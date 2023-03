Immobilienmarktbericht 2023 für München-Großhadern und Umggebung

Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in München, Großhadern und Umgebung? gibt es den prophezeiten Immobiliencrash oder erholen sich die Kaufpreise wieder?

Frage? Antworten gibt es hier

Wir haben den Immobilienmarktbericht 2023 für München auf unserer Seite Marktberichte für die Region München-Großhadern und Umgebung. (matthiaswandl.immobilien) zum download bereitgestellt. Falls sie lieber ein gedrucktes Exemplar lesen möchten, dann bestellen sie dieses bitte via mail: E-Mail matthias.wandl@rimaldi.de .

Wir haben verschiedene Münchner Immobilienregionen ausgewertet und kommen tatsächlich zu komplett unterschiedlichen Resultaten. Blicken wir zuerst auf den kompletten Münchner Immobilienmarkt, dann kommen wir zu den gleichen Ergebnissen, welche sie auch schon in der regionalen Presse nachlesen durften. Im Durchschnitt sinken die Preise für Wohnungen und Häuser in München leicht. (ca. 3-4% Minus). Ganz klar erkennbar ist jedoch, das die Phantasiepreise mancher Immobilienbesitzer, welche getrieben durch die historisch niedrigen Zinsen auch realisierbar waren, endgültig vorbei sind. Hier gibt es Preisreduzierungen um die 15 – 20%! Ebenso verändert hat sich die Vermarktungszeit. Konnten wir Immobilien, also Häuser und Wohnungen in München innerhalb kürzester Zeit und ich spreche hier von 2-3 Monaten vom Auftrag bis zur Kaufpreisfälligkeit, vermarkten, so dauert dies nun 6 – 9 Monate. Dies erweckt auch den Eindruck, das momentan mehr Immobilien zu Verkauf stünden als im Jahr 2022. Dies ist aber falsch, die Immobilien befinden sich nur länger in der Vermarktungszeit. Durch die heftigen Zinserhöhungen unserer finanzierenden Banken hat sich auch das Suchvolumen der Kaufinteressenten extrem nach unten bewegt.

Dennoch ist der Münchner Immobilienmarkt stabil, die Zinsen sind im langfristigen Bereich immer noch historisch niedrig und die eine oder andere Immobilie erweist sich als Schnäppchen. Wichtig bleibt: langfristig werden wir noch eine weitere Auswirkung auf die Münchner Immobilienpreise sehen: Die extrem nachlassende Neubautätigkeit sowie die weiterhin hohe Inflationsrate wird die Kaufpreise, gerade von so gennannten Bestandsimmobilien in München so oder so beflügeln. Also ist ein Investment in Münchner Immobilienmarkt weiterhin ein wichtiger Bestandteil einer vernünftigen Anlagestrategie. Als Ihr Münchener Immobilienmakler in Gräfelfing, Großhadern und Umgebung halten wir sicherlich das eine oder andere interessante Angebot für sie parat.

Lesen sie unsere Immobilien-Marktberichte 2023 für Großhadern, Kleinhadern, Gräfelfing, Blumenau, Laim, Sendling, Fürstenried, Forstenried, Martinsried, Neuried, Pasing, Obermenzing und Germering auf Marktberichte für die Region München-Großhadern und Umgebung. (matthiaswandl.immobilien)



Matthias Wandl – Immobilienmakler

Bussardstraße 4b – 8266 Gräfelfing

Tel. 089 374 12 333 – Mobil +49 175 577 85 61

E-Mail matthias.wandl@rimaldi.de

www.matthiaswandl.immobilien



