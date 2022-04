Immobilienmakler in Marbach am Neckar – der Traditionsmakler mit viel Erfahrung

Egal, ob zertifizierte Wertermittlung, qualitativ hochwertige Präsentation oder schneller Verkauf der Immobilie: Die Neckartal Immobilien GmbH begeistert Kunden und Kundinnen mit jahrelanger Erfahrung

Immobilien in Marbach am Neckar sind sehr begehrt. Ein Verkauf eines Bestandsgebäudes hat sich noch nie so sehr gelohnt wie aktuell. Doch damit Immobilienbesitzern und -besitzerinnen ein schneller und reibungsfreier Verkauf gelingt, muss das Gebäude ansprechend präsentiert werden. Zudem müssen Fragen von Interessenten und Interessentinnen beantwortet werden. Auch die Besichtigungstermine sind in diesem Rahmen besonders wichtig. All diese Aufgaben übernimmt die Neckartal Immobilien GmbH. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung konnten die Experten und Expertinnen des Unternehmens schon viele Kunden und Kundinnen überzeugen.

Die strukturierte Vorgehensweise der Neckartal Immobilien GmbH beim Hausverkauf

Eine strukturierte und organisierte Vorgehensweise bei einem Immobilienverkauf ist das A und O, damit ein schneller Verkauf gelingt. Hierzu sind folgende Schritte notwendig:

Zertifizierte Wertermittlung des Gebäudes

Erstellung ansprechender Exposés und weiterer Präsentationsunterlagen

Suche nach passenden Käufern und Käuferinnen

Beantwortung von Rückfragen und Organisation von Besichtigungsterminen

Abschluss des Verkaufs

Als erfahrener Immobilienmakler in Marbach am Neckar übernimmt die Neckartal Immobilien GmbH alle diese Schritte. Die Immobilienbesitzer und -besitzerinnen werden stets auf dem Laufenden gehalten, wie der Fortschritt bei der Vermarktung ist.

Modernste Technologie bei der Vermarktung von Immobilien in Marbach am Neckar

Traditionelles Handeln bei der Vermarktung von Immobilien in Marbach am Neckar und modernste Technologie müssen keineswegs im Widerspruch stehen. Dies macht die Neckartal Immobilien GmbH an jedem Tag deutlich. So verwendet das Unternehmen Software, die ganz neue Möglichkeiten bietet. Der Einsatz stellt nicht nur sicher, dass keine Anfrage vergessen wird und kein Interessent oder keine Interessentin unter den Tisch fällt, sondern es können auch Statistiken bei der Vermarktung erstellt werden.

Im System lassen sich weiterhin alle Besichtigungstermine zusammenstellen und der aktuelle Stand der Kaufzusagen verfolgen. Durch den großen Stamm an Kunden und Kundinnen im Pool lassen sich alle Immobilien schnell und sicher vermitteln. In der Regel warten mehr als 8.000 Interessenten und Interessentinnen auf das passende Objekt.

Hochwertige Präsentationsunterlagen für jede Immobilie

Eine ansprechende Präsentation der Verkaufsimmobilie ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg bei der Vermarktung. So erstellt die Neckartal Immobilien GmbH für jedes Gebäude ein hochwertiges Exposé, in dem die Ausstattung, die Größe und die Besonderheiten dargestellt werden.

Alle Makler und Maklerinnen bei der Neckartal Immobilien GmbH haben nur eine geringe Anzahl an Immobilien zu vermarkten. Das sichert stets eine gute Beratung und eine individuelle Betreuung für alle Kunden und Kundinnen.

Die Neckartal Immobilien GmbH – 12 Büros sichern einen schnellen Immobilienverkauf

Bei der Neckartal Immobilien GmbH stehen die Experten und Expertinnen in insgesamt 12 Büros vor Ort den Kunden und Kundinnen mit Rat und Tat zur Seite. Die genaue Kenntnis des örtlichen Immobilienmarktes in Marbach am Neckar und Umgebung zusammen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Immobilienverkauf sind der Garant für einen reibungslosen Ablauf.

Alle Interessenten und Interessentinnen können sich per Telefon, E-Mail oder auch persönlich alle Fragen beantworten lassen. Zu den üblichen Geschäftszeiten ist eine optimale Erreichbarkeit gewährleistet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neckartal Immobilien GmbH

Herr Alexander Wöhrle

Spreuergasse 30

70372 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +4971112893313

web ..: https://neckartal.immo/

email : woehrle@neckartal.immo

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilien in Ludwigsburg kaufen und verkaufen