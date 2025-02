Maack der Mückengittermacher – Experten für Pollenschutz in Hamburg & Lüneburg

Wohnräume vor Blüten- und Gräserpollen schützen, mit Maack der Mückengittermacher! Höchste Qualität und individuelle Lösungen für transparenten Pollenschutz mit top Luft- und Lichtdurchlässigkeit.

Christopher Maack der Mückengittermacher ist ein Unternehmen mit über 40 Jahren Know-how in der Herstellung von maßgefertigten Pollen- und Insektenschutzgittern. Traditionelles Handwerk, kombiniert mit neuesten Technologien und höchster Qualität in Material und Fertigung sichert eine hohe Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung.

Individuelle Lösungen für jeden Bedarf

Unabhängig von der jeweiligen Fenster- oder Türform oder auch der Hausoptik, hat Maack der Mückengittermacher stets den passenden Insektenschutz, bzw. Pollenschutz parat, der passgenau nach Kundenwunsch gefertigt wird. Selbst bei schwierigen Einbausituationen wie Kellerschächten, eng anliegenden Rollläden, Raff-Stores oder vergitterten Fenstern weiß der Experte Rat und liefert perfekt abschließende Pollenschutzgitter, die das Zuhause sicher und unauffällig schützen. Dabei bleibt eine hohe Lichtzufuhr erhalten. Kundinnen und Kunden haben im Bereich Pollenschutz die Auswahl zwischen verschiedenen Schutzgewebearten, die bis zu 98 % aller Blüten- und Gräserpollen aus der Luft filtern.

Neben zuverlässigen Pollenschutzlösungen umfasst das umfangreiche Leistungsspektrum noch mehr:

– Maßgefertigter Insektenschutz für Fenster und Türen

– Fensterläden in verschiedenen Ausführungen

– Reparaturen von Insektenschutzgittern

– Maschinelle Reinigung von Insektenschutzgittern

– Keller- und Lichtschachtabdeckungen

– Innenliegende Sonnenschutzlösungen (Plissees, Rollos)

– Starkregenschutz-Lösungen: Mobile Flutschotts, Flutschutzfenster und -türen

Der ideale Pollenschutz für alle Hamburger Fenster

Der Frühling bringt nicht nur milde Temperaturen, sondern lässt auch die Pollen fliegen. Für Allergikerinnen und Allergiker führt dies zu unangenehmen Beschwerden. Um die Pollenbelastung in den eigenen vier Wänden zu minimieren, ist ein zuverlässiger Pollenschutz für jedes Fenster unerlässlich und lässt Geplagte aufatmen.

Moderne, maßgeschneiderte Pollenschutzgitter von Maack der Mückengittermacher bieten effektive Lösungen für Fenster und Türen, um das Eindringen von Pollen zu reduzieren, ohne frische Luft und das Tageslicht auszusperren. Die Raumluft bleibt frei von lästigen Pollen.

Maßgeschneiderter Pollenschutz ist gleichzeitig ein top Insektenschutz – und das für jeden Fenstertyp

Maack der Mückengittermacher bietet Pollenschutzgitter für Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenster, die kinderleicht montiert werden können – meist sogar ohne Bohren. Besonders stabile Aluminiumprofile (Systemgeber ist die Marke Neher) sorgen für beste Stabilität und hohe Langlebigkeit.

Ein Pollenschutzgitter ist gleichzeitig ein zuverlässiger Insektenschutz. Sogar bestehende Insektenschutzgitter können durch einen einfachen Tausch des Schutzgewebes in ein Pollenschutzgitter umfunktioniert werden. Die Fertigung eines neuen Rahmens ist dafür nicht nötig!

Der Profischutz für jedes Fenster in Hamburg

Am Firmenstandort, Am Bach 17 in 21423 Winsen / Luhe bei Hamburg ist das Team von Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 13 und 14 bis 15 Uhr und samstags nach Vereinbarung erreichbar. Hier können alle Lösungen im eigenen Showroom angeschaut und ausprobiert werden.

Gern beraten die Spezialisten und Spezialistinnen auch telefonisch unter 04171 / 66 92-0 zu individuellen Lösungen für den Insekten- und Pollenschutz oder kommen für eine Beratung zu Ihnen nach Hause.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maack der Mückengittermacher

Frau Sandra Witt

Am Bach 17

21423 Winsen/Luhe bei Hamburg

Deutschland

fon ..: 04171 / 66 92-0

fax ..: 04171 / 66 92-10

web ..: https://www.mueckengittermacher.de/

email : s.witt@mueckengittermacher.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Golden Cariboo legt Explorationsplan für Goldliegenschaft QGQ vor Tesoro Gold: Goldprojekt in Chile mit Entwicklungspotenzial