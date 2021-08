Was Uran alles kann

Atomkraft kann CO2-Emissionen einsparen, ein wichtiger Aspekt in Zeiten des Klimawandels. Auch schon früher gelang Großartiges mit Atomkraft.

1954 wurde die USS Nautilus, das erste Atom-U-Boot der Welt in Groton, Conneticut zu Wasser gelassen. Es war damals das größte U-Boot, angetrieben mit Atomkraft und es konnte praktisch unbegrenzt unter Wasser bleiben und hatte eine höhere Geschwindigkeit als andere U-Boote. Auch war es das erste U-Boot, das den Nordpol erreichte, die sogenannte Operation Sunshine. 25 Jahre war die Nautilus im Dienst und legte fast 500.000 Meilen zurück. Der Name Nautilus ist eine Hommage an Jules Verne. „20.000 Meilen unter dem Meer“, wer kennt das Werk von Jules Verne nicht, die Nautilus schaffte 10.000 Seemeilen unter Wasser, damit rund 20.000 Meilen. 1980 wurde es ein Museumsstück.

Seit Jahrzehnten werden in U-Booten und Flugzeugträgern Kernkraftwerke eingesetzt. Und neue Anwendungen für den Weltraum können zu neuen Anwendungen für Technologien zu Hause führen. Die Atomenergie bietet beim Antrieb für Raketen eine höhere Effizienz. So testet auch die NASA einen Reaktor, der ins All fliegen könnte. Um das All zu erobern, braucht es besondere Energiequellen, schließlich dauern beispielsweise auf dem Mond die Nächte zwei Wochen lang, Solarpaneele helfen da nicht viel weiter.

Heute sorgen Atomkraftwerke weltweit für Energie. Die Weltbevölkerung wächst und noch immer ist in bestimmten Regionen die Energieversorgung nicht ausreichend. Entscheidender Faktor der Atomenergie ist ihre Klimafreundlichkeit. Da diese im Fokus vieler großer Volkswirtschaften steht, wird dem Uran und damit auch den Urangesellschaften eine rosige Zukunft prognostiziert. Zu den interessantem Uranunternehmen gehören etwa Uranium Energy oder IsoEnergy.

Im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan besitzt IsoEnergy – https://www.youtube.com/watch?v=tPkBdRV_lew&t=98s – Uranprojekte, darunter die Laroque East-Liegenschaft. Diese beinhaltet die hochgradige Hurricane-Zone.

Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=yBYkmWidYzw&t=4s – besitzt ein starkes Portfolio von Projekten, teils genehmigt. Dazu gehört das größte ISR-Projekt, das gerade in den USA entwickelt wird.

