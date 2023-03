In einem Jahr Übersetzer (m/w/d) werden im Online-Kurs: Infoabend im Web am 16. März für Sprachtalente

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln informiert am 16. März 2023 im Web-Infoabend über die einjährige Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d). Sechs Sprachen stehen zur Wahl.

In einem Jahr können sich Sprachtalente im Online-Kurs zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d/) in sechs Fremdsprachen qualifizieren. Am Donnerstag, 16. März 2023 lädt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln um 17.30 Uhr zum Infoabend im Web ein. Zur Wahl steht die Online-Berufsausbildung in sechs Sprachen, und zwar in Englisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch, Russisch oder Französisch. Aktuell ist der Einstieg in die Kurse zum jeweiligen Beginn des Monats möglich. Eine Anmeldung zum digitalen Informationsabend ist per Anmeldeformular auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de erforderlich. Danach erhalten Interessierte ihren Zugangslink.

Alle Online-Kurse richten sich an Sprachtalente, die bequem von zu Hause, berufsbegleitend und flexibel lernen und ihre sehr guten Fremdsprachenkenntnisse zum Beruf machen möchten. Der interaktive Unterricht findet für alle Sprachen live im virtuellen Klassenzimmer abends und teils am Samstagvormittag statt.

Im Online-Kurs berufsbegleitend Übersetzer*in werden

Auf der Infoveranstaltung präsentiert die Schulleitung die Online-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d). Die Veranstaltung findet auf der eigenen Web-Plattform der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln statt. Vorgestellt wird hier das digitale Kurskonzept. Die Schule erläutert die beruflichen Aussichten für Übersetzer*innen mit staatlichem Abschluss. Fragen der Gäste sind willkommen.

Die Online-Sprachausbildung für staatlich geprüfte Übersetzer*innen spricht Sprachtalente aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland an, die ihre Fremdsprachenkenntnisse zum Beruf machen möchten. Erforderlich sind jedoch sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und in der jeweiligen Fremdsprache auf mindestens C1-Niveau. Zudem werden Abitur oder Fachoberschulreife vorausgesetzt. Kursteilnehmende benötigen lediglich einen PC/Mac oder ein Tablet und eine stabile Internetverbindung, um am Unterricht teilnehmen zu können und miteinander zu lernen.

Online-Unterricht Übersetzen: Live und interaktiv

Die angehenden Übersetzer (m/w/d) loggen sich von zuhause ein zum Live-Online-Unterricht. Dann lernen sie zusammen in einer Lerngruppe. Während des Kurses werden sie von muttersprachlichen Lehrkräften angeleitet und betreut, die den Unterricht in der jeweiligen Fremdsprache moderieren. Das seit Jahren bewährte Online-Konzept zeichnet sich als Alternative zum herkömmlichen Fernstudium aus.

Der Online-Unterricht findet je nach Stundenplan drei Mal in der Woche abends und vormittags am Samstag statt. Insgesamt gibt es in der Woche 14 Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten. Zu den Schwerpunkten der Online-Ausbildung zählen Fachübersetzungen für Wirtschaft und Recht sowie allgemeinsprachliche Übersetzungen. Hinzukommen Unterrichtstunden unter anderem in Fächern wie VWL/BWL, Grammatik und Landeskunde. Das Fach Stegreifübersetzung bietet die Schule fakultativ als Präsenz- oder Online-Veranstaltung an.

Während der Online-Kurse gibt es regelmäßig Leistungskontrollen und Hausaufgaben. Nach dem erfolgreichen Abschluss erteilt die Schule ein Zertifikat. Die staatliche Prüfung, die eine Mitgliedschaft im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ) ermöglicht, erfolgt danach durch die Hessische Lehrkräfteakademie in Darmstadt. Nach dem Abschluss der staatlichen Prüfung können sich die Übersetzer*innen auch von den Gerichten ermächtigen lassen.

Die monatlichen Kursgebühren betragen 315 Euro. Diese beinhalten das Unterrichtsmaterial und die Betreuung während des Unterrichts. Vor dem Kursstart überprüft die Schule die Sprachkenntnisse in einem Aufnahmetest, der elektronisch erfolgt.

Weitere Informationen auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/ 54687-2062, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Frau Carly Tyson-Fendt

Vogelsanger Str. 295

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/ 54687-2062

web ..: https://www.dolmetscherschule-koeln.de

email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet die Präsenzausbildungen zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) und Übersetzer (m/w/d) bereits seit 2010 an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule auch im Online-Kurs den Weg zum staatlich geprüften Abschluss in verschiedenen Sprachen.

Für bereits qualifizierte Übersetzer*innen gibt es eine Zusatz-Online-Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) in der Sprachenkombination Englisch/Deutsch.

Die Schule ist zertifiziert von der Agentur für Arbeit. Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

fon ..: 0221 9352940

email : mail@polgar-stuewe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Heimat Heroes aus Schöppingen räumen bei den Craft Spirit Awards in Berlin ab