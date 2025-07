IMPACT unter den umsatzstärksten Personaldienstleistern Deutschlands – Aufnahme in die Lünendonk-Liste 2025

IMPACT gehört jetzt offiziell zur Branchenspitze: Aufnahme in die Lünendonk-Liste 2025 der 25 umsatzstärksten Personaldienstleister in Deutschland- ein Meilenstein für das familiengeführte Unternehmen

Mannheim, 23. Mai 2025 – Die IMPACT Group zählt ab sofort zu den 25 umsatzstärksten

Personaldienstleistern in Deutschland: Mit der Aufnahme in die Lünendonk-Liste 2025

erreicht die familiengeführte Unternehmensgruppe aus Mannheim einen bedeutenden

Meilenstein und festigt die Position als wachstumsstarker Akteur in der deutschen

Zeitarbeitsbranche. Neben dem Hauptsitz in Mannheim ist die IMPACT Group mit

zahlreichen Standorten deutschlandweit vertreten und gewährleistet so eine

flächendeckende Betreuung von Kunden und Bewerbern.

„Während viele Unternehmen der Branche in diesem Jahr mit Umsatzrückgängen zu

kämpfen haben, sind wir weiter auf Wachstumskurs – über 10 % im Vergleich zum

Vorjahr“, so Dominik Tschlenek, Geschäftsführer der IMPACT Group. „Dass wir es in einem

Markt mit rund 46.000 Unternehmen mit Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis unter die 25

umsatzstärksten Personaldienstleister geschafft haben, zeigt die Stärke unserer

Kundenbeziehungen, die Wirksamkeit unserer Qualitätsstrategie und den täglichen

Einsatz unserer Teams, die jeden Tag ihr Bestes geben.“

Die IMPACT Group ist das drittgrößte familiengeführte Zeitarbeitsunternehmen in

Deutschland und betreut branchenübergreifend sowohl mittelständische Unternehmen

als auch globale Industriekonzerne. Allein in der Metropolregion Rhein-Neckar

beschäftigt das Unternehmen über 1.000 Mitarbeitende.

Die Lünendonk-Liste gilt als eines der wichtigsten Rankings in der deutschen

Zeitarbeitsbranche. Sie basiert auf unabhängigen Marktanalysen und transparenten

Umsatzangaben und listet jährlich die umsatzstärksten Unternehmen der Branche.

IMPACT reiht sich damit in die Gruppe der zentralen Marktakteure ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Impact Group

Herr Mohammed Sayed

Konrad-Zuse-Ring 2-4

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: +49 621 12 99 0 – 69

web ..: https://www.impact-zeitarbeit.de/

email : Presse@IMPACT-Group.de

Über IMPACT

Die IMPACT Group wurde 1997 von Harald Tschlenek in den Mannheimer Planken

gegründet. Innerhalb von drei Jahren entwickelte sich das Unternehmen zum regionalen

Marktführer. Heute zählt IMPACT laut IHK-Ranking zu den 500 größten Unternehmen in

Baden-Württemberg und grenzt sich mit dem selbst entwickelten Master Vendor System

11A, einer digitalen Lösung zur Steuerung von Personaleinsätzen, klar im Markt ab.

Mit der eigenen IMPACT Akademie qualifiziert das Unternehmen Mitarbeitende selbst –

von branchenspezifischen Weiterbildungen bis hin zu praktischen Grundlagen wie

Staplerscheinen. Zudem investiert IMPACT kontinuierlich in die Ausbildung junger Talente

und sichert so den Fachkräftenachwuchs. Die Firmenzentrale in Mannheim ist dabei die

Plattform für Austausch, Entwicklung und Netzwerken – u. a. durch das firmeneigene

Business-Restaurant „Black Bird“.

