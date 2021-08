Inca One sichert sich nicht verwässernde Gold-Vorauszahlungsfazilität in Höhe von 9 Mio. US-$

Vancouver, BC – 9. August 2021 – INCA ONE GOLD CORP. (TSXV: INCA) (OTCQB: INCAF) (FWB: SU92) (Inca One oder das Unternehmen), ein Goldproduzent mit zwei vollständig genehmigten Mineralverarbeitungsanlagen in Peru, gibt bekannt, dass ihm von OCIM Precious Metals SA (OCIM) eine neue Gold-Vorauszahlungsfazilität von bis zu 9 Mio. US-$ (die Fazilität) gewährt wurde.

Wichtigste Höhepunkte:

– Sofortige Bereitstellung von 6 Mio. US-$ durch neue Gold-Vorauszahlungsfazilität durch OCIM.

– Es wird erwartet, dass die Einnahmen aus der Fazilität die Produktion auf 175 bis 225 Tonnen pro Tag (TPD) bei dem derzeitigen Goldpreis erhöhen und aufrechterhalten werden.

– Zugang zu weiteren 3 Mio. US-$ nach Rückzahlung von 50 % der Fazilität.

Nach dem erfolgreichen Abschluss unserer ersten nicht verwässerten Goldfazilität mit OCIM konnte das Unternehmen eine neue und robustere Vereinbarung abschließen, sagte Edward Kelly, President und CEO von Inca One. Diese neue Fazilität wird das Arbeitskapital erheblich um 4,6 Mio. US-$ steigern und Inca One die Möglichkeit geben, einen wichtigen Teil seiner nicht genutzten Mühlenkapazität auszulasten. Das Unternehmen könnte zwischen 175 und 225 Tonnen am Tag verarbeiten.

Wir freuen uns sehr, unsere starken Beziehungen mit OCIM fortzuführen. Die Fazilität wird es uns ermöglichen, uns in Richtung Profitabilität zu bewegen, fügte Kevin Hart, CFO von Inca One, hinzu. Diese Finanzierungsvereinbarung wird Inca One Flexibilität für langfristige Planungen verleihen. Außerdem kann das Unternehmen Käufe durchführen und unsere Kleinbergbau-Partner sofort bezahlen.

Die Fazilität, die am 6. August 2021 unterzeichnet wurde, wird Inca One in zwei Tranchen zur Verfügung stehen. Die erste Tranche beläuft sich auf rund 6 Mio. US-$ und muss mit 4.181 Unzen Gold in 16 gleichen monatlichen Raten zu je 261,3 Unzen beglichen werden, wobei die erste Zahlung 90 Tage nach Erhalt der Gelder zu leisten ist.

Die Nettoerlöse aus der ersten Tranche der Fazilität, die das Unternehmen ebenfalls am 6. August 2021 erhalten hat, lag bei rund 5,95 Mio. US-$, wovon rund 4,6 Mio. US-$ für den Kauf von Gold-Beschickungsmaterial und 1,35 Mio. US-$ für die Rückzahlung einer besicherten Schuldverschreibung verwendet werden sollen. Die Fazilität wird durch ein allgemeines kanadisches Sicherheitsabkommen abgesichert und als Sicherheit werden die Anlage Chala One und die Geräte zugunsten von OCIM hinterlegt.

OCIM freut sich, Inca One bei der Entwicklung seiner vollständigen Produktionskapazität zu helfen, indem es eine maßgeschneiderte Finanzierung bereitstellt, die zu Inca Ones Geschäftsmodell passt, sagte Laurent Mathiot, CEO von OCIM.

Eine zweite Tranche kann die Fazilität auf Anfrage des Unternehmens und nach Ermessen von OCIM (die Drawdown-Option) auf den weiteren Betrag von 3 Mio. US-$ erweitern. Diese Drawdown-Option wird in 18 gleichen monatlichen Zahlungen in Form von Goldbarren zahlbar sein, wobei die erste Zahlung 30 Tage nach Erhalt der Drawdown-Option fällig ist.

Über OCIM

Die OCIM-Gruppe von Privatunternehmen kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte als Händler und Geldgeber von strategischen Assets zurückblicken. OCIM wurde 1961 in Paris gegründet und wird von einem Mitglied der Gründerfamilie in dritter Generation geleitet. Abgesehen vom historischen Kerngeschäft Immobilien hat OCIM über seine in Genf ansässige Tochtergesellschaft auch in andere strategische Sachanlagen wie Edelmetalle in Form von Münzen diversifiziert. Als Händler handelt OCIM mit physischen Metallen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Produzenten bis zu Endverbrauchern. Als Geldgeber investiert OCIM in eine Vielzahl von Wertpapieren und stellt der Wertschöpfungskette Finanzierungen mit Eigenkapital, Fremdkapital und alternativen Investitionen zur Verfügung.

Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein an der TSX-V notierter Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Goldmineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen hat über 92.000 Unzen Gold produziert und in den ersten sechs Betriebsjahren einen Umsatz von über 125 Millionen US-Dollar erzielt. Inca One wird von einem erfahrenen und qualifizierten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer bei der Betreuung von behördlich genehmigten Kleinbergbaubetrieben in Peru etabliert hat. Peru ist der siebtgrößte Goldproduzent der Welt und sein kleiner Bergbausektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Inca One verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incaone.com.

Abb. 1: Goldverarbeitungsanlagen von Inca One in Peru (links: Anlage Chala One, rechts: Anlage Kori One)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60896/INCA08-09-2021PRFinal_DEPRcom.001.jpeg

Für das Board:

Edward Kelly

President und CEO

INCA ONE GOLD CORP.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Konstantine Tsakumis

Inca One Gold Corp.

ktsakumis@incaone.com

604-568-4877

INCA ONE GOLD CORP.

850 – 1140 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, Kanada V6E 4G1

Tel: 604-568-4877 | Fax: 604-568-8791

www.incaone.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Aussagen über das Unternehmen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie können, erwarten, schätzen, antizipieren, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Variationen identifiziert werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können in jedem Fall erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren wie: (i) Schwankungen der Mineralienpreise; (ii) eine Änderung der Marktbedingungen; und (iii) die Tatsache, dass zukünftige Betriebsergebnisse auf der Grundlage der bisher vorliegenden begrenzten Informationen nicht genau vorhergesagt werden können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht, Änderungen an diesen Aussagen zu aktualisieren. Inca One ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht zu sehr auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Zudem dürfen die Wertpapiere in keinem Bundesstaat verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen des jeweiligen Bundesstaates rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Inca One Gold Corp.

Jochen Staiger

Suite 850 – 1140 West Pender

V6E4G1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Inca One Gold Corp. (IO-TSXV) ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen mit einer neu erworbenen Goldmühle und zwei substantiellen Explorationsgebieten in Peru die einst die Heimat des Königreiches der Inkas waren.

Pressekontakt:

Inca One Gold Corp.

Jochen Staiger

Suite 850 – 1140 West Pender

V6E4G1 Vancouver, BC

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Größter Goldtransport aller Zeiten Was Uran alles kann