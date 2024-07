Brausende Brandung – das maritime-musikalische Debüt von Steve.K

Ehrlich-nordisch-herb: Steve.K, gestandener Sänger und Entertainer aus dem Hamburger Umland veröffentlicht mit „Brausende Brandung“ seine erste Single.

Ein fröhlich-rockiger Song über die Küste, über die wahren Bedürfnisse und, na klar, die Liebe!

Schon lange ist Steve.K im gesamten norddeutschen Raum als Live-Sänger und Entertainer unterwegs. Dabei trägt er ein bunt gemischtes Programm aus Hits, Oldies und Gassenhauern vergangener Zeiten vor. Bemerkenswert ist dass er das ganze Programm ohne Playbacks oder Zuspielungen nur mit Gitarre und seiner Stimme bestreitet. Seit einiger Zeit begleitet ihn dabei oft seine Frau Bea, die dafür das Cajon-Spiel erlernt hat und nun für noch mehr Groove und Beat bei den gemeinsamen Auftritten sorgt.

Vor einiger Zeit kam bei Steve.K jedoch der Wunsch auf auch mal einen eigenen Song einzusingen und zu veröffentlichen. Dazu nahm er Kontakt zu dem Hamburger Produzent und Songschreiber Gottfried Koch auf. Nach kurzem Gespräch und nach Einschätzung der künstlerischen Persönlichkeit von Steve.K schlug er dem Sänger den Song „Brausende Brandung“ vor. Steve.K war sofort begeistert und im Juni ’24 wurde der Titel produziert. Als Veröffentlichungstermin ist der 19.Juli ’24 vorgesehen. Dann wird die „Brausende Brandung“ auf allen Portalen stream- und downloadbar sein. Eine besondere Perle im Feriengepäck aller Freunde von Steve.K und aller Fans von Rock bis Schlager…

STEVE.K – Brausende Brandung

Label: CARMINA RECORDS LC 08112

ISRC: DEAR42446899 EAN: 4067248273104

Interpret: Steve.K

Musik und Text: Gottfried Koch Producer: Gottfried Koch

Verlag: CARMINA PUBLISHING

Copyright: © 2024 CARMINA RECORDS

VÖ-Datum: 19. Juli 2024

Quelle: Carmina Records

