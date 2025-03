Innovations Day 2025 – Next Level der Hörakustik in Düsseldorf

Am 23. und 24. Mai treffen sich Branchenexperten, um neueste Technologien wie DNN oder digitale Ohrscans zu präsentieren. Praxisnah, zukunftsweisend und voller Austausch!

Panzweiler, 3. März 2025 – Moderne Lösungen in der Hörakustik müssen nicht nur technisch überzeugen, sondern vor allem den Alltag der Menschen verbessern. Genau das steht im Mittelpunkt des von audimus ausgerichteten Innovations Day 2025 – Next Level. Am 23. und 24. Mai treffen sich in Düsseldorf Fachleute, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie sich die Branche weiterentwickeln kann.

Betritt man den Innovations Day, wird sofort klar, dass hier nicht bloß Showeffekte zählen. Ob Audible Contrast Threshold (ACT(TM)), Bluetooth® Low Energy Audio oder CI-Versorgung (Cochlea-Implantate) – im Kern geht es immer darum, Menschen den bestmöglichen Zugang zum Hören zu ermöglichen. Hersteller wie Phonak oder GN zeigen, was technisch bereits möglich ist, während praxisnahe Workshops vermitteln, wie sich diese Entwicklungen im Arbeitsalltag umsetzen lassen.

Besonders auffällig ist das offene Konzept des Programms: Die Vorträge sind durch großzügige Pausen und Dialogrunden ergänzt, damit Hörakustiker, Referenten und Anbieter ins Gespräch kommen und Wissen auf Augenhöhe teilen. Ob digitaler Ohrscan, Deep Neural Network (DNN)-Unterstützung in aktuellen Hörgeräten oder neue Präsenzakustik-Ansätze – das Spektrum der Themen spricht Betriebe jeder Größe an. Statt reiner Produktpräsentationen steht das Verständnis im Vordergrund: Wie funktionieren die Technologien, und wo liegen ihre Vorteile im Alltag?

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehört auch die Frage, wie Hörakustik-Betriebe auf veränderte Erwartungen reagieren können. Steht eine neue Generation von Kundinnen und Kunden vor der Tür, die andere Ansprüche an das Hörerlebnis hat? Wo lassen sich betriebswirtschaftliche Abläufe smarter gestalten? Wie bleibt das Team motiviert, wenn die Technik in rasantem Tempo voranschreitet? Impulse liefern Vorträge aus Management und Personalführung, die praxisnahe Lösungswege aufzeigen – von zuverlässigen Online-Bewertungen bis hin zur digitalen Kundenreise.

Trotz der zweitägigen Dauer geht die Veranstaltung bewusst nahbar an die Themen heran: Jeder hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Gerade dieser direkte Austausch macht den Innovations Day 2025 zu einer Plattform, auf der Fachwissen greifbar wird und sich neue Ideen entwickeln lassen, die man direkt im Betrieb umsetzen kann.

Über audimus

audimus hat seinen Sitz in der Hauptstraße 14, 56865 Panzweiler. Als Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker geht es jedoch nicht allein um den Einkauf, sondern darum, gemeinsam mit den Mitgliedern die Branche weiterzubringen. Zu diesem Zweck bietet audimus unter anderem Workshops, Beratungen und Schulungen an. Mit dem Innovations Day 2025 – Next Level schafft audimus einen Raum, in dem Trends nicht nur vorgestellt, sondern im fachlichen Austausch in konkrete Praxislösungen übersetzt werden.

audimus GmbH & Co. KG

Unsere Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker, audimus, hat sich zum Ziel gesetzt unseren Mitgliedern den besten Service und den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.

