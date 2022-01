Immobilienexpertin Kerstin Elpel gewinnt Excellence Award

Wilhelmshavenerin gewinnt Exellence Award beim Speaker Slam 2022 –

Kerstin Elpel holt als Wertsteigerin für Immobilien den Sieg mit viel Herz und Expertenwissen in die Jadestadt

Die Wilhelmshavener Immobilienexpertin Kerstin Elpel schaffte es am Wochenende beim diesjährigen Speaker Slam ganz oben auf das Treppchen. Der internationale Redewettbewerb wurde am 14. Januar 2022 im rheinland-pfälzischen Mastershausen ausgetragen. Mit ihrem emotionalen Beitrag zum Thema „Sichtbarkeit und Erfolg der Präsentation im Immobilienverkauf“, konnte Kerstin Elpel nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern. In einer Vorqualifikation musste die Diplom-Kauffrau bei einem Silent Speaker Battle die Jury, bestehend aus den Audioexpertinnen Selina Hare und Johanna Teimann (Radio/Podcast) und Josua Laufer (Geschäftsleitung des Expertenportals) überzeugen. In dem Wettbewerb setzte sich Kerstin Elpel durch und wurde als Exellence-Preisträgerin gekürt.

Kerstin Elpel: „Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt sprechen. Das ist die Kunst, die es beim Internationalen Speaker Slam zu beherrschen gilt. Deshalb ist der Award eine besondere Herausforderung. Man hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.“

Der Rede-Wettbewerb war in den vergangenen Jahren bereits in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München zu Hause. Der sehr ländliche Austragungsort des diesjährigen Speaker Slam war der Pandemie geschuldet. Das tat der internationalen Bedeutung des Wettbewerbs aber keinen Abbruch. 45 Teilnehmer aus Wirtschaft und Wissenschaft aus sieben Nationen und fünf Sprachen begeisterten und überzeugten. In einem Youtube-Livestream wurden laut Veranstalter, den Scherer Studios, zusätzlich potenzielle hunderttausend Zuhörer erreicht. Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern die Gewinner aus.

Kerstin Elpel bezeichnet sich selbst als eine Immobilienmaklerin für Mensch und Immobilie mit viel Herz und Leidenschaft. Ihr Ruf ist dabei mittlerweile über die Grenzen von Wilhelmshaven hinaus in ganz Deutschland bekannt. Sie gehört als Landesdirektorin und Beiratsmitglied dem Landesverband BVFI (Bundesverband für die Immobilienwirtschaft) an und ist auch im heimischen Umfeld als Netzwerkerin im BNI und Lions Club aktiv. Die Diplom-Kauffrau und Dekra zertifizierte Sachverständige erhielt in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Auszeichnungen. Dazu gehören der Titel „Best Property Agent“ von Europas größtem Immobilienmagazin Bellvue. Sie gehört zu den Top Maklern des Capital Makler Kompass und den Top Immobilienmaklern 2020 des Magazins Focus. Als Co-Autorin hat Kerstin Elpel 2020 ihr erstes Buch herausgegeben. Eine besonders ausgefeilte Exposégestaltung inklusive deren Digitalisierung und ein durchdachtes und qualifiziertes Vermarktungskonzept gehört zu der Expertise der Immobilienfachfrau. Ihr Fach-wissen gibt sie in Form von Coaching auch an andere Makler weiter. Ihr Ziel: eine Immobilie muss die höchste Wertigkeit bekommen, die Eigentümer und Haus verdient haben. Die Empfehlungsquote an die Expertin bestätigen ihre Arbeit.

Beim internationalen Speaker Slam, der am 14. Januar 2022 in Masterhausen (RP) stattfand, hat die Immobilienexpertin Kerstin Elpel aus Wilhelmshaven einen beachtlichen Erfolg erzielt. Für ihren Kurz-Redebeitrag (Slam) wurde sie zur Siegerin gekürt und holt damit den Excellence Award 2022 in den Norden. Begründung der Speaker Slam Jury: „Kerstin Elpel ist eine Wertsteigerin für Immobilien“.

