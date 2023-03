Sarawak kehrt mit einem starken Auftritt zur ITB Berlin 2023 zurück

Der malaysische Bundesstaat Sarawak wird auf der ITB Berlin 2023 vom 7. bis 9. März 2023 mit einem eigenen Pavillon vertreten sein.

Frankfurt am Main, 2/03/2023 – Der malaysische Bundesstaat Sarawak wird auf der ITB Berlin 2023 vom 7. bis 9. März 2023 mit einem eigenen Pavillon vertreten sein, um die Präsenz Sarawaks auf dem europäischen Markt zu stärken und Sarawak als führendes und bevorzugtes Öko-Tourismusziel in der ASEAN-Region zu positionieren.

Besucher der ITB Berlin können sich im Sarawak-Pavillon in Halle A, Stand 220A, über das touristische Angebot Sarawaks informieren und ein Reiseziel erleben, das mit einer Fülle von Kultur, Abenteuer, Natur, Essen und Festivals gesegnet ist, die es sonst nirgendwo gibt.

Laut dem Minister für Tourismus, Kreativwirtschaft und darstellende Künste von Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, spiegelt der Sarawak-Pavillon die Leidenschaft des Staates wider, den Tourismus als einen der Hauptfaktoren für die Wirtschaft Sarawaks zu fördern.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere strategischen Partner uns dabei unterstützen, Sarawak auf der diesjährigen ITB Berlin in der Welt zu präsentieren. Wir sind sehr glücklich, die Unterstützung von Authentic Borneo Tours, Borneo Adventure, Business Events Sarawak (Sarawak Convention Bureau), CPH Travel Agencies (Sarawak), Greatown Travel, Happy Trails Borneo Tours, Hemisphere Hospitality, Innosar Holiday, Paradesa Borneo, Smart Leisure & Travels und Tropical Adventure zu haben. Gemeinsam arbeiten wir daran, Sarawaks Sichtbarkeit auf dem globalen Podest zu verbessern“, fügte er hinzu.

Höhepunkte der Teilnahme von Sarawak an Tag eins der Messe sind die Enthüllung des neuen Reiseziel-Videos „Sarawak, Borneo… Now More Than Ever“ und Videopräsentationen über Sarawaks Abenteuerprodukte wie Radfahren, Trekking und Höhlenforschung sowie die Werbung für das Rainforest World Music Festival (RWMF) 2023.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt an Tag eins ist die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU) zwischen dem Sarawak Tourism Board (STB) und der Tischler Reisen AG, um gemeinsam die Imagewerbung für die Destination Sarawak voranzutreiben und die Buchungszahlen für Malaysia, insbesondere Sarawak, zu erhöhen.

Als größter Bundesstaat Malaysias mit einer geringen Bevölkerungsdichte von 2,9 Millionen Einwohnern (Stand 2020) ist Sarawak sehr stolz auf sein natürliches Erbe an unberührten Regenwäldern, endemischer Flora und Fauna und seinen vielfältigen Völkern. Das reiche Land Sarawak liegt auf Borneo, der drittgrößten Insel der Welt, und beherbergt ein Kaleidoskop von Kulturen, das sich aus 31 ethnischen Gruppen zusammensetzt, sowie ein reiches und vielfältiges Ökosystem, das Abenteurer erkunden können.

Heutzutage haben viele Reiseziele die Grundsätze des verantwortungsvollen Tourismus in ihr Management und ihre Tourismuspraktiken aufgenommen – Sarawak ist da keine Ausnahme. Die Tourismusakteure in Sarawak nehmen Umweltfragen ernst und integrieren Elemente der nachhaltigen Abfallwirtschaft, des Energieeinsparens und der Umwelterziehung in ihre Touren, um sicherzustellen, dass die Reisenden nicht nur Sehenswürdigkeiten besichtigen, sondern auch zum Erhalt der Attraktionen Sarawaks für kommende Generationen beitragen. Besucher von Sarawak haben die Wahl, den authentischen Lebensstil der Einheimischen in Gastfamilien zu erleben oder die modernen und malerischen Landschaften der Städte zu genießen.

