UTE – Flugzeuge

Dieses Lied verleiht Flügel

Nachdem UTE sich in den letzten Jahren auf ihre Karriere in den USA konzentriert hat – dort veröffentlichte sie mehrere Light-Jazz-Alben – knüpft sie in Deutschland wieder an die Songs an, die sie hier deutsch- und englischsprachig erfolgreich gemacht haben.

Nach „Lebe jeden Tag“ und „Wo das Gefühl gewinnt“ kommt jetzt mit „Ein Flugzeug am Himmel“ eine heiter-besinnliche Pop-Ballade auf den Markt, in der die durch Corona so arg unterdrückte Reiselust zum Thema gemacht wurde.

Dabei arbeitet sie auch wieder mit ihrem Deutschland-Produzenten Gottfried Koch zusammen. Gemeinsam haben sie „Ein Flugzeug am Himmel“ geschrieben und produziert. Und auch live treten die beiden wieder zusammen auf. Ein Programm mit eigenen Songs und Highlights der Pop- und Filmmusik wird nur mit Gitarre und zwei Stimmen vorgetragen und begeistert das Publikum durch seine authentische Intensität und Musikalität. Weitere Songs in deutscher Sprache sind bereits in Arbeit und werden in den nächsten Monaten nach und nach veröffentlicht.

„Ein Flugzeug am Himmel“ wird ab dem 5. August 2021 auf allen Portalen erhältlich sein.

UTE „Ein Flugzeug am Himmel“

Musik: UTE / Gottfried Koch; Text: UTE / Gottfried Koch

Producer: Gottfried Koch

Verlag: CARMINA PUBLISHING

Studio: A-Street Media Hamburg

Label: CARMINA RECORDS EAN: 4061707653995

ISRC: DEAR42145049

Labelcode: LC 08112

Cover-Photo: Reinaldo Kevin

Kontakt: A-Street Media Op’n Hesel 13 D-22397 Hamburg

Mail: a-street-media@t-online.de

Info- und Bildquelle: Carmina Records/ Gottfried Koch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

