Innovatives Kamera Monitor System für Transport- und Logistiksektor

Innovatives BKR8S Kamera Monitor System revolutioniert Rangier- und Assistenzlösungen im Transport- und Logistiksektor

Mit dem neuen BKR8S Kamera Monitor System aus der PRO-Serie präsentiert der Hamburger Traditionshersteller Bergmann & Koch eine sofort einsatzbereite Kamera-Monitor-Lösung, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Spedition, Logistik und gewerblichem Transport entwickelt wurde. Das Rückfahrsystem ermöglicht eine sichere Rangierunterstützung ohne aufwändige Installation und ist in unter einer Minute an jedem Zugfahrzeug betriebsbereit.

Dank des starken Magnetfußes lässt sich die Kamera flexibel an Metallflächen von Fahrzeugen und Aufliegern befestigen – alternativ steht bei Bedarf eine zusätzliche Halterung zur Verfügung. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem:

* Rangieren von Containern und Wechselbrücken

* Einsatz an Kofferfahrzeugen und Verteiler-Lkw

* Anbringung an Sattelzugmaschinen und Trailern

* Unterstützung beim Andocken von Gabelstapler, Hebebühnen und Kühlfahrzeugen

* temporäre Nutzung bei Miet- oder Ersatzfahrzeugen

* Wartungs- und Werkslogistik, Baustellenfahrzeuge und Sondertransporte

Die Kamera wird akkubetrieben und zusätzlich per Solarzelle automatisch nachgeladen – ideal für den mobilen Dauereinsatz ohne externe Stromzufuhr. Ein besonderes Merkmal ist der patentierte Aufbau mit austauschbarem Akku, der auch bei intensiver Nutzung eine lange Systemlebensdauer sicherstellt.

Das System verfügt zudem über eine intelligente Energiesteuerung: Erkennt die Sensoren über einen bestimmten Zeitraum keine Nutzung, schaltet die Kamera automatisch in den stromsparenden Standby-Modus. Sobald das System wieder benötigt wird, erwacht die Kamera selbstständig und ist unmittelbar betriebsbereit. So werden Energieverbrauch reduziert und Akkulaufzeit sowie Einsatzdauer erheblich verlängert – ohne Bedienaufwand für den Fahrer.

Der Monitor wird einfach über den Zigarettenanzünder angeschlossen und ist sofort betriebsbereit. Das System arbeitet störungsfrei und bietet eine zuverlässige digitale Bildübertragung – auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

„Mit dem BKR8S Rückfahrsystem ermöglichen wir Speditionen und Flottenbetreibern maximale Flexibilität bei minimalem Installationsaufwand. Unsere Kunden profitieren von höherer Sicherheit beim Rangieren, reduzierten Schäden und einer spürbaren Zeitersparnis im täglichen Betrieb“, so Jan Luis Geschäftsführer von Bergmann & Koch.

Als Hamburger Hersteller mit eigener Entwicklung und Produktion steht Bergmann & Koch seit vielen Jahren für robuste, praxisorientierte Lösungen im Nutzfahrzeug- und Industrieumfeld. Das neue BKR8S-System fügt sich konsequent in diese Tradition ein und setzt zugleich neue Maßstäbe in Mobilität und Einsatzflexibilität.

Das BKR8S Kamera Monitor System aus der PRO Serie ist exklusiv über die Unternehmenswebsite erhältlich und kostet 399,- Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter: www.bergmann-koch.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bergmann & Koch GmbH

Herr Jens Görlich

Neuer Höltigbaum 2

22143 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04057309160

web ..: https://www.bergmann-koch.com

email : post@bergmann-koch.com

Über Bergmann & Koch

Seit über 25 Jahren spezialisiert sich das Bergmann & Koch Team mit Sitz in Hamburg auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb hochqualitativer und innovativer Produkte im Bereich der automobilen Sicherheitstechnik.

Als Marktführer für Rückfahrkameras und Rückfahrsysteme beliefern Jan Luis und sein Team Kunden und Automobilhersteller weltweit mit Qualitätsprodukten, die sich durch ihre Funktionalität und Langlebigkeit auszeichnen.



