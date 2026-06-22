indivHR: Kritische IT-Rollen werden für interne Recruiting-Teams zur Belastungsprobe

Die spezialisierte IT-Personalberatung unterstützt Unternehmen in Deutschland und Österreich bei schwer besetzbaren IT-Fach- und Führungsrollen, wenn klassische Recruiting-Wege nicht mehr ausreichen.

München/Wien, 22.06.2026 – Viele Unternehmen investieren in Digitalisierung, Cloud, Cybersecurity, AI und moderne Softwareentwicklung. Gleichzeitig bleiben genau die IT-Rollen unbesetzt, die für diese Vorhaben entscheidend sind. Interne Recruiting-Teams stehen dadurch zunehmend unter Druck: Sie müssen hochspezialisierte Profile finden, Kandidat:innen im verdeckten Markt erreichen und gleichzeitig laufende Recruiting-Prozesse im Unternehmen betreuen.

Die spezialisierte IT-Personalberatung indivHR sieht darin eine wachsende Herausforderung für Unternehmen in Deutschland und Österreich. Besonders bei anspruchsvollen IT-Fach- und Führungsrollen reichen klassische Stellenanzeigen, Datenbanksuchen oder standardisierte Active-Sourcing-Nachrichten häufig nicht mehr aus.

„Viele interne Recruiting-Teams leisten sehr gute Arbeit, stoßen bei kritischen IT-Rollen aber an strukturelle Grenzen“, sagt Ilka Zeiner, Geschäftsführerin bei indivHR. „Wenn Kandidat:innen nicht aktiv suchen, Rollen technisch komplex sind und der Markt eng ist, braucht es spezialisierte Research-Methodik, IT-Rollenverständnis und eine sehr präzise Direktansprache.“

indivHR unterstützt Unternehmen gezielt bei solchen Suchsituationen. Im Fokus stehen schwer besetzbare Rollen in Softwareentwicklung, ERP, Cloud, Cybersecurity, Data, AI, IT-Infrastruktur sowie IT-Führungspositionen wie CIO, CTO, IT-Leitung, CISO oder VP Engineering. Dabei verbindet indivHR semantische Suche, OSINT, Active Sourcing, Marktanalyse und persönliche Ansprache mit tiefem Verständnis für technische Rollenprofile.

Aus Sicht von indivHR ist eine erfolgreiche IT-Suche heute nicht mehr nur eine Frage von Reichweite. Entscheidend ist, ob Unternehmen die richtigen Kandidat:innen überhaupt identifizieren, die Rolle verständlich positionieren und eine Ansprache wählen, die zur Seniorität und Motivation der Zielgruppe passt.

„Wer schwierige IT-Rollen besetzen will, muss den Talentmarkt genauer lesen“, so Zeiner. „Jobtitel allein reichen selten aus. Wichtig sind Verantwortlichkeiten, Technologieumfeld, Projekterfahrung, Wechselmotive und die Frage, ob eine Person wirklich zur Aufgabe und zur Organisation passt.“

Für Unternehmen wird spezialisierte Unterstützung besonders dann relevant, wenn kritische IT-Stellen lange offen bleiben, interne Teams keine passenden Rückmeldungen aus dem Markt erhalten oder die Besetzung direkte Auswirkungen auf Projekte, Transformation oder Geschäftsergebnisse hat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

indivHR GmbH

Frau Ilka Zeiner

Ballgasse 4

1010 Wien

Österreich

fon ..: +43 1 4420022

web ..: https://indivhr.com

email : ilka@indivhr.com

indivHR ist eine spezialisierte IT-Personalberatung für Unternehmen in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen unterstützt bei der Besetzung anspruchsvoller IT-Fach- und Führungsrollen, insbesondere wenn klassische Recruiting-Methoden nicht ausreichen. indivHR kombiniert technologiebasiertes Active Sourcing, semantische Suchlogik, moderne Research-Methoden und persönliches Rollenverständnis, um passende IT-Kandidat:innen gezielt zu identifizieren und anzusprechen.

Pressekontakt:

indivHR GmbH

Frau Ilka Zeiner

Ballgasse 4

1010 Wien

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email : ilka@indivhr.com

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