der gesamten Verkaufsphase ist der Makler der persönliche Berater und steht dem Immobilieneigentümer neben Telefonaten auch mit arbeitserleichternden Vorlagen und Checklisten zur Seite. Zum Schluss wird der Kaufvertrag überprüft und der Eigentümer sogar zum Notartermin begleitet.

3. Immobilienverkauf (Do it yourself)

Immobilieneigentümer die ihre Immobilie privat verkaufen möchten, aber von praktischen Handlungsanleitungen, arbeitserleichternden Vorlagen und Musterschreiben, gedankensortierenden und strukturierenden Checklisten, anschaulichen Videos etc. profitieren möchten. Genau für diese Kundenklientel bietet Hakan Citak als „Der ImmoCoach“, Deutschlands 1. und größte Online Akademie für Eigentümer, die ihre Immobilie selbst verkaufen möchten an. Es gibt das Buch und den Zugang zum Onlinekurs wo die Immobilieneigentümer von Lektion zu Lektion versiert an die Hand genommen werden und immer mehr notwendiges Hintergrundwissen erlangen, bis Sie mit beiden Beinen so fest auf dem Boden der Immobiliengeschäfte stehen, dass Sie es locker mit so manchem Makler aufnehmen können – und in der Lage sind, Ihre Immobilie zielsicher sowie lukrativ selbst verkaufen können.

Auf die Frage, warum Hakan Citak überhaupt so eine außergewöhnliche breite Lösungspalette anbietet, sagt er: „Jeder Immobilieneigentümer ist ein Individuum und warum eine Immobilie verkauft werden soll, oder gar muss ist immer einer individuellen Ausgangbasis geschuldet. Die Gründe sind demnach vielfältig. Bei dem einen ist es aus Altersgründen, bei dem anderen ein Scheidungsgrund, oder Sie haben womöglich geerbt. Vielleicht steht auch ein Jobwechsel in eine andere Stadt an. Vielleicht denken Sie sich auch, dass Sie in der aktuellen Boomzeit noch so richtig Kasse machen können. Oder der schlimmste Fall ist eingetreten und Sie müssen wegen einer finanziellen Schieflage verkaufen. Alle zuvor genannten Situationen sind die häufigsten Gründe die ich als Makler immer wieder erlebe. Aber eines haben diese immer gemeinsam: Es wird in den meisten Fällen Geld benötigt, Geld für einen neuen Lebensabschnitt, nach Scheidung, nach Tod, Wohnsituation im Alter. Es ist jedes Mal unterschiedlich und doch wiederum gleich … und diese Geschichten berühren einen immer sehr, da diese oft auch sehr emotionale Geschichten sind. Für den einen ist es eine Sicherheitsgeschichte, für den anderen eine familiäre Geschichte, für den dritten wiederum eine persönliche Fortentwicklungsgeschichte. Dabei fragt man sich, wer bin ich überhaupt, was brauche ich und wie bewerkstellige ich dies? Kurzum wir Makler sind wir Transformatoren, die Immobilieneigentümer von einer IST-Situation zu einer SOLL-Situation begleiten. Der Makler ist also eher vergleichbar mit einem Fährmann, der seine Kunden sicher und gut zum anderen Ufer, Ihr Ziel was Sie erreichen möchten bringt. Und wenn Sie sich entschließen sollten, dass Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten, dann gibt es lediglich nur zwei Optionen für Sie, entweder Sie verkaufen Ihre Immobilie mit einem Profimakler oder selbst ohne Makler. Aber genau hier könnte der größte Fehler sein den Sie machen könnten. Und da ich dafür angetreten bin Immobilieneigentümer vor Stress, Zeit- und Geldverlust zu schützen, genau deswegen gibt es unsere umfangreiche Dienstleistungsbreite beim Immobilienverkauf.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der ImmoCoach

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-66959384

fax ..: 0221-29887121

web ..: https://der-immocoach.de/

email : info@der-immocoach.de

Der ImmoCoach- Deutschlands 1. und größte Online Akademie für Eigentümer,

die ihre Immobilie selbst verkaufen oder vermieten möchten.

Die Online Akademie beinhaltet unterstützende Seminare, anschauliche Videos und sämtliche hilfreichen Vorlagen zu den Themen „Verkauf und Vermietung von Immobilien“. In verständlicher Sprache erklärt Hakan Citak, wie Sie sich vorbereiten und Ihre eigene Immobilie selbst effektiv und erfolgreich vermitteln.

Ziel dabei ist es, dass Sie Wissen über und praktische Handlungsanleitungen zu immobilienspezifischen Themen erlangen, um Ihren Weg der gelungenen Vermittlung eigenständig und sicher zu beschreiten.

Pressekontakt:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

fon ..: 0221-29887120

web ..: https://www.citak-immobilien.de/

email : info@citak-immobilien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Silber ist ein gefragter monetärer Vermögenswert