Die Tourismusakteure in Sarawak passen ihre Tourismusprodukte an umweltfreundliche Praktiken an, wie z. B. die Förderung von Fahrradtouren in ländlichen Gebieten oder die Vogelbeobachtung in den üppigen Regenwäldern von Sarawak. Die Tourismusakteure fördern Gastfamilien, regen zum Verzehr lokaler Lebensmittel an und heben lokales Kunsthandwerk hervor, um die Lebensweise der Einheimischen für kommende Generationen zu erhalten. Ein solcher gemeindebasierter Tourismus findet sich in Gebieten wie Nanga Sumpa in Batang Ai, wo Reisende einen Einblick in die Lebensweise der verschiedenen Stämme von Sarawak erhalten können. Diese Bemühungen können den Bewohnern, vor allem den einkommensschwächeren Gruppen, wirtschaftliche Vorteile bringen.

Sarawaks renommiertes Orang-Utan-Rehabilitationszentrum, das Semenggoh Wildlife Centre, liegt nur 20 Kilometer von Kuching City entfernt und ist bei weitem das größte Orang-Utan-Rehabilitationszentrum in Sarawak. Es wurde als Zufluchtsort für verletzte, verwaiste oder als illegale Haustiere gefangen gehaltene Orang-Utans gegründet. Heute dient das Zentrum als Lebensraum für die Orang-Utans und als Ort, an dem Besucher etwas über diese gefährdete seltene Art lernen können. Das Wildtierzentrum beherbergt eine florierende Population gesunder halbwilder Orang-Utans im Teenager- und jungen Erwachsenenalter.

Interessierte Besucher können sich unter der folgenden E-Mail-Adresse anmelden: team@bz-comm.de.

Weitere Informationen über Sarawak finden Sie unter https://www.sarawaktourism.com/

Über Sarawak

Ein Kaleidoskop aus Kultur, Abenteuer, Natur, Essen und Festen: So lässt sich Sarawak am besten beschreiben. Sarawak umfasst 31 ethnische Stämme mit ihren eigenen einzigartigen Traditionen, Lebensstilen, Musik und Speisen, die ihre herzliche Gastfreundschaft miteinander teilen. Sarawak, der größte Bundesstaat Malaysias, ist mit einigen der ältesten Regenwälder der Erde ausgestattet. Seine weite Landschaft erstreckt sich über 120.000 Quadratkilometer, mit hoch aufragenden Bergen und kühlem Hochland, zerklüfteten Kalksteinformationen und geheimnisvollen Höhlensystemen, gewundenen Flüssen und ruhigen Stränden, wo Abenteuer nur darauf warten, erlebt zu werden. Das ganze Jahr über finden Festivals statt, bei denen die eklektische Mischung aus moderner und traditioneller Kultur, Essen, Musik und religiösen Praktiken gefeiert wird, die nirgendwo sonst zu finden ist. In Sarawak gibt es immer „mehr zu entdecken“.

Über Sarawak Tourism Board

Das Sarawak Tourism Board ist der wichtigste Promoter für Sarawak. Das STB ist Gewinner der Asia Pacific Excellence Awards 2016 der Asia-Pacific Association of Communications Directors (APACD) und hat den ASEAN PR Excellence 2015 Gold Award erhalten. Das Rainforest World Music Festival wurde vom Songlines World Music Magazine fünfmal in die Liste der 25 besten internationalen Festivals aufgenommen (2011 – 2015). Das Rainforest World Music Festival und das Borneo Jazz Festival Virtual Experiences wurden bei den World Responsible Tourism Awards 2021 als „Ones to Watch“ in der Kategorie „Destinations Building Back Better Post-Covid“ ausgezeichnet, und kürzlich gewann das virtuelle Erlebnis des Rainforest World Music Festivals 2021 die PATA Gold Awards 2022 in der Kategorie „Sustainability and Social Responsibility“ für Kultur. Das Fremdenverkehrsamt von Sarawak erhielt außerdem die Fünf-Sterne-Auszeichnung Golden City Gate 2019, die Marketing Excellence Awards 2021 für hervorragende Leistungen im Bereich Mobile Marketing (Bronze) und die PATA Gold Awards 2022 für sein Destinationsvideo mit dem Titel „A Journey Awaits“ in der Kategorie Marketing.

