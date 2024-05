Innocan Pharma meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2024: Mehr als vierfacher Umsatzzuwachs auf 6,8 Mio. Dollar

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 27. Mai 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung von innovativen Plattformtechnologien zur Verabreichung von Arzneimitteln spezialisiert ist, freut sich, seinen konsolidierten Zwischenabschluss für die drei Monate zum 31. März 2024 bekannt zu geben.

Wichtigste Finanzdaten für das erste Quartal 2024:

– Die Umsätze stiegen um 334 % auf 6,8 Mio. US$ gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres 2023 (1,6 Mio. US$) und um 38 % gegenüber dem Vorquartal (4,9 Mio. US$). Dieser beachtliche Umsatzzuwachs war in erster Linie auf die solide Umsatzentwicklung bei Innocans Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. zurückzuführen.

Abbildung A: Überzeugende Umsatzzuwächse auf Konzernbasis im Quartal

– Der Bruttogewinn erhöhte sich um 338 % auf 6,0 Mio. US$ gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres 2023 (1,4 Mio. US$) und um 40 % gegenüber dem Vorquartal (4,3 Mio. US$).

Kommentar des Managements

Iris Bincovich, CEO von Innocan, meint dazu: Mit unserer LPT-CBD-Technologie konnten wir in den vergangenen Monaten große Fortschritte erzielen. Wir sehen unserem bevorstehenden Treffen mit der FDA im Juli schon mit großer Erwartung entgegen. Die Behörde wird unseren klinischen Plan zur Markteinführung unserer LPT-CBD-Technologie gegen chronische Schmerzen prüfen und kommentieren.

Frau Bincovich weiter: Wir sind vom Potenzial unserer LPT-Technologie schlichtweg begeistert. Sie sorgt für eine langanhaltende Freisetzung von CBD ins Blut über längere Zeiträume hinweg und ermöglicht so eine langfristige Behandlung chronischer Schmerzen. Wir haben dies bereits in mehreren Tiermodellen erfolgreich nachgewiesen; so waren nach einer einzigen Injektion mehr als einen Monat lang entsprechende CBD-Konzentrationen im Plasma nachweisbar.

Abbildung B: CBD im Hundeplasma nach der LPT-CBD-Behandlung

Roni Kamhi, CEO der Innocan-Tochter BI Sky Global und COO von Innocan Pharma, erklärt: Wir sind von der Performance unserer Online-Plattform schwer beeindruckt und mit unserem Umsatzwachstum um 38 % in Folge sehr zufrieden. Tatsächlich konnten wir innerhalb nur eines Quartals mehr als die Hälfte der im Gesamtjahr 2023 erzielten Umsätze einfahren. Mit Blick in die Zukunft wollen wir dieses Umsatzwachstum fortsetzen, indem wir unsere wachstumsstarke Klientel mit neuen Produktkategorien und innovativen Formulierungen versorgen.

Zusätzliche Informationen zu Innocans Konzernfinanzergebnis und den dazugehörigen Lagebericht des Managements (MD&A) für die drei Monate zum 31. März 2024 entnehmen Sie bitte dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com.

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Basis fortschrittlicher Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Schmerzmanagement und Epilepsie. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, das sich auf den gezielten Online-Vertrieb konzentriert. innocanpharma.com/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung potenzieller Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das potenzielle Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten und die Verfügbarkeit von Produktinputs und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitplans für den Start des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

