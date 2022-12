Intelligent ist gut, erfolgsintelligent ist besser!: Wie Du mehr aus Deinen Talenten machst

Für Erfolg braucht es mehr als rein kognitive Intelligenz, um die richtigen Schlüsse aus dem Kontext ziehen zu können. Damit sind wir bei dem ganzheitlichen Verständnis von Intelligenz angelangt.

Diszipliniert, pflichtbewusst, pünktlich und motiviert, dies sind die Eigenschaften, die Menschen mit Erfolg gerne zugesprochen werden. Doch Erfolg ist vor allem von sozialer Intelligenz abhängig. Er ist überraschend kreativ, offen für Neues und hungrig nach Erweiterung.

Mit anderen Worten, Erfolg ist immer individuell. Diese These vertritt der anerkannte diplomierte Psychologe Thomas Eckardt in seinem Buch „Intelligent ist gut, erfolgsintelligent ist besser!: Wie Du mehr aus Deinen Talenten machst und beruflich richtig erfolgreich wirst“ und erklärt in detaillierten Abschnitten, wie entscheidend ein guter Mix aus richtigen Eigenschaften für die Karriereleiter ist.

Erfolgsintelligente Menschen verfügen laut Thomas Eckardt über einen stark ausgeprägten Motor, bei dem persönliche Ziele bestimmten Strategien folgen. Das Resultat: Spitzenleute sind damit erfolgreicher und nehmen ihr Fortkommen selbst in die Hand.

Verlierer lassen sich lenken. Das Buch „Erfolgsintelligenz“ greift interessante Gestaltungsmöglichkeiten zur individuellen Strategieerstellung auf.

Dabei startet der erfahrene Coach mit der Frage nach der aktuellen Situation und geht direkt in die Analyse. „Persönliche Konzepte sind eine Mischung aus eigenen Vorstellungen, Begabungen und Wünschen, denn sie sind für Höchstleistungen verantwortlich“, erklärt der erfahrene Diplom-Psychologe.

Welche Faktoren darüber entscheiden, wie Situationen besser entwickelbar sind, hängt vom Potenzial jedes Einzelnen ab. Erfolgsintelligenz definiert sich vor allem nach dem Motto: handeln statt abwarten.

Neben praxisnahen Tipps bietet der erfahrene Managementcoach fachoptimierte Strategievorschläge und zeigt auf, warum reines Routinehandeln und Bequemlichkeit niemals zu langfristigen Erfolgen führen.

Erfolgsintelligenz offenbart ihre wahren Stärken in Zeiten der Veränderung. Gerade jetzt stehen gesellschaftliche, private und berufliche Wandel im Fokus. In Thomas Eckardt Buch „Erfolgsintelligenz“ lernen Leser, wie persönliche Ressourcen optimal zu nutzen sind, damit Erfolgsfaktoren und Wissen entscheidend zum Einsatz kommen können.

