Innovationspreis des Fonds Soziokultur für „Straße. Oase“

Der Münchner Verein CultureClouds e.V. erhält mit seinem Kunst-und Spielprojekt im öffentlichen Raum, _Straße. Oase,_ den diesjährigen Innovationspreis des Fonds Soziokultur.

Der Preis wird seit 2003 alle zwei Jahre verliehen, honoriert die Entwicklung von herausragenden Projekten und ist mit insgesamt 10.000 EUR dotiert. 2024 wurden deutschlandweit Projekte zum Thema „Kulturarbeit aktiviert“ ausgewählt. Die Jury sah in insgesamt vier herausragenden Projekten sehr wichtige Impulse für aktivierende Kulturarbeit insbesondere in und nach Zeiten der Corona-Restriktionen. Eines dieser Projekt ist _Straße.Oase._

Kollektive Gesamtkunstwerke statt Autostraßen

Wie könnten urbane Räume aussehen, wenn Kunst, Spiel und Begegnung statt Verkehr und Beton das Stadtbild prägen?_ Straße. Oase_ verwandelte in den Jahren 2022 und 2023 gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 30 Straßen in München temporär in kollektive Gesamtkunstwerke. Es entstanden utopische Orte und künstlerische Gebilde aus bewohnbaren Skulpturen, Kuppeln, Höhlen und Fantasiegebilden – Orte ungeahnter Möglichkeiten, in denen Kinder und Jugendliche eine Welt erschaffen, wo sie all das sein können, was sie sich erträumen.

Das Projekt ist auch dieses Jahr bereits wieder gestartet. Alle aktuellen Termine finden sich unter https://culture-clouds.de/kalender/, ausführliche Infos, Foto- und Videogalerie unter https://culture-clouds.de/strasse-oase/. Alle Kinder, unabhängig von ihren körperlichen, geistigen oder sprachlichen Möglichkeiten sind herzlich eingeladen, an den Projekten teilzunehmen. Zwischen Betonpalästen und Karossen tut sich eine Quelle auf, sie ist das Zentrum einer künstlerischen Neubesiedlung, von der alles ausgeht und zu der alles zurückkommt. Unerschöpflich ist dieser agile Raum der ungeahnten Möglichkeiten: hier passiert farbenfrohe Stadtverwandlung, für die Teilnehmer*innen kostenfrei und ohne Anmeldung.

Der gemeinnützige Verein CultureClouds e.V. hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, z.B. 2018 den BKM Preis Kulturelle Bildung, 2021 den Intercultural Innovation Award 2021 und 2023 den Münchner Bürgerpreis.

Die Verleihung des Innovationpreises des Fonds Soziokultur findet im Rahmen eines Fach- und Praxisaustausches statt, der vom 10. bis 11. Oktober 2024 in der Kulturmarkthalle Berlin veranstaltet wird.

Mehr Informationen zum Preis auf: www.fonds-soziokultur.de/foerderung/innovationspreis-soziokultur.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CultureClouds e.V.

Herr Alexander Wenzlik

Saarstr. 7

80797 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 52 300 695

web ..: https://culture-clouds.de

email : info@culture-clouds.de

CultureClouds e.V. ist ein nach § 75 SGB VIII anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe, der sich seit 2001 (damals noch Spielen in der Stadt e.V.) mit kulturpädagogischen Bildungsangeboten aktiv für das Recht aller Kinder in München auf Spiel und kulturelle Teilhabe einsetzt.

Zehn fest angestellte Mitarbeiter*innen und ca. 150 freischaffende Spiel-, Kunst-, Zirkus-, Theater-, und Tanz-pädagog*innen schaffen jährlich für rund 30.000 Kinder und Jugendliche mobile Kunst-, Spiel- und Freiräume in München – an nahezu jedem Tag im Jahr und gerne besonders da, wo sie fehlen und für diejenigen, denen sie fehlen.

CultureClouds e.V. entwickelt sein Programm, welches von spannenden und relevanten Themen inspiriert ist, fortwährend weiter und setzt dieses in den Projektformaten Pop-ups, Festivals und Labs um.

Der gemeinnützige Verein macht sich für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen und kulturellen Leben stark. Dabei setzen die Macher*innen aus Überzeugung auf Vielfalt, Diversität und Inklusion und engagieren sich dafür, möglichst unterschiedlichen jungen Menschen Erfahrungen der Beteiligung und Mitgestaltung zu ermöglichen. CultureClouds e.V. möchte alle Barrieren, die eine Teilnahme an den Projekten verhindern, finden und überwinden. Die Projekte leben von der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Teilnehmer*innen. Der Weg ist begonnen und hat Fahrt aufgenommen.



Pressekontakt:

die kulturbananen

Frau Gabi Sabo

Jahnstr. 6

85567 Grafing

fon ..: 08092-232776

email : info@kulturbananen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CULT Food Science-Tochter Further Foods kündigt zeitnahes Design für Studie zu kultiviertem Fleisch in Haustiernahrung an Kanzlei Patientenanwalt Friese und Adelung unterstützt die Kinderhilfe Diekholzen mit Trösteteddys.