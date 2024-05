„Endlich hab ich mich gefunden“ – das musikalische Resultat des Lebenslaufs von Nancy Damm

Der Start einer neuen Karriere

Mit ihrem ersten eigenen Song zieht sie ein signifikantes Resümee aus ihrem bisherigen Lebenslauf. Ein Song, welcher tiefe, persönliche Erlebnisse widerspiegelt und zugleich allerhand Zuversicht beinhaltet.

Schon in ihrer frühen Kindheit hatte Nancy großen Spaß daran, zu tanzen, zu singen und die großen Stars am Fernseher nachzuahmen. In der Musik hat sie ein Ventil gefunden, um ihre Emotionen zum Ausdruck zu bringen.In ihrer Jugend begann sie mit professionellem Gesangs- und Tanzunterricht, wirkte in verschiedenen Band-Projekten mit und stellte – nach einigen Trainingseinheiten beim Star-Coach Detlef D! Soost – mit ihrer Tanz-Crew diverse Shows auf die Beine.Nach all der gesammelten Bühnenerfahrung ist sie schließlich in die PopSchlager-Welt eingetaucht und hat sich dort musikalisch gefunden.

So faszinierend der Lebenslauf wirkt, gleicht der Weg der Sängerin jedoch einer Achterbahnfahrt, in welcher sie sich durchs Leben kämpfte. Schon in ihrer Schulzeit musste sie einiges auf sich nehmen. Die Musik half ihr dabei, ihr Selbstvertrauen (wieder) zu finden. Die vielen Höhen & Tiefen, die sie überwunden hat, stärkten gleichwohl ihre Persönlichkeit.

Genau das verarbeitet sie in ihrem Song, mit welchem sie sich einen Kindheitstraum erfüllt und dessen Geschichte mit einem Happy End abschließt. Dies zeigt einmal deutlich, dass Musik heilen & stärken kann und dass diese Geschichte andere Menschen motivieren wird, niemals aufzugeben.

Geschrieben und komponiert hat sie den Song selbst. Produzent dieser Aufnahme ist Jörg Lamster (Wetcat Studio Uslar).

Dieser moderne Pop-Schlager besticht durch eine ohrwurmverdächtige Melodie sowie einen mitreißenden Beat. Nancys herzerwärmende Stimme führt durch die Geschichte des Songs, welcher wirklich berührt und zugleichzum Mitfeiern einlädt.

Er wird am 03.05.2024 veröffentlicht und ist auf allen bekannten Download – und Streaming-Portalen erhältlich.

Nancy Damm – Endlich hab ich mich gefunden

Label: Nancy Damm / Label-Code: LC 101486

ISRC: DEZC62411478

Musik: Nancy Damm/ Text: Nancy Damm

EAN / GTIN / UPC: 4068992053103

Nancy Damm – Instagram:

https://www.instagram.com/nancy.damm_official

Quelle: Büro Nancy Damm

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

