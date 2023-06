Immobilienreport – Ottobrunn bei München 2023

Teures Pflaster südlich von München

Ottobrunn liegt im südöstlichen Umland von München und zählt mit seinen knapp 21.000 Einwohnern zu den bevölkerungsreichsten Gemeinden Deutschlands. Trotzdem kann Ottobrunn mit sehr viel Grün in der Umgebung aufwarten, es verbindet die Vorteile der Nähe zur Großstadt München mit der Wohn- und Lebensqualität einer Gartenstadt. Ottobrunn bietet eine gute Infrastruktur, Geschäfte, Schulen, Gastronomie, wie man es von einer Gemeinde dieser Größe erwartet.

Immobilienpreise Ottobrunn, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2022/23):

Häuser:

In Ottobrunn waren in den letzten 12 Monaten insgesamt 165 Häuser zum Verkauf ausgeschrieben, 41 davon als Neubau. Im Bestandssegment bewege sich der Quadratmeterpreis bei allen Haustypen bei durchschnittlich ca. 8.200 EUR pro m², bei Villen um die 12.000 EUR pro m². Im Neubausegment fanden sich bei Einfamilienhäusern im Schnitt Quadratmeterpreise um die 11.000 EUR pro m², bei Doppelhaushälften und Reihenhäusern im Schnitt 8.500 EUR pro m², Reiheneckhäuser aber auch bei 10.500 EUR pro m². Effektiv war anhand der verfügbaren Angebote z. B. beim Kauf eines 180 m² Einfamilienhauses mit einem Kaufpreis um die 1,7 Mio. EUR zu rechnen, bei einer 250 m² Villa mit rund 2,6 Mio. EUR, bei einer 150 m² Doppelhaushälfte mit etwa 1,35 Mio. EUR und bei einem 130 m² Reihenhaus mit ca. 900.000 EUR.

Wohnungen:

Der Wohnungsmarkt bot insgesamt 235 Eigentumswohnungen, davon 30 Neubauobjekte. Hier bewegte sich der Quadratmeterpreis im Bestandssegment bei durchschnittlich 7.200 EUR pro m², im Neubausegment bei durchschnittlich 9.900 EUR pro m². Beim Kauf einer 50 m² Eigentumswohnung in Ottobrunn war im Schnitt mit einem Preis von rund 400.000 EUR zu rechnen. Wohnungen im Bereich 80 m² kamen im Mittel auf etwa 615.000 EUR. Größere Wohnungen ab 120 m² bewegten sich im Regelfall zwischen 1 und 1,5 Mio. EUR Kaufpreis.

Grundstücke:

Unter der Rubrik Grundstück waren insgesamt 37 Objekte zum Verkauf angeboten. Im Durchschnitt lag der Quadratmeterpreis für Baugrundstücke in Ottobrunn in den letzten 12 Monaten bei etwa 2.350 EUR pro m².

„Aufgrund der wirklich guten Infrastruktur und der grünen Umgebung ist Ottobrunn besonders für Familien sehr interessant.“, so Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, ottobrunn.de, landkreis-muenchen.de, Statistik der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Haftung für die Korrektheit bzw. Vollständigkeit.

