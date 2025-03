Innovativer Reinigungs-Service für Insektenschutzgitter

Dauerhaft ein klarer Durchblick und frische Luft im Haus! Mit einem professionellen Reinigungs-Service für Insektenschutzgitter können Sie Freizeit sparen. Jetzt weiterlesen und mehr erfahren.

In der heutigen Zeit, in der man vermehrt Wert auf Hygiene, Umweltschutz und Effizienz legt, ist ein innovativer Reinigungs-Service für Insektenschutzgitter essenziell. Schmutzablagerungen auf diesen Gittern, die Fenster und Türen vor unliebsamen Insekten schützen, mindern nicht nur den Licht- und Luftdurchlass, sondern beeinträchtigen auch die Lebensdauer der Insektenschutzlösung. Einen besonders gründlichen und zeitsparenden Reinigungs-Service bietet da Christopher Maack der Mückengittermacher: Eine maschinelle Reinigung für Insektenschutzrahmen und -gewebe.

Die Notwendigkeit der Insektengitterreinigung

Im Laufe der Zeit sammeln sich auf dem Schutzgewebe und dem Rahmen von Insektenschutzgittern allerlei Schmutzpartikel, wie z.B. Straßenstaub, Blüten- und Gräserpollen, Vogelkot oder tote Insekten. Dieser Schmutz beeinträchtigt nicht nur die Transparenz des Gewebes, sondern auch seinen Luftdurchlass. Ablagerungen von inneren Einflüssen wie Rauch oder Küchendämpfen schädigen das Schutzgewebe zusätzlich, wenn diese nicht regelmäßig entfernt werden. Eine wiederkehrende Reinigung wird jährlich, mindestens jedoch alle zwei Jahre, empfohlen.

Warum eine maschinelle Reinigung?

Die maschinelle Reinigung bietet einige Vorteile gegenüber der manuellen Reinigung von Hand. Sie entfernt nicht nur den oberflächlichen Schmutz, sondern auch feinste Partikel, Gerüche und Keime. Dank einer speziellen, schonenden Bürstentechnik, dem Einsatz von Warmwasser und einem pflegenden, umweltfreundlichen Reinigungsmittel wird ein besonders hygienisches Ergebnis erzielt. Nach der Reinigung ist das Gitter sofort wieder einsatzbereit. Manuelle Bürsten und der falsche Druck bei der Handreinigung können das empfindliche Gewebe beschädigen und sind daher nicht empfehlenswert.

Umweltfreundlich und ressourcenschonend

Die maschinelle Reinigung spart nicht nur wertvolle (Frei-)Zeit, sondern schont sogar die Umwelt. Mit einer Tankfüllung können bis zu 300 Insektengitter gereinigt werden, da das Waschwasser effizient (Wasseraufbereitung innerhalb der Maschine) wiederverwendet wird. Der Einsatz eines biologisch abbaubaren Waschmittels ohne Phosphate trägt zusätzlich zum Wohle der Umwelt bei.

Vorteile einer Maschinenwäsche

– Schonende Reinigung von Rahmen und Schutzgewebe

– Pflege des Schutzgewebes durch spezielles Reinigungsmittel (erhöht die Lebensdauer!)

– Umweltfreundlich und ressourcenschonend

– Hygienische Sauberkeit für Insekten- und Pollenschutzgitter

– Zeitsparend: ca. eine Minute je Gitter

– Reinigung bereits ab einem Stück

Der Reinigungsservice ist auch besonders für Privatleute attraktiv. Schon ab einem Fensterspannrahmen kann die Reinigung erfolgen. Christopher Maack der Mückengittermacher bietet gegen eine Servicegebühr sogar einen Hol- und Bring-Service an.

Flexibilität bei der Terminvereinbarung

Der Reinigungsservice steht monatlich (bei erhöhter Nachfrage auch häufiger) zur Verfügung. Termine findet man jederzeit auf der Internetseite von Christopher Maack der Mückengittermacher. Eine vorherige Anmeldung per Telefon via 04171 / 66 92-0, E-Mail info@mueckengittermacher.de oder das Kontaktformular verhindert Wartezeiten für Kunden und Kundinnen. Die Reinigung erfolgt am Firmenstandort (Am Bach 17) in Winsen/Luhe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maack der Mückengittermacher

Frau Sandra Witt

Am Bach 17

21423 Winsen/Luhe bei Hamburg

Deutschland

fon ..: 04171 / 66 92-0

fax ..: 04171 / 66 92-10

web ..: https://www.mueckengittermacher.de/

email : s.witt@mueckengittermacher.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Emissionsarm, Nachhaltig und Gewinnstark: Warum diese Aktie das Investment der Zukunft ist!