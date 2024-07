Partnerschaft: Carhartt unterstützt lokales Logistikunternehmen Haberland Möbelspedition

Carhartt, bekannt für langlebige Arbeitskleidung seit 135 Jahren, feiert sein Jubiläum durch eine Partnerschaft mit der Göttinger Möbelspedition Haberland.

Seit 135 Jahren steht die Marke Carhartt für langlebige Arbeitskleidung und Accessoires. Pünktlich zum Jubiläumsjahr gibt das Traditionsunternehmen die Zusammenarbeit mit der Möbelspedition Haberland bekannt. Diese Unterstützung stellt für Carhartt einen bedeutenden Schritt bei der Vertiefung und Erweiterung der Beziehungen zu lokalen Unternehmen auf dem deutschen Markt dar. Alle Mitarbeiter von Haberland, einem mittelständischen Umzugs- und Logistikunternehmen aus Göttingen, werden zukünftig mit Arbeitskleidung von Carhartt ausgestattet.

„Die Zusammenarbeit mit der Haberland Möbelspedition betont unser Engagement, lokale Unternehmen zu unterstützen und wichtige Branchen mit qualitativ hochwertiger und robuster Arbeitskleidung zu versorgen“, erklärt Marga Stehmann, Marketing Manager von Carhartt EMEA/PAC. „Dieser Schritt stärkt nicht nur unsere Präsenz in Deutschland, sondern fördert auch unsere Kernwerte von Qualität und Zuverlässigkeit in entscheidenden Wirtschaftssektoren.“

Die Geschäftsführerin der Haberland Möbelspedition, Romina Wolff, betont die Bedeutung dieser Unterstützung für ihr Unternehmen: „Es ist eine große Ehre und eine enorme Verantwortung, Carhartt an unserer Seite zu haben. Die Ausrüstung unserer Mitarbeiter mit Carhartt-Arbeitskleidung symbolisiert unsere Wertschätzung ihrer harten Arbeit und unseres Engagements für ihr Wohl und ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz.“

Im Rahmen dieser Unterstützung wurden die 20 Mitarbeiter von Haberland mit ausgewählten Carhartt-Produkten ausgestattet. Dazu zählen u.a. das CARHARTT Force(TM) Relaxed Fit Midweight Short-Sleeve Pocket T-Shirt und das Relaxed Fit Lightweight Long-Sleeve Pocket T-Shirt, beides in den Farben Rot und Schwarz sowie die Rugged Flex(TM) Relaxed Fit Ripstop Cargo Multi Pocket Work Short. Ergänzend dazu tragen die Mitarbeiter an kalten Tagen den gerippten Beanie mit Bündchen und im Sommer die Canvas Cap. Hochwertige Arbeitsbekleidung ist in der Möbelspedition unerlässlich, da sie den Komfort der Mitarbeiter erhöht und somit direkt zur Effizienz und Produktivität beiträgt. Robuste und funktionale Kleidung unterstützt die Mitarbeiter dabei, ihre Aufgaben unter verschiedenen Bedingungen optimal auszuführen.

Die entstandene Beziehung zwischen Carhartt und Haberland Möbelspedition stärkt nicht nur die Marktposition beider Unternehmen, sondern ermöglicht es auch, ihre jeweiligen Markenwerte durch gegenseitige Unterstützung zu festigen. Carhartt bringt seit 1889 Erfahrung in der Herstellung von Arbeitskleidung mit ein. Haberland Möbelspedition, gegründet 1970, ergänzt diese Partnerschaft mit über fünf Jahrzehnten an Fachwissen und einem innovativen Ansatz in der Möbelspeditionsbranche.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Carhartt B.V

Frau Mareen Eichinger

Cruquiusweg 109-D

1019 AG Amsterdam

Niederlande

fon ..: 030 48818725

web ..: https://www.carhartt.com

email : presse@macheete.com

Carhartt ist eine authentische Arbeitskleidungsmarke, die 1889 in Detroit, Michigan, USA, gegründet wurde. Seit mehr als 135 Jahren steht Carhartt für robuste Konstruktionen, innovative Designs, außergewöhnliche Qualitätsstandards, Langlebigkeit und Komfort. Dieser Ruf hat Carhartt zu einer Legende in der Arbeitskleidung bei Handwerkerinnen und Kunsthandwerkerinnen gemacht. Die ersten Carhartt-Produkte waren Latzhosen aus Kanvas- und Denimstoffen. Mit wachsendem Erfolg erweiterte sich das Sortiment um Arbeitskleidung aus hochwertigen Stoffen, bequemen Passformen und durchdachten Details, wie dreifach genähten Hauptnähten und großzügigen, funktionellen Taschen. Carhartt ist stolz darauf, hart arbeitende Menschen in Branchen wie dem Baugewerbe, dem Maschinenbau, der Fertigung und dem Transportwesen, aber auch Landwirtinnen und Outdoor-Fans, zu unterstützen und zu schützen. Die Marke wird durch die Carhartt Europe BV mit Sitz in Amsterdam in ganz Europa vertrieben. Weltweit hat Carhartt mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen.

Pressekontakt:

macheete | Agentur für PR & Digitales

Frau Mareen Eichinger

Alt-Moabit 53

10555 Berlin

fon ..: 030 48818725

email : mail@macheete.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FLOWBOX wurde im Gartner® Hype Cycle(TM) for Low-Carbon Energy Technologies 2024 als Sample Vendor ausgezeichnet OVI Haus: Der Traum vom flexiblen und individuellen Eigenheim