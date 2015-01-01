Internationale Impulse: Andrea Aupers beim 1. Internationalen Multi Speaker Slam in Dresden

Beim Internationalen Speaker Slam im Hilton Dresden zeigte Andrea Aupers, warum Wahrnehmung, Kohärenz und innere Führung heute zu den wichtigsten Zukunftskompetenzen gehören.

Internationale Impulse für die Zukunft der Führung: Andrea Aupers beim 1. Internationalen Multi Speaker Slam in Dresden

Beim 1. Internationalen Multi Speaker Slam im Hilton Dresden stand die Kulturstadt ganz im Zeichen inspirierender Impulse für die Zukunft. Speakerinnen und Speaker aus drei Nationen präsentierten ihre Ideen zu den Herausforderungen unserer Zeit. Mit dabei: die Architektin, Bühnenbildnerin, Autorin und Speakerin Andrea Aupers.

In ihrer Keynote stellte sie eine zentrale Frage: Brauchen wir wirklich immer neue Methoden – oder brauchen wir eine neue Qualität der Wahrnehmung?

Ihre Botschaft: In einer Zeit, in der Wissen jederzeit verfügbar ist und ständig neue Tools entwickelt werden, entscheidet nicht mehr die nächste Methode über den Erfolg. Entscheidend ist die Fähigkeit, klar wahrzunehmen, Zusammenhänge zu erkennen und aus innerer Kohärenz heraus zu führen und zu entscheiden.

Andrea Aupers weiß, wovon sie spricht. Als international tätige Architektin und Bühnenbildnerin gestaltete sie über viele Jahre Räume für Politik, Kultur und Medien. Zu ihren Referenzen zählen unter anderem das Auswärtige Amt Berlin, Schloss Bellevue, das Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages, das Europäische Parlament in Brüssel und Straßburg, die Präsidentenpaläste in Warschau, Schloss Ljubljana, die Hofburg Wien sowie weitere Projekte in Basel, Lissabon, Mallorca und anderen europäischen Städten.

Aus dieser jahrzehntelangen Erfahrung entwickelte sie ihr Konzept der Inneren Architektur. Ihr Ansatz verbindet äußere Gestaltung mit den unsichtbaren Strukturen menschlichen Bewusstseins. Denn nachhaltige Führung entsteht dort, wo Wahrnehmung, Intuition und innere Stabilität zusammenwirken.

„Die Zukunft gehört nicht den Menschen mit den meisten Methoden, sondern denen, die das Wesentliche wahrnehmen und daraus klare Entscheidungen treffen.“

Die Inhalte ihrer Keynote vertieft Andrea Aupers in ihrem aktuellen Buch „Herz Intuition Kodex – In Freiheit souverän leben und authentisch führen“. Ergänzend ist ein Interview bei Conoscere TV auf YouTube verfügbar.

Mit ihrem Auftritt beim 1. Internationalen Multi Speaker Slam setzte Andrea Aupers einen Impuls für eine neue Führungskultur – eine Führung, die nicht auf immer mehr Tools setzt, sondern auf Präsenz, Wahrnehmung, Kohärenz und die Fähigkeit, aus einem stabilen inneren Fundament heraus Verantwortung zu übernehmen.

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Atelier AA

Frau Andrea Aupers

Stevern 95

48301 Nottuln

Deutschland

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web ..: https://andreaaupers.com

email : andrea.aupers@atelieraa.eu

Firmenbeschreibung

Andrea Aupers begleitet Menschen, Führungskräfte und Unternehmer dabei, ihre innere Klarheit, Präsenz und natürliche Autorität zu stärken. Als Diplom-Ingenieurin für Architektur, ehemalige Bühnenbildnerin und Mentorin für Innere Architektur verbindet sie über 30 Jahre Erfahrung in der Gestaltung komplexer Räume mit ihrer heutigen Arbeit im Bereich Bewusstseinsentwicklung und persönlicher Transformation.

In ihrer beruflichen Laufbahn verantwortete sie nationale und internationale Projekte für Institutionen, Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber, darunter das Auswärtige Amt in Berlin, Schloss Bellevue, das Europäische Parlament Brüssel und Strassbourg, Präsidentenpalais Warschau, Hofburg Wien und weitere bedeutende Einrichtungen in Europa.

Heute überträgt sie die Prinzipien guter Architektur auf den Menschen selbst. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die Themen Intuition, innere Kohärenz, Nervensystemregulation, authentische Führung und die Verbindung von Verstand, Körper und Herzbewusstsein.

Mit Vorträgen, Workshops, Seminaren, Büchern, Meditationen und individuellen Begleitungen unterstützt Andrea Aupers Menschen dabei, ihre Potenziale bewusster zu entfalten und Entscheidungen aus Klarheit, Präsenz und Selbstvertrauen heraus zu treffen.



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