Innovative Lasertherapie gegen Müdigkeit, Erschöpfung und Leistungsminderung

Dr. Ulrike Hollneck verrät wie modernste Lasertechnologie Unternehmern, Führungskräften und High-Performern gegen Burnout unterstützen kann.

Unternehmer stehen häufig unter enormem Druck, was oft zu chronischer Müdigkeit, Erschöpfung und Schlafstörungen führt. Diese gesundheitlichen Herausforderungen beeinträchtigen nicht nur die persönliche Lebensqualität, sondern auch die unternehmerische Leistungsfähigkeit. Die hohen Anforderungen an die eigene Leistungsfähigkeit sind nicht mehr erfüllbar. Die wachsenden finanziellen Sorgen und um die Zukunft des Unternehmens verstärken den Druck und führen zu weiteren schlaflosen Nächten. Nach einiger Zeit fühlt man sich erschöpft und wie blockiert, sodass es immer schwieriger wird, klare Entscheidungen zu treffen, weiß Dr. Ulrike Hollneck.

Jedoch ist das Ausbrennen nicht zwingend auf eine dauerhaft erhöhte Stressbelastung zurückzuführen, wie Untersuchungen der funktionellen Medizin zeigen. Die Ursachen für das Burnout-Syndrom sind deutlich vielschichtiger als gemeinhin angenommen.

Dr. Ulrike Hollneck leitet die Praxis Episano, eine Fachpraxis für funktionelle Medizin und Epigenetik in Nürnberg. Als Expertin für funktionelle Medizin bietet sie ihren Patienten ganzheitliche Ursachenforschung an, um Beschwerden auf den Grund zu gehen und sie gezielt zu therapieren. Sie unterstützt Unternehmer, Führungskräfte sowie andere High-Performer dabei, ihre Leistungsfähigkeit zu optimieren und langfristig aufrechtzuerhalten. Nachhaltiger Erfolg ist dabei das übergeordnete Ziel.

„Meine Patienten suchen nach schnellen und effektiven Lösungen, die sich unkompliziert in ihren anspruchsvollen Alltag integrieren lassen. Durch meine langjährige Erfahrung in der funktionellen Medizin habe ich erkannt, dass insbesondere moderne Technologien wie die Lasertherapie der Schlüssel zur schnellen Regeneration sind. Meine Patienten schätzen besonders den klar definierten Behandlungszeitraum und die schnellen Resultate“, erklärt Dr. Hollneck.

Um eine schnelle und nachhaltige Lösung zu bieten, setzt die Ärztin für funktionelle Medizin, Dr. Ulrike Hollneck, auf eine innovative Lasertherapie – der intravenösen Lasertherapie.

Die intravenöse Lasertherapie ist ein modernes medizinisches Verfahren, bei dem Laserlicht direkt über einen Venenzugang in den Blutkreislauf geleitet wird. Das Ziel dieser Therapie ist es, auf zellulärer Ebene positive Wirkungen zu erzielen, die dabei helfen können, verschiedene gesundheitliche Beschwerden wie Müdigkeit, Erschöpfung, Leistungsabfall und Schlafstörungen zu lindern.

Wie funktioniert die Lasertherapie?

Der Patient erhält eine kleine Venenkanüle, durch die ein spezielles Lasergerät Licht unterschiedlicher Wellenlängen (Farben) in den Blutkreislauf sendet. Jede Farbe des Laserlichts hat dabei eine spezifische Wirkung auf den Körper. Das Licht wirkt auf die Zellen, insbesondere auf die Mitochondrien, die „Kraftwerke“ der Zellen. Diese Mitochondrien produzieren die Energie, die der Körper für seine Funktionen benötigt.

Durch die Stimulierung der Mitochondrien mit Laserlicht wird die Produktion von ATP (Adenosintriphosphat), der Hauptenergiequelle der Zellen, angeregt. Das führt zu einer Verbesserung der Energieversorgung im gesamten Körper. Gleichzeitig werden Stoffwechselprozesse in den Zellen beschleunigt, was regenerative Prozesse fördert und das allgemeine Wohlbefinden steigern kann.

Effekte auf Müdigkeit, Erschöpfung und Schlafstörungen

o Müdigkeit und Erschöpfung: Müdigkeit entsteht häufig durch eine verminderte Energieproduktion in den Zellen. Indem die Mitochondrien durch das Laserlicht angeregt werden, kann der Körper mehr Energie produzieren. Dies führt zu einer spürbaren Reduktion von Erschöpfungszuständen und Müdigkeit. Patienten berichten oft von einem Anstieg des Energielevels und fühlen sich nach wenigen Sitzungen leistungsfähiger.

o Leistungsminderung: Chronische Müdigkeit und Erschöpfung können zu einem Abfall der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit führen. Durch die verbesserte Zellfunktion und die gesteigerte Energieproduktion kann die Lasertherapie die kognitive Klarheit und körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen. Das Gehirn und die Muskeln profitieren gleichermaßen von der besseren Energieversorgung.

o Schlafstörungen: Da die Lasertherapie das vegetative Nervensystem positiv beeinflussen kann, berichten viele Patienten von einer Verbesserung ihrer Schlafqualität. Durch die beruhigende Wirkung auf den Körper und die verbesserte Zellregeneration kann der Körper leichter in einen erholsamen Schlaf finden, was wiederum den allgemeinen Gesundheitszustand verbessert.

Die intravenöse Lasertherapie ist besonders für Unternehmer geeignet, die wenig Zeit haben und trotzdem von einer effektiven Behandlung profitieren möchten. Jede Sitzung dauert nur 45 bis 60 Minuten; dazu wird parallel eine individuell abgestimmte Infusion verabreicht. Typischerweise umfasst die Therapie zwölf Sitzungen, die in der Regel innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sind – das entspricht einem Zeitaufwand von etwa drei Stunden pro Woche.

Für Unternehmer, die lieber einen komprimierten Zeitplan bevorzugen, gibt es auch die Möglichkeit, die Behandlung in zwei Blöcken à fünf Tagen zu absolvieren. So kann die intensive Therapie innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden, was den Zeitaufwand für Führungskräfte noch weiter reduziert.

Im Übrigen beruhen alle Behandlungen in der Praxis Episano bei Frau Dr. Hollneck auf hochwertiger High-End-Medizin.

Es ist besonders bei Müdigkeit, Erschöpfung und Leistungsabfall wenig sinnvoll, so lange zu warten, bis gar nichts mehr geht. Je länger diese Symptome unbehandelt bleiben, desto schwieriger wird es, die zugrunde liegende Störung zu beheben. In vielen Fällen kann eine gezielte Behandlung dazu beitragen, den Energiehaushalt wieder zu stabilisieren und die Leistungsfähigkeit schnell wiederherzustellen.

Leiden auch Sie an Erschöpfungszuständen und sind bereits von einem Burnout bedroht? Sie wollen der Ursache nicht nur auf den Grund gehen, sondern sie aktiv bekämpfen? Melden Sie sich jetzt in der Praxis Episano bei Dr. Ulrike Hollneck und vereinbaren Sie einen Termin!

