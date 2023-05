Wieder spüren – das Debüt von Kerstin Kerner

Eine Musiklererin startet durch.

Kerstin Kerner aus Petersberg bei Halle hat als Musiklehrerin jahrelange Erfahrung als Sängerin und musikalisch Tätige. Insbesondere bringt sie Kindern die Freude an Musik und am Musizieren nahe. Trotzdem blieb der Wunsch auch mal ein eigenes Projekt zu verwirklichen lange unerfüllt. Erst die Begegnung mit dem Hamburger Singer/Songwriter Gottfried Koch eröffnete die Möglichkeit dieses Vorhaben zu verwirklichen. Er schrieb für Kerstin Kerner einen „erwachsenen“ Pop-Schlager-Song, der sich mit einer vielen nur zu bekannten Lebenssituation beschäftigt:

Wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist, ergibt sich meist eine Phase in der die Gefühle erst mal schweigen müssen. Aber nach einiger Zeit regen sich die Lebensgeister wieder und man spürt wie sich die Emotionen neu entwickeln. Zu diesem Thema hat Gottfried Koch einen Song namens „Wieder spüren“ geschrieben und Jetzt mit Kerstin Kerner produziert. Sie bringt auch die nötige Lebenserfahrung mit um diese Geschichte glaubhaft rüberbringen zu können.

Diese Zusammenarbeit war ja zunächst eine Premiere, hat aber sofort gut funktioniert. Als Veröffentlichungstermin ist der 19. Mai ’23 vorgesehen. Dann wird „Wieder spüren“ auf allen Portalen stream- und downloadbar sein. Man darf gespannt sein welche weiteren Ideen die beiden noch zusammen entwickeln und präsentieren werden…

KERSTIN KERNER: „WIEDER SPÜREN“

Label: CARMINA RECORDS LC 08112

ISRC: DEAR42337260

EAN: 4067248373569

Musik: Gottfried Koch; Text: Gottfried Koch

Producer: Gottfried Koch

Verlag: CARMINA PUBLISHING

Copyright: 2023 CARMINA Records; a Division of A-STREET MEDIA

Gottfried Koch, Op’n Hesel 13. D-22397 Hamburg

Tel. 040 65056424 – a-street-media@t-online.de www.a-street-media.com

Quelle: A-Street-Media

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

