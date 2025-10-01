Indiens Goldliebe hat Meilenstein erreicht

Die Goldreserven der indischen Haushalte haben jetzt vermutlich das gesamte Bruttoinlandsprodukt Indiens übertroffen.

Mit den Höchstständen des Goldpreises übersteigen die Goldschätze der indischen Privathaushalte nun wohl die Fünf-Billionen-Dollar-Marke. Damit ist ihr Wert größer als das Gesamt-Bruttoinlandsprodukt (rund 4,1 Billionen US-Dollar) des Landes. Denn laut Schätzungen belaufen sich die Goldschätze auf etwa 34.600 Tonnen. Dies zeigt die besondere kulturelle Bedeutung von Gold für die indische Wirtschaft auf. Gleichzeitig zeigt sich in Venezuela wie Gold die Kaufkraft erhalten kann. Nach den Maßnahmen durch die US-Regierung hat die Währung Venezuelas, der Bolívar, deutlich abgewertet und die wirtschaftliche Krise im Land verschärft sich. In Gold Investierte dürften sich dort freuen.

2025 hat der Goldpreis weltweit Rekorde eingefahren. Das Finanzsystem wird zunehmend instabiler und die schon oft zitierten Faktoren, die den Goldpreis angetrieben haben und wohl weiter antreiben werden, sind allgegenwärtig. In einer Untersuchung, wo der Goldpreisanstieg besonders stark war, zeigt sich, dass dies vor allem Ländern betraf, die unter einer hohen Inflation leiden. Auf Platz eins stand dabei Argentinien, gefolgt von der Türkei. In diesen beiden Ländern legte der Preis des edlen Metalls in 2025 134 beziehungsweise 102 Prozent zu.

Gold ist nicht nur ein probates Mittel für die Wertaufbewahrung, sondern zeigt auch das schwindende Vertrauen in Papiergeld auf. Profiteure eines hohen Goldpreises sind natürlich auch die Goldminenunternehmen. Denn ihre Einnahmen steigen beim Verkauf von Gold, ebenso die Margen, während die Förderkosten relativ konstant sind. Davon wiederum profitieren ohne weiteres Zutun Royalty-Gesellschaften, die an Minenunternehmen beteiligt sind und an Streams und Lizenzgebühren verdienen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Jüngst hinzugekommen ist eine Lizenzgebühr (25prozentige Netto-Ertragsbeteiligung an Gold und eine zweiprozentige NSR an Kupfer) an der aktiven Kupfer- und Goldmine Pedra Branca.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

