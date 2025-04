Integral Metals leitet die Phase-1-Exploration auf dem Projekt KAP in Zusammenarbeit mit GeoCraft Geological Services ein

Integral Metals beginnt mit den ersten Explorationsarbeiten und der Datenanalyse auf dem Projekt KAP

Calgary, Alberta, 7. April 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma GeoCraft Geological Services Corp. (GeoCraft) mit der Durchführung der Phase-1-Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt KAP in der Region Sahtu in den Mackenzie Mountains (Nordwest-Territorien, Kanada) beauftragt hat. Diese erste Phase bildet die Grundlage für gezielte Bohrungen, die im weiteren Verlauf dieses Jahres geplant sind. Besonderes Interesse besteht daran, den historischen Explorationsarbeiten genauer nachzugehen, die eine Zink-Blei-Mineralisierung, einschließlich hoher Gehalte an Gallium und Germanium, kritische Metalle, die für ihre Rolle in der Hochleistungselektronik und Technologien für erneuerbare Energien bekannt sind, nachgewiesen haben.

Wir freuen uns sehr, die Phase-1-Exploration auf dem Projekt KAP gemeinsam mit dem erfahrenen Team von GeoCraft in die Wege zu leiten, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals.

Zu den geplanten Aktivitäten im Rahmen von Phase 1 gehört die erneute Protokollierung historischer Bohrkerne zur Erstellung modernisierter lithologischer Beschreibungen, in die Daten aus früheren Explorationskampagnen einfließen werden. GeoCraft wird außerdem eine vorläufige Kernreferenzbibliothek erstellen und repräsentative Kernproben der wichtigsten lithologischen Einheiten für eine Analyse ihrer physikalischen Eigenschaften im Labor auswählen. Sie sollen unter anderem Untersuchungen auf magnetische Suszeptibilität, Leitfähigkeit und induzierte Polarisation (IP) der Aufladbarkeit und spezifischen Widerstand unterzogen werden. Im Rahmen von Phase 1 werden in Vorbereitung auf künftige Bohrungen erste 3D-Modelle erarbeitet, um erste höffige Ziele abzugrenzen. Außerdem sollen alle Zonen ermittelt werden, für die keine ausreichenden geochemischen Bodendaten vorliegen.

Integral ist nach wie vor der Umsetzung verantwortungsvoller Explorationspraktiken verpflichtet und wird im Rahmen seiner laufenden Explorationsaktivitäten weiterhin proaktiv mit den örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten. Weitere Updates werden mit Fortschreiten der Phase-1-Aktivitäten bereitgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, seine Bemühungen und Ressourcen auf das Konzessionsgebiet KAP und seine anderen Konzessionsgebiete zu konzentrieren.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen seine Bemühungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet Kap konzentrieren wird.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Integral Metals Corp.

Paul Sparkes

610 – 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary, AB

Kanada

email : info@integralmetals.com

Pressekontakt:

Integral Metals Corp.

Paul Sparkes

610 – 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary, AB

email : info@integralmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vital Battery Metals gibt Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs des Uranprojekts Corvo im Athabasca-Becken bekannt GA-ASI erweitert die Zielerfassungskapazitäten des MQ-9B SeaGuardian(R)