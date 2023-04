Institutional Shareholder Services Inc. empfiehlt den Aktionären von Sernova, FÜR alle vom Management nominierten Kandidaten mittels der weißen Vollmacht zu stimmen

– ISS, eine unabhängige Beratungsfirma für die Stimmabgabe, empfiehlt den Anteilseignern von Sernova FÜR alle vom Management nominierten Mitglieder des Verwaltungsrats zu stimmen, indem NUR der WEISSE Vollmacht des Managements verwendet wird.

– ISS weist darauf hin, dass die dissidenten Aktionäre ihren Fall nicht zufriedenstellend begründet hätten und es keine zwingenden Gründe gibt, die zum jetzigen Zeitpunkt eine Änderung bei Sernova rechtfertigen.

– Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei ihrer Stimmabgabe benötigen, sollten sich telefonisch unter 1-877-452-7184 oder per E-Mail unter assistance@laurelhill.com an den strategischen Beauftragten und Vertreter der Sernova Corp. wenden.

London, Ontario, den 14. April 2023 / IRW-Press / Sernova Corp. (Sernova oder das Unternehmen) (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen in der klinischen Phase, das auf dem Gebiet der Zelltherapeutika führend ist, freut sich mitzuteilen, dass Institutional Shareholders Services Inc. (ISS) den Aktionären von Sernova empfiehlt, alle von Sernova nominierten Kandidaten zu wählen und nur die WEISSE Vollmacht des Managements zu verwenden.

ISS ist ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen, das Stimmrechtsvertretung für Pensionsfonds, Investmentmanager, Investmentfonds und andere institutionelle Anteilseigner bietet.

Gründe, warum ISS die von Sernovas Management nominierten Kandidaten unterstützt

In der Begründung von ISS, den Aktionären von Sernova zu empfehlen, FÜR die vom Management nominierten Kandidaten zu stimmen und den Versuch einer Gruppe von dissidenten Aktionären Sernova deren Kandidaten aufzuzwingen, abzuwehren, hat ISS eine Reihe von Gründen angeführt, unter anderem:

Da die dissidenten Aktionäre ihren Fall nicht detailliert begründen, scheint es zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend gerechtfertigt zu sein, eine Änderung vorzunehmen. Die Argumente für eine Änderung werden weiter dadurch entkräftet, dass die dissidenten Aktionäre zwei der langwierigeren und erfahreneren Board-Mitglieder ins Visier genommen haben Daher birgt die Wahl der dissidenten Aktionäre in das Board das Risiko, dass sich kurzfristig zusätzliche Auswirkungen auf Führungsebene ergeben, die einen Status quo verändern, der nicht negativ zu sein scheint. Den Aktionären wird daher empfohlen, über das Vollmachtsformular des Managements für die acht vom Management nominierten Kandidaten zu stimmen.

Die von ISS durchgeführte Prüfung der Gründe für die vorgeschlagene Änderung des Sernova-Boards zeigt, dass eine Reihe von Vorwürfen, die die dissidenten Aktionäre in ihrer Kommunikation mit den Aktionären von Sernova gemacht haben, nicht begründet sind:

Die Argumente der dissidenten Aktionäre untermauern in keinerlei Hinsicht ihre Behauptungen, und die vorgeschlagene Lösung enthält keine Begründung dafür, wie diese Lösung zu einem besseren Ergebnis führen könnte. Da die dissidenten Aktionäre nicht überzeugend argumentieren, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein Wechsel des Boards erforderlich ist, sind die Stimmen auf dem Vollmachtsformular des Managements für die acht vom Mangement nominierten Kandidaten gerechtfertigt… Darüber hinaus ist die Fähigkeit des Unternehmens, relevante Branchenpartnerschaften zu sichern, wie die Vereinbarung mit Evotec im Jahr 2022 belegt, kaum in Frage zu stellen. Das Board hat die erfolgreiche Notierung des Unternehmens an der TSX überwacht, und es gibt Mitglieder des amtierenden Boards, die in Boards von NASDAQ-gelisteten Biotech-Unternehmen saßen. Darüber stellt das Unternehmen den Aktionären anscheinend mehrmals im Jahr Zwischendaten oder Aktualisierungen der Studienfortschritte zur Verfügung und stellt diese Informationen auch weiterhin auf Investorenkonferenzen vor, was eine breit angelegte Kritik in Bezug auf die Unternehmenskommunikation zweifelhaft erscheinen lässt.

Stimmen Sie FÜR die vom Management nominierten Kandidaten und verwenden Sie NUR die WEISSE Vollmacht des Managements

Sie haben es in der Hand, den Wert Ihrer Investition in Sernova zu schützen, indem Sie FÜR die acht vom Management nominierten Kandidaten stimmen. Wir empfehlen Ihnen, das Rundschreiben des Managements von Sernova zu lesen; weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.sernova.com. Es ist wichtig, dass Sie noch HEUTE HANDELN, um Ihre Investition zu schützen, indem Sie für die von Sernova nominierten Kandidaten stimmen.

