Innovativer Arbeitgeber der Zukunft

Die KAMMACHI Consulting GmbH Bühl wurde vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) mit dem Preis „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet.

Was für eine Erfolgsgeschichte: Die KAMMACHI Consulting GmbH Bühl wurde vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) mit dem Preis „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet. Damit wird das zukunftsweisende, innovative Konzept des mittelständischen Unternehmens von berufener Stelle gewürdigt.

Die Zukunft ist digital, hören wir derzeit auf allen Ebenen. Doch was bedeutet das eigentlich? Diese Frage beantwortet die KAMMACHI Consulting GmbH aus Bühl in Baden-Württemberg nicht nur mit ihren effizienten und hochwertigen SAP-basierten Softwarelösungen. Auch die internen Strukturen des Mittelständlers, der mittlerweile mehr als 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, setzen von Anfang an auf digitale und innovative Konzepte. Bei der Unternehmenskultur stehen Kollegialität, Menschlichkeit und Flexibilität im Vordergrund, so dass die Mitarbeitenden ihr Können und ihre Fähigkeiten mit viel Engagement und Freude an der Arbeit voll entfalten können.

Diese Führungs- und Betriebsstruktur hat der KAMMACHI Consulting GmbH nun die von Ex-Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries initiierte Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“ für digitale, innovative und moderne Firmenkonzepte eingebracht. Der Preis wird vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) an Unternehmen vergeben, die sich durch klare Digitalisierungsstrategie, Nachhaltigkeitsziele und attraktive Arbeitsbedingungen positionieren. Hier wird das Augenmerk vor allem auf modernen Führungsstil und Mitarbeiterfreundlichkeit gelegt. In diesen Bereichen punktet die KAMMACHI Consulting GmbH durch zahlreiche Mitarbeiter-Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Job-Rad, Mobile Office, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und flache Hierarchien. Das Arbeitsklima ist familiär, durch einen starken Zusammenhalt geprägt und zeichnet sich durch eine hervorragende und verlässliche interne Kommunikation auf Augenhöhe aus.

So ist die KAMMACHI Consulting GmbH das perfekte Beispiel dafür, dass gerade die Investition in die Zufriedenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die beste Basis für nachhaltigen Erfolg sind, denn es sind die starke innere Kommunikation und das hervorragende Betriebsklima, die sich auch in der externen Kundenbeziehung widerspiegeln: Die ehrliche Arbeit und offene Kommunikation mit den Kunden und Partnern steht für KAMMACHI an erster Stelle. Von der ersten Analyse über die optimal zugeschnittene, individuelle Lösung bis zur Projektumsetzung ist das Softwareunternehmen verlässlich an der Seite des Kunden und sorgt dafür, dass die umgesetzte IT-Struktur auch bei Unternehmenswachstum oder Umstrukturierung immer auf dem neuesten Stand ist.

Besonders hervorzuheben ist die Flexibilität und Genauigkeit, mit der die KAMMACHI Consulting GmbH maßgeschneiderte Softwarelösungen umsetzt. Der Firmenname KAMMACHI – entstanden aus dem SAP-Username des Firmengründers Achim Kammerer – macht deutlich, dass SAP-Software-Lösungen die Basis des 1999 gegründeten Unternehmens bilden. Inzwischen bietet KAMMACHI aber darüber hinaus auch ein umfassendes Portfolio an eigenen Software-Lösungen an. Unter anderem bietet das Bühler Unternehmen eine einzigartige Lösung für Bauunternehmen und ist damit der deutschlandweit einzige Anbieter auf SAP-Basis, der auf Bau spezialisiert ist. Durch die Beteiligung an acht weiteren Firmen, welche die Produktpalette der KAMMACHI sinnvoll erweitern, kann eine umfassende Bandbreite von Dienstleistungen und Produkten im IT-Bereich abgedeckt werden.

Die KAMMACHI Consulting GmbH hat sich seit ihrer Gründung 1999 von einem kleinen SAP-Dienstleister zu einem mittelständischen Unternehmen mit 8 Firmenbeteiligungen mit insgesamt mehr als 130 Mitarbeitern entwickelt. Der Firmenname KAMMACHI stammt vom SAP-Usernamen von Achim Kammerer, dem Geschäftsführenden Gesellschafter, – eine Entscheidung, die auch heute noch für Gesprächsstoff bei neuen Kontakten sorgt.

