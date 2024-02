Indonesien – ein wichtiger Partner in Sachen Rohstoffe

Indonesien ist das größte Nickelabbau- und Nickelraffinerieland. Die drittgrößte Demokratie hat gewählt.

Für Deutschland und die EU ist und bleibt Indonesien ein wichtiges Partnerland. Und Indonesien kann mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren punkten. Es könnte bald eine der größten Volkswirtschaften der Erde werden. Das Wirtschaftswachstum liegt bei rund fünf Prozent pro Jahr, die Einkommen steigen und die Armut geht massiv zurück. So wird das Land auch als Batterie-Nickel-Kraftwerk bezeichnet. Denn Lithium-Ionen-Batterien brauchen Nickel. Indonesische Nickelminenbetreiber brauchen Abbau-Quoten, diese unterliegen einem Vergabeprozess, welcher sich Ende letzten Jahres bereits verzögert hat. Sollten sich Abbaugenehmigungen weiterhin verzögern, so könnte dies zu einer Nickelknappheit führen, was den Nickelpreis nach oben treiben würde.

Laut Prognosen könnte Südamerika bis 2027 das wichtigste Lithiumproduktionsgebiet werden. Da ist besonders Argentinien beteiligt. Noch kommen wichtige Batteriekomponenten aus China, Korea oder den USA. Dabei investieren gerade chinesische Unternehmen auch gern in Europa. Die zunehmende Elektromobilität und die wachsende Elektrifizierung sind auf Rohstoffe wie Nickel, Kobalt oder Lithium angewiesen. Zwar gibt es aktuell Preisrückgänge auf dem Batterie-Rohstoff-Markt, auch wird mit einem steigenden Lithiumangebot 2024 gerechnet, aber mit einer Verringerung von kostenintensiven Produktionsmengen wird wieder ein steigender Lithiumpreis prognostiziert. Und ist die preisliche Talsohle, vor allem bei Lithium erreicht, geht es wieder aufwärts.

Auf Nickel und Kobalt setzt beispielsweise die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ -. Bei dessen Crawford-Projekt in Kanada ist Agnico Eagle mit dabei, was für Qualität spricht.

Gama Explorations – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gama-explorations-inc/ – besitzt Projekte in Quebec und in den Nordwest-Territorien. Sie enthalten Lithium, Nickel und Kupfer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gama Explorations (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gama-explorations-inc/ -) und von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Revolution der Pflege: Start von MySina im Sommer 2024 Wir halten uns an die DIN 66399 Norm nehmen somit den Datenschutz sehr ernst