InterCloud und Equinix bieten auf der Network-Edge-Plattform gemanagte Cloud-Dienste an

Virtuelle Netzwerkfunktionen (VNF) erweitern geografische und technische Reichweite für Cloud-Konnektivität

Paris, 22.02.2022.- Durch die Partnerschaft mit Equinix verbessert InterCloud seine Kompetenz in Virtualized Network Functions (VNF). Mit Network Edge werden geografische und technische Verbindungshemmnisse überwunden, die globale Unternehmen beim Übergang zur Cloud behindern. Dadurch können die Kunden die digitale Transformation mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit implementieren.

—–

Network Edge bietet virtuelle Netzwerkdienste auf einer modularen Infrastrukturplattform, die für die sofortige Bereitstellung und Verbindung von Netzwerkdiensten optimiert ist. Somit kann InterCloud seine Reichweite in Regionen ausdehnen, in denen der Cloud-Spezialist bisher keine Virtualisierungsfunktionen implementiert hat.

Virtuelle Netzwerkfunktionen (Virtual Network Functions) VNF

Virtuelle Netzwerkfunktionen (Virtual Network Functions) sind individuelle Netzwerkdienste wie Router und Firewalls, die als reine Software-Instanzen virtueller Maschinen (VM) auf generischer Hardware laufen. VNF spielen bei der Bereitstellung von Software Defined Connectivity eine immer zentralere Rolle. Ein wesentlicher Vorteil von VNF ist die sehr kurze Bereitstellungszeit in Verbindung mit einem breiten Spektrum an unterstützten Netzfunktionen.

Dies erhöht die Flexibilität fast aller Legacy-Netzwerkdienste auf der Ebene der Cloud-nativen Anwendungen und optimiert die Leistung der Anwendungen. Der Datenverkehr kann den direktesten Weg zwischen dem Benutzer und der Cloud-Anwendung nehmen, wenn eine VNF genutzt wird, um Prioritäten für die Sicherheit und den Datenverkehr festzulegen.

Kurze Bereitstellungszeit, viele Netzfunktionen

Der Cloud-Zugang für jede beliebige SD-Wan-Technologie kann auf effiziente Art eingerichtet werden und dank der Plattform kann man bei Bedarf weitere Dienste hinzufügen. Zusätzliche Firewalls oder Appliances für erhöhte Sichtbarkeit und Performance Management zur durchgängigen Verbesserung der Netzleistung können miteinander verbunden werden, um die Kette unterschiedlicher Dienste (Service Chaining) bereitzustellen, die die Betreiber der Netzinfrastruktur für ihre Workloads benötigen.

Virtuelle Netzwerkdienste bieten viele weitere Vorteile: Sie reduzieren CAPEX (Kauf, Wartung oder Verbesserung der Ausrüstung), unterstützen Expansionsstrategien, bieten mehr Multi-Vendor-Flexibilität, verkürzen Markteinführungszeit und Verkaufszyklus, sind skalierbar, um an den jeweiligen geschäftlichen Bedarf angepasst zu werden, und bieten eine bessere Kontrolle über das digitale Ökosystem.

Jérôme Dilouya, Gründer und CEO von InterCloud, sagt: „Mit dem Network Edge von Equinix gewährleisten wir, dass unsere Kunden ihre Initiativen zur digitalen Transformation mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit implementieren können, um die Endnutzer-Erfahrungen zu verbessern.“

Modernste virtuelle Netzwerkdienste auf dem digitalen Markt

„Mit Network Edge hat Equinix ein dynamisches Netzwerk-Automatisierungstool geschaffen, das es Unternehmen ermöglicht, die modernsten virtuellen Netzwerkdienste einzurichten, die es auf dem digitalen Markt gibt“, erklärt Orla Ni Chorcora, Vice President, Channel Sales EMEA Channel Sales, bei Equinix. „So können sie virtuelle Infrastrukturen in großem Maßstab aufbauen, die Wachstumschancen nutzen und gewährleisten, dass ihre Netzinfrastruktur näher am Endnutzer ist.“

Die Partnerschaft mit InterCloud optimiere diese Chancen und vergrößere die Anzahl der Unternehmen, die davon profitieren können. Ni Chorcora fährt fort: „Darüber hinaus entspricht das private End-to-End-Netz von InterCloud ganz unserer Philosophie der Zusammenschaltung, damit sich Unternehmen auf effiziente und sichere Weise verbinden können.“

Kunden profitieren von der breiten geografischen Abdeckung

InterCloud hat langjährige Erfahrung in der Bereitstellung virtualisierter Netzwerkfunktionen für Kunden. Die Verbindung der Virtualisierung von Equinix und InterCloud ist ein großer Schritt nach vorn, der die Kompetenz in diesem Bereich weiter ausbaut. Unternehmen profitieren von der breiten geografischen Abdeckung und großen Auswahl an Netzwerkfunktionen. Dank der Sichtbarkeit und Messbarkeit der Leistung wissen die Kunden, die kritische Anwendungen in der Cloud bereitstellen, dass sie sich auf die Dienste verlassen können.

Global agierende Unternehmen haben beim Umgang mit Multi-Cloud-Architekturen und geografisch unterschiedlichen Anwendungen mit zunehmender Komplexität zu kämpfen, die es ihnen erschwert, die erforderliche End-to-End-Dienste mit der gewünschten Abdeckung zu erbringen.

