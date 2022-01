Neuer Look: Interior Design mit FRAMELESS

Textilspannrahmen für eine individuelle Inneneinrichtung

Die Umgestaltung eines Raumes ist eine Kunst. Um an einer Wand großformatige Highlights zu setzen oder mit einem Raumteiler eine sinnvolle Abgrenzung zu schaffen, eignen sich die Textilspannrahmen der FRAMELES-Serie von ALGROUP ideal. So werden Geschäftsräume, Büros oder das eigene Zuhause zu einem Raum mit Wohlfühlfaktor.

Die ALGROUP GmbH aus Köln bietet Rahmenlösungen für das Interior Design, die vielfältige Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung ermöglichen. Kunden können aus individuell angefertigten Formaten und unterschiedlichen Profiltiefen wählen. Als Zusatzoptionen gibt es eine LED-Beleuchtung oder schallabsorbierende Rahmen für eine verbesserte Raumakustik. Darüber hinaus können die Rahmen zur Wandmontage oder als Freisteher verwendet werden.

„Mit unseren ein- oder doppelseitig bespannten Aluminiumrahmen, Deckenabhängungen oder Raumtrennern sind der Umgestaltung eines Raumes keine Grenzen gesetzt“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. „Wir beraten auch gerne zu Sonderlösungen und Individualanfertigungen, die wir in unserer hauseigenen Produktionsstätte in Köln herstellen. So können wir exakt auf die Wünsche unserer Kunden eingehen und unseren Beitrag für eine ideale Lösung in den einzelnen Räumen zum Leben und Arbeiten leisten.“

Die Rahmenlösungen der FRAMELESS-Serie sind elegant und hochwertig, ermöglichen eine einfache Montage ganz ohne Spezialwerkzeuge und bieten variable Austauschmöglichkeiten für die Textildrucke. Die Aluminiumrahmen überzeugen mit einem zurückhaltenden, aber harmonischen Design.

Weitere Informationen zu Interior Design oder Leuchtbilder finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

