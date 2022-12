Innovationsmanagement von der Analyse zur Handlungsempfehlung

Die innotonic GmbH aus Hannover hat sich beginnend mit einer Online-Analyse auf Ganzheitliches Innovationsmanagement im internationalen Anwendungskontext spezialisiert

Unternehmen, die in der heutigen Zeit weiter erfolgreich bleiben wollen, müssen besser werden. Jeder Status quo, der zu lange beibehalten wird, birgt das Risiko eines Reibungsverlustes mit dem Endkunden. Veränderung nach vorne ist seit langem die Maxime – mit unterschiedlichsten Konzepten und Lösungsansätzen.

Innovationsmanagement hilft im Unternehmen Ideen, Vorschläge und Strukturen zu beobachten, zu erfassen und zielgerichtet auszuwerten. Daraus können Handlungsempfehlungen generiert werden, die sich auf die Unternehmensentwicklung positiv auswirken.

Die innotonic GmbH aus Hannover hat sich auf ein ganzheitliches Innovationsmanagement im internationalen Anwendungskontext spezialisiert. Nach der zertifizierten ISO-Norm 56002 (ISO56fff) prüft innotonic in Unternehmen und Organisationen aller Art den Umgang mit Innovationen und bildet über den Prozess der „Innoventur“ (früher als Reifegradanalyse bezeichnet) den IST-Zustand ab.

Eine Innoventur kann recht einfach über eine Online-Analyse erstellt werden und liefert erste Ergebnisse auf einem schnellen und übersichtlichen Weg. Die Auswertungen unterscheiden sich in der Folge lediglich durch ein Gründlichkeitslevel, das in mehreren Angebotspaketen auswählbar ist. Man kann also erstmal in das Konzept von innotonic „hineinschnuppern“ und bei verstärktem Interesse den Auswertungslevel ausweiten.

Die Tarife für eine Analyse beginnen bei 0 Euro und gehen über 179 Euro bis hin zu individuellen Premiumtarifen, wenn außer einer Analyse und Auswertung auch persönliche Gespräche oder Vor-Ort-Termine vereinbart werden sollen.

Der unverbindliche Analyse-Link findet sich unter: https://innotonic.typeform.com/innoventur

Alle innoventur-Produkte: https://innotonic.de/produkt-und-service/innoventur/

Ein weiteres Angebot, um weiter in das Thema einzusteigen, ist die innotonic Akademie, die zusammen mit der Hochschule Hannover einen Kurs zum Innovationsmanager*in mit Hochschulzertifikat anbietet.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf: https://innotonic.de/.

Kontakt:

innotonic GmbH

Eichstraße 5

30161 Hannover

Telefon: +49 (0) 160 809 5371

hello@innotonic.de

https://innotonic.de/

Die innotonic GmbH arbeitet nach dieser Vision: sie versteht sich als branchenübergreifende Organisation für Ganzheitliches Innovationsmanagement – nach dem Motto: Verstehen, vergleichen, verbessern. Automatisiert, ausgewertet und angewandt. Wissenschaftlich, unabhängig und datenbasiert.

Fotocredits: FokusPokusMedia

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Pressekontakt:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

UV Körperdirektdruck, Direktdruck, Plattendruck, Bautafeln