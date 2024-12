Innovative Lösung auch für kleinste Räume: Der Aluminium-Leichtlaufkran „THE LINE“ von IWS System GmbH

Die IWS System GmbH revolutioniert die Hebetechnik: Mit dem Aluminium-Leichtlaufkran „THE LINE“ bietet das Unternehmen eine flexible, modulare Lösung, für jeden Raum.

Die IWS System GmbH präsentiert mit dem Aluminium-Leichtlaufkran „THE LINE“ eine bahnbrechende Lösung, die selbst in schwierigsten räumlichen Bedingungen höchste Flexibilität und Effizienz bietet. Jüngst bewies das Unternehmen seine Innovationskraft durch die Installation von „THE LINE“ in einem Raum, der bisher als ungeeignet für eine Hebelösung galt. Ein Einsatz, an dem andere Anbieter scheiterten, zeigt einmal mehr die Stärke des Systems.

„THE LINE“: Die neue Benchmark in der Hebetechnik

„THE LINE“ wurde von Heiko Petzoldt, Geschäftsführer der IWS System GmbH, entwickelt und hebt sich durch einzigartige Eigenschaften deutlich von der Konkurrenz ab:

* Modulares Baukastensystem: Das System passt sich flexibel und schnell an spezifische Anforderungen an. Dadurch werden Planungs- und Montageaufwand erheblich reduziert.

* Freistehende Konstruktion: Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbsprodukten benötigt „THE LINE“ weder Wand- noch Deckenmontage, was maximale Flexibilität bei der Installation bietet.

* Höchste Hubhöhe in niedrigen Räumen: Selbst bei geringer Deckenhöhe ermöglicht „THE LINE“ die maximale Hubhöhe.

* Schnelle Verfügbarkeit: Von der Kaufentscheidung bis zur einsatzbereiten Anlage vergehen in der Regel nur vier Wochen.

* Individuelle Anpassung vor Ort: Ähnlich einer maßgeschneiderten Einbauküche wird „THE LINE“ direkt vor Ort an die Gegebenheiten angepasst – Planungsfehler können unkompliziert ausgeglichen werden.

* Nachhaltigkeit und Langlebigkeit: Ressourcenschonendes Design, das wieder verwendbar und auf lange Lebensdauer ausgelegt ist.

* Universelle Passform: Eine Lösung, die sich in nahezu jedem Raum installieren lässt.

Kundenstory: Perfekte Lösung, wo andere scheitern

Ein Kundeprojekt verdeutlicht die Vielseitigkeit von „THE LINE“: Ein scheinbar ungenutzter, zu kleiner Raum wurde durch den Aluminium-Leichtlaufkran in eine vollwertige Hebelösung verwandelt. Dank des modularen Systems und der freistehenden Konstruktion konnte der Raum optimal genutzt werden – eine Aufgabe, an der Wettbewerber gescheitert waren.

„Mit ,THE LINE‘ setzen wir neue Maßstäbe in der Hebetechnik. Unser Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, selbst die schwierigsten Herausforderungen zu meistern und das Potenzial ihrer Räume voll auszuschöpfen“, erklärt Heiko Petzoldt.

Über die IWS System GmbH

Die IWS System GmbH mit Sitz in Heinsdorfergrund in Sachsen ist ein führender Anbieter von Hebe- und Handlingssystemen. Mit „THE LINE“ hat das Unternehmen eine Lösung geschaffen, die den Anforderungen moderner Industrie- und Handwerksbetriebe gerecht wird. Die Kombination aus innovativer Technologie, kundenorientierter Anpassung und Nachhaltigkeit macht IWS System GmbH zu einem verlässlichen Partner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS System GmbH

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

08468 Heinsdorfergrund

Deutschland

fon ..: 037653877725

web ..: https://www.iwssystem.com

email : s.friedrich@iwssystem.com

Motivierte Mitarbeiter, ständige Weiterbildung und Qualifikation sind die Basis des Unternehmens, seines Erfolges und Ihrer Zufriedenheit.

Das IWS System-Leistungsportfolio umfasst das gesamte Spektrum unterstützender technischer Dienstleistungen. Das IWS System-Team stärkt die Bereiche in Ihrem Unternehmen, für die das Vorhalten eigener Kapazitäten nicht wirtschaftlich wäre. Die Zusammenarbeit mit IWS System steigert so die Effizienz Ihres Betriebes.

DIENSTLEISTUNGEN FÜR MASCHINEN- UND ANLAGENBAUER NACH PRODUKTSPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN

Bildung spezieller Montageteams

Schulung und Unterweisung

Montage Ihrer Produkte bei Ihrem Kunden – in Ihrem Auftrag

Inbetriebnahme und evtl. Übergabe an Ihren Kunden

UVV – Überprüfungen

Regelmäßige Überprüfungen geben Sicherheit und sorgen für Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Werkstattleistungen

Schweiß- und Schlosserarbeiten

Lohnfertigung

Ersatzteilfertigung

Teile- und Baugruppenmontage

Übernahme von Kundendienstaufgaben

TEIL- ODER GESAMTPRODUKTIONSVERLAGERUNG IHRER MASCHINEN ODER ANLAGEN, REGIONAL UND ÜBERREGIONAL

Demontage und Montage

Transport

Inspektion, Überprüfung, Wartung

GENERALINSTANDSETZUNG UND -ÜBERPRÜFUNG, PRODUKTIONSBEGLEITEND ODER BEI STILLSTAND VON

Hebezeugen und Krananlagen

Anschlagmittel

Handgeräten

Maschinen und Anlagen

ortsfesten Anlagen

