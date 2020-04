Immobilienmarkt während Coronavirus – COVID-19

Einige Zahlen, Schätzungen und Meinungen zur Krise, die Covid 19-19 in Deutschland und Europa verursacht hat

Das ansteckende Coronavirus (das die als COVID-19 bezeichnete Erkrankung auslöst) mit Ursprung in China, hat sich inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, dass es sich um einen globalen Gesundheitsnotstand handelt und die Regierungen in vielen Ländern setzen Aktionspläne um, um auf den anhaltenden Ausbruch zu reagieren. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass die globalen Finanzmärkte angesichts der Herausforderungen der Isolation und der Gefahr einer möglichen Rezession, turbulente Zeiten durchgemacht haben.

Jetzt, Mitte März, haben wir alle die Auswirkungen dieser jüngsten Pandemie auf fast dem gesamten europäischen Kontinent bemerkt. Die meisten Einkaufszentren und Geschäfte schließen, Hotelreservierungen werden aufgehoben und leiden unter dem Umsatzrückgangs (oder sogar aufgrund der von den Behörden auferlegten Verpflichtung).

Um die Ausbreitung des Coronavirus-Ausbruchs zu stoppen, ergreifen die Behörden Maßnahmen, die sich an fast die gesamte Bevölkerung richten. Die Bürger wiederum vermeiden es, wie wenige Wochen zuvor, zu kaufen oder zu investieren. www.carpatenimmo.de/

Aber sinken auch die Renditen von Immobilieninvestoren? Ist es nicht gut, dass die Bankzinsen gesunken sind?

Hotellerie heute

Auch wenn einige Ereignisse in der Immobilienbranche (durch Stornierung oder einfache Verschiebung), wie die Mipim-Immobilienmesse in Cannes, darunter litten, wird der Verkauf und Kauf von Büros, Wohneinheiten, Häusern und Einkaufszentren fortgesetzt.

Einige Akteure der Branche glauben, dass die nahe Zukunft keine größeren Veränderungen bringen wird – natürlich wurden Immobilienveranstaltungen verschoben, der Tourismus leidet gleichermaßen. Diejenigen, die verlieren, sind natürlich die in HORECA (Hotels, Restaurants usw.). In der ersten Märzwoche verringerte sich die durchschnittliche Anzahl der Übernachtungsmöglichkeiten in Berlin, um rund 58% – 27 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Experten schätzen in Frankfurt eine Reduzierung der Nutzung von Unterbringungskapazitäten um 44%.

Im Vergleich zu Mailand oder anderen Orten in Italien, sind dies jedoch geringfügige Rückgänge. Auch der Immobilienverkauf kann schrumpfen. Im Vergleich zum Vormonat zeigten 1200 Befragte, dass diese Quoten um rund 10 Prozent gesunken sind. Aber auch im März sind Büroräume genauso „gefragt“.

Die Wohnungen, genauso gesucht

Die Deutschen wollen so leben, arbeiten und einkaufen wie bisher. Experten und Immobilienanalysten zeigen, dass Wohnungen für Investoren genauso attraktiv bleiben können – unabhängig von der aktuellen Epidemie. Insbesondere in Großstädten sind die Mieten von Wohnungen sehr gefragt. Die Menschen brauchen Orte zum Leben, nicht wahr?

Kosten, Gewinne, Vorteile

In Bezug auf die Preise zeigen die Spezialisten, die Daten aus dem Immobiliensegment analysieren, dass es in diesem Jahr keine Anomalien in Bezug auf Angebote und Preise pro Quadratmeter geben wird. In den großen Städten Deutschlands werden die Preise zweifellos stabil bleiben.

Die Angst vor Coronavirus-Infektionen führt jedoch dazu, dass Menschen Einkaufszentren meiden. Deshalb können Immobilieninvestitionen in diesem Sektor fallen. Die heutigen Einkaufszentren verlieren nicht ihre Anziehungskraft. Viele Menschen werden die Tatsache, dass sie von zu Hause aus arbeiten nutzen (während der Quarantäne), um mehr Einkäufe zu tätigen, in der Zeit während sie sonst unterwegs wären (zur und von der Arbeit).

Was könnte noch passieren?

– Es ist möglich, dass einige potenzielle Käufer einen Typansatz von „abwarten und sehen“ verfolgen.

– Es wäre möglich, dass sich eine vorübergehende Reduzierung des Kapitalfluss von ausländischen Investoren in den am stärksten betroffenen Gebieten zeigt.

Lassen Sie uns nicht vergessen – die Geschichte zeigt uns, dass Immobilieninvestoren normalerweise beabsichtigen, ihr Immobilienvermögen als langfristiges Vermögen zu halten und sind daher durch die isolierten Auswirkungen auf die Wirtschaft gut aufgestellt.

Lassen Sie uns mit Interesse die finanzielle Situation bestehender Mieter betrachten; darüber nachdenken, was passiert, wenn gewerbliche Flächen vorübergehend geschlossen werden müssen (und Beschränkung bestimmter Plätze, aufgrund der Infektion); Lassen Sie uns die Immobilienverträge, die wir haben, sorgfältig prüfen, um die Kontinuität aufrechtzuerhalten und zu prüfen, ob eine Neuverhandlung, Kündigung oder Aussetzung erforderlich ist.

Wir befinden uns in einem neuen Gebiet, auf unbefestigten Straßen. Lassen Sie uns weise sein!

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche? Wenden Sie sich vertrauensvoll an einen unserer Immobilienmakler!

Ihr Vertrauen ist bei Carpaten Immobilien in besten Händen. www.carpatenimmo.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Carpaten Immobilien

Frau Sarca Adriana

Verdistraße 47

81247 München

Deutschland

fon ..: 08952065720

web ..: https://carpatenimmo.de/

email : info@carpatenimmo.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

