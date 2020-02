München Lochhausen – Immobilienmarktbericht 2020

Attraktiver und „günstiger“ Wohnraum in Münchens Westen

Lochhausen befindet sich am westlichen Stadtrand Münchens. Der Stadtteil ist von viel Grün und Wäldern eingefasst, das Stadtteilbild ist überwiegend durch Einfamilien- und Reihenhäuser geprägt, große Wohnsiedlungen findet man dort nicht. Die dörflichen Strukturen im Ortskern, um die Pfarrkirche St. Michael herum, sind einwandfrei zu erkennen. Sehr viel Grün- und Waldflächen, sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen sind hier noch zu finden. Lochhausen ist immer noch eine der günstigeren Gegenden Münchens, ist aber eine attraktive Wohngegend, gerade für Familien.

Immobilienpreise in München Lochhausen:

Lochhausen – Häusermarkt:

In Lochhausen gab es im vergangenen Jahr 64 Verkaufsangebote für Häuser, rund ein Viertel davon entfiel auf neue Häuser mit Baujahr ab 2019. Die meisten Angebote gab es natürlich für Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser, aber auch für Reihen- und Mehrfamilienhäuser waren dabei. Im allgemeinen Durchschnitt lag der Quadratmeterpreis für alle Haustypen zwischen 7.000 und 8.000 EUR pro m². Ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 165 m² kam statistisch auf 1.17 Mio. EUR, ein 120 m² Reihenhaus auf etwa 870.000 EUR.

Lochhausen Wohnungsmarkt:

Für Eigentumswohnungen wurden 97 Angebote registriert, davon fast die Hälfte für neu gebaute Wohnungen. Der Quadratmeterpreis im lag Allgemeinen auf einem Niveau von ca. 7.300 EUR pro m² für bestehende Wohnungen, bei 7.850 EUR pro m² für Neubauwohnungen. Statistisch kostete eine 80 m² gebraucht rund 590.000 EUR, neu gebaut ca. 635.000 EUR. Die teuersten Wohnungen in Lochhausen bewegten sich bei gut 1 Mio. EUR im Größenbereich 125 m².

Tatsächliche Verkaufszahlen 2018:

Die aktuellsten offiziellen Verkaufszahlen bilden das Jahr 2018 ab. a) Wohnungspreise: In durchschnittlichen Wohnlagen wie München Lochhausen wurden für Wohnungen je nach Baujahr folgende Quadratmeterpreise real bezahlt (Durchschnittspreise): Baujahr 1950-59: ca. 6.200 EUR pro m², 1970-79: ca. 5.650 EUR pro m², 1990-99: ca. 6.600 EUR pro m², Neubau: ca. 7.800 EUR pro m². b) Hauspreise: In durchschnittlichen und guten Wohnlagen geben die offiziellen Statistiken z. B. für Doppelhaushälften im Durchschnitt tatsächliche Verkaufspreise von 865.000 bis 1,08 Mio. EUR an. Quadratmeterpreise finden sich im Mittel zwischen 7.200 und 8.250 EUR pro m².

„Der Stadtteil Lochhausen gewinnt durch seine so gut wie immer ruhige und grüne Wohnlage und ist im Besonderen für Familien mit Kindern attraktiv.“, findet Immobilienmakler München Rainer Fischer aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; Jahresbericht 2015 des Gutachterausschusses München. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München bzw. München Lochhausen. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

Pressekontakt:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Organisationskonto für Online-Dienste in Bayern