Die von Sernovas Management nominierten Kandidaten – Frank Holler, Dr. Mohammad Azab, Jeffery Bacha, Deborah Brown, Dr. Daniel Mahony, James Parsons, Dr. Philip Toleikis und Brett Whalen – genießen an den Kapitalmärkten einen guten Ruf und Glaubwürdigkeit, um das Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Das Board und das Managementteam von Sernova haben sich verpflichtet, durch die Bereitstellung von Ergebnissen aus klinischen Studien, die Förderung präklinischer Programme und die Ausweitung der Anwendung der Technologie des Cell Pouch-Systems von Sernova Mehrwert für die Aktionäre des Unternehmens zu schaffen.

IHRE STIMME WAR NOCH NIE SO WICHTIG WIE JETZT. STIMMEN SIE SO BALD WIE MÖGLICH FÜR DIE KANDIDATEN DES MANAGEMENTS VON SERNOVA – UNABHÄNGIG VON DER ANZAHL DER AKTIEN, DIE SIE BESITZEN.

Aktionäre sind angehalten, das Rundschreiben des Managements von Sernova zu lesen und umgehend ihre Stimme abzugeben. Die Frist für die Stimmabgabe für Ihre Aktien endet am Dienstag, dem 25. April 2023, um 10 Uhr (Pazifische Zeit).

Sernovas Board of Directors empfiehlt allen Aktionären, FÜR die vom Management Nominierten zu stimmen und nur die WEISSE Vollmacht zu verwenden.

Fragen der Aktionäre

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich an den Vertreter von Sernova wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika)

International: +1 416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb von Kanada und den USA)

E-Mail: assistance@laurelhill.com

Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Zelltechnologien für chronische Krankheiten im Bereich Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines funktionellen Heilmittels für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Sein Hauptprodukt ist das Cell Pouch-System, ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen. Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder mangelhaft sind.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der Universität von Chicago konnte das Potenzial des Cell Pouch-Systems von Sernova als eine funktionelle Heilung für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) demonstriert werden.

In Kooperation mit der Universität von Miami entwickelt Sernova derzeit auch eine proprietäre Technologie, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems abzuschirmen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen systemischen Immunsuppression zu beseitigen.

Im Mai 2022 gingen Sernova und Evotec eine globale strategische Partnerschaft ein, um eine implantierbare und serienmäßige Inselzellersatztherapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit bietet Sernova eine möglicherweise unbegrenzte Versorgung mit insulinproduzierenden Zellen zur Behandlung von Millionen von Patienten mit insulinabhängigem Diabetes (Typ 1 und Typ 2).

Sernova macht auch Fortschritte bei von zwei zusätzlichen Entwicklungsprogrammen, die das Cell Pouch-System nutzen: eine Zelltherapie für Schilddrüsenunterfunktion infolge einer Entfernung der Schilddrüse und eine lentivirale ex-vivo-Faktor-VIII-Gentherapie für Hämophilie A.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Unternehmen:

Christopher Barnes

VP, Investor Relations

Sernova Corp.

christopher.barnes@sernova.com

+1 519-902-7923

www.sernova.com

Anleger:

Corey Davis, Ph.D.

LifeSci Advisors, LLC

cdavis@lifesciadvisors.com

+1 212-915-2577

Medien:

Elizabeth Miller, M.D.

LifeSci Communications

emiller@lifescicomms.com

+1 646-791-9705

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie nicht historische Tatsachen wiedergeben, zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können, die verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aussichten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Wo immer möglich, aber nicht immer, werden Wörter wie erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, Potenzial für und ähnliche Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Aussagen, die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten, stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen spiegeln die Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen zur Verfügung standen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sernova nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen oder wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen und Lizenzvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, alle erforderlichen präklinischen und klinischen Studien für das Cell-Pouch-System des Unternehmens und/oder verwandte Technologien durchzuführen, einschließlich des Zeitplans und der Ergebnisse dieser Studien; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder rechtzeitig zu erhalten; die Fähigkeit, eine Lizenz für zusätzliche ergänzende Technologien zu erhalten; die Fähigkeit, die Geschäftsstrategie umzusetzen und erfolgreich auf dem Markt zu konkurrieren; sowie die mit der Entwicklung von biotechnologischen Kombinationsprodukten im Allgemeinen verbundenen Risiken. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle, einschließlich der Faktoren, die durch die neuartige Coronavirus-Pandemie verursacht, mit ihr verbunden oder von ihr beeinflusst werden. Investoren sollten die Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens unter www.sedar.com konsultieren, um zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten. Sernova lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

