Indien auf der ITB 2025: Erfolgreicher Auftritt und neue Akzente im Tourismussektor

Indien blickt auf eine erfolgreiche ITB Berlin 2025 zurück: Angeführt vom indischen Tourismusministerium war eine Delegation von rund 40 Vertretern der indischen Reisebranche vor Ort.

Am eindrucksvollen Indien-Pavillon präsentierten verschiedene indische Bundesstaaten, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Resorts und Hotels die einzigartigen kulturellen und historischen Attraktionen Indiens sowie Nischenprodukte wie Wellness, Yoga, Wildlife, Heritage Tours etc. Zusätzlich konnten Interessierte auf der Pressekonferenz Indiens auf dem Messegelände sowie während des Abendevents mit kulturellem Programm in der indischen Botschaft mehr über neue Produkte und touristische Entwicklungen in Indien erfahren.

Gut besuchte Events, viele neugierige Besucher sowie zahlreiche interessante Gespräche führten zu einem rundum gelungenen Messeauftritt Indiens, weswegen man im Tourismusministerium zurecht optimistisch in die Zukunft blicken kann. „Indiens strategisches Ziel ist es, den Einreiseverkehr weiter zu fördern und das Land weltweit als erstklassiges 365-Tage-Reiseziel zu positionieren. Die Teilnahme an der ITB Berlin war für unsere Delegation eine wichtige Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Geschäftsbeziehungen mit Partnern aufzubauen und neue Reiserouten und -erlebnisse zu fördern.“

Frische Impulse und spannende Neuerungen

Das Tourismusministerium präsentierte unter anderem Zahlen hinsichtlich des Tourismus aus Deutschland. Im Jahr 2023 reisten 200.000 Deutsche nach Indien, womit Deutschland zu den zehn wichtigsten Herkunftsmärkten für Indien gehört. Dies soll auch weiterhin ausgebaut werden: „Deutschland bleibt ein zentraler Markt für den indischen Tourismussektor. Das enorme Potenzial wird durch die wachsende Zahl deutscher Reisender, die die kulturelle Vielfalt, Natur und Spiritualität Indiens entdecken möchten, verdeutlicht.“

Einer der Höhepunkte war die Chalo-India-Initiative, die vom indischen Premierminister ins Leben gerufen wurde, um die indische Diaspora zu ermutigen, ihre nicht-indischen Freunde zu inspirieren, nach Indien zu reisen. Die Initiative bietet Besuchern, die im Rahmen des Chalo-India-Empfehlungsprogramms nach Indien reisen, ein kostenloses E-Touristenvisum.

Eine weitere Neuerung ist das kürzlich gestaltete digitale Portal von Incredible India www.incredibelindia.gov.in, welches zusammen mit dem Incredible India Content Hub gestartet wurde. Der Incredible India Content Hub ist ein umfassendes digitales Verzeichnis für verschiedene Interessengruppen und Reisende. Das Incredible India Digital Portal ist eine auf Touristen ausgerichtete digitale Lösung, die das Reiseerlebnis für Besucher in Indien verbessern soll.

Auf der weltgrößten Reisemesse wurde außerdem Indiens Status als globales spirituelles Reiseziel unterstrichen. Beispielgebend hierfür ist das rund 44 Tage dauernde heilige Ereiginis Mahakumbh, welches eine der größten und atemberaubendsten religiösen Versammlungen der Welt ist.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Die internationale Tourismusgemeinschaft zeigte großes Interesse an der Vielfalt des Landes, das mit einer Mischung aus Tradition, Kultur, Natur und modernen Entwicklungen glänzt. Auch in Zukunft plant Indien, seine touristischen Angebote weiter auszubauen. Dazu gehören neben unberührten Naturgebieten und aufregendem Wildlife-Tourismus auch die Förderung von ländlichen Destinationen und abgelegenen Dörfern, die bisher weniger im internationalen Rampenlicht standen. Die Erweiterung des Angebots umfasst zudem maßgeschneiderte Programme durch innovative Tour Operators, die Reisenden authentische Erlebnisse und nachhaltige Reisen näherbringen möchten. Indiens Ziel ist es, seine Position als führende und vielfältige Destination weiter zu festigen und den Tourismus auf innovative Weise zu fördern.

Weitere Informationen über Indien als Reiseziel sind online verfügbar.

