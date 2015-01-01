Immobilienverkauf in Bergisch Gladbach – RS Immobilieninvest bietet Komplett-Service für Eigentümer

Komplett-Service beim Immobilienverkauf in Bergisch Gladbach: RS Immobilieninvest bietet Eigentümern Verkauf, Finanzierung, Baubetreuung, moderne Präsentation und Verkehrswertgutachten.

Bergisch Gladbach, Oktober 2025 – Wer seine Immobilie verkaufen möchte, steht schnell vor entscheidenden Fragen. Welcher Preis ist realistisch? Wie finde ich den passenden Käufer? Und wer unterstützt mich bei all den organisatorischen Schritten? RS Immobilieninvest aus Bergisch Gladbach begleitet Eigentümer in genau diesem Prozess. Transparent, zuverlässig und mit einem Rundum-Service, der weit über die klassische Arbeit eines Immobilienmaklers in Bergisch Gladbach hinausgeht. Das Unternehmen mit Sitz in Refrath kombiniert professionelle Immobilienbewertung, Immobilienverkauf, Finanzierung und Baubetreuung zu einem Komplettpaket. Eigentümer profitieren von einem Ansprechpartner, der nicht nur den Verkauf abwickelt, sondern den gesamten Ablauf im Blick behält. Das reicht von der ersten Wertermittlung über die professionelle Präsentation bis hin zu Renovierungen und Sanierungen. In der Baubetreuung arbeitet RS Immobilieninvest mit einem sorgfältig ausgewählten Netzwerk aus bewährten Handwerkern zusammen und koordiniert alle Schritte – von Modernisierungen bis zu umfangreichen Sanierungen. So werden Immobilien optimal vorbereitet und können ihr volles Potenzial entfalten. Ein zentrales Element ist die Art, wie Immobilien präsentiert werden. Dafür sorgt Tanja Polly mit ihrer Erfahrung im Marketing und in der visuellen Aufbereitung von Objekten. Neben hochwertigen Fotos gehören auch professionelle Videos, 360-Grad-Rundgänge und Drohnenaufnahmen zum Portfolio. So wird jede Immobilie umfassend in Szene gesetzt und erreicht online die größtmögliche Aufmerksamkeit. „Entscheidend ist, dass Interessenten sofort neugierig werden und Lust auf mehr bekommen“, sagt Polly. Diese sorgfältige Präsentation ergänzt die fachliche Arbeit von René Schulte und macht RS Immobilieninvest zu einem eingespielten Team. Ein weiterer Vorteil: René Schulte ist nicht nur Immobilienmakler, sondern auch unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler. Damit bietet RS Immobilieninvest Eigentümern Beratung, die weit über den klassischen Verkauf hinausgeht – inklusive Finanzierungslösungen und Absicherung. Seit Kurzem ergänzt zudem eine neue Qualifikation das Leistungsspektrum: René Schulte ist geprüfter Sachverständiger für Immobilienbewertung und Gebäudeschäden (VfB e. V.). Damit kann RS Immobilieninvest fundierte Verkehrswertgutachten in Bergisch Gladbach anbieten, die auf Wunsch auch gerichtsfest erstellt werden. Ein Service, der Eigentümern besonders in sensiblen Situationen Sicherheit gibt, etwa bei Erbschaften, Scheidungen oder Finanzierungsfragen. Gerade in einem Markt mit schwankenden Preisen und hohen Anforderungen von Banken ist eine unabhängige Wertermittlung ein wichtiges Fundament für jede Entscheidung. Die Kombination aus Immobilienverkauf, Baubetreuung, Finanzierung, Marketing und unabhängiger Immobilienbewertung macht RS Immobilieninvest zu einem einzigartigen Partner in Bergisch Gladbach. Von Refrath über Bensberg bis nach Schildgen profitieren Eigentümer von realistischen Einschätzungen und einer transparenten Vorgehensweise. Eigentümer profitieren hier von einem Gesamtpaket: Verkauf, Präsentation, Finanzierung, Baubetreuung und unabhängige Bewertung – alles aus einer Hand. „Am Ende geht es darum, dass Eigentümer sagen können: Das war die richtige Entscheidung. Dafür geben wir unser Bestes – von der ersten Beratung bis lange nach der Schlüsselübergabe“, sagt Schulte. Wer sich über das Thema Immobilie verkaufen in Bergisch Gladbach informieren möchte, findet Details unter https://www.rs-immobilieninvest.de/immobilie-verkaufen/ Zusätzlich lohnt sich ein Blick in den Ratgeberbereich: Von Checklisten bis zu ausführlichen Beiträgen rund um Immobilienerbschaft und Verkaufsthemen bietet er praktische Unterstützung für Eigentümer. https://rs-immobilieninvest.de/ratgeber/

