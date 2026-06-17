Speakerin Andrea Aupers beim Internationalen Speaker Slam

60 Sekunden verändern die Welt! 144 Speakerinnen und Speaker, 60 Sekunden, eine Botschaft: Andrea Aupers zeigte beim internationalen Speaker Slam, dass echte Veränderung mit innerer Klarheit beginnt.

60 Sekunden, die die Welt verändern!

144 Menschen. Mehrere Nationen. Eine Bühne.

Und genau 60 Sekunden Zeit.

Am 17. Juni 2026 fand der digitale Internationale Speaker Slam statt. 144 Speakerinnen und Speaker aus verschiedenen Ländern hatten die Aufgabe, ihre Botschaft in nur einer Minute auf den Punkt zu bringen.

Mit dabei war die Architektin, Autorin und Speakerin Andrea Aupers aus dem Münsterland.

60 Sekunden.

Nicht mehr.

In einer Welt voller Informationen, Reizüberflutung und permanenter Ablenkung stellt sich eine entscheidende Frage:

Was bleibt übrig, wenn alles Überflüssige wegfällt?

Für Andrea Aupers blieb eine einzige Botschaft:

Klarheit schlägt Komplexität.

In ihrer Keynote sprach sie über die Kohärenz von Herz und Gehirn.

Denn viele Menschen kennen den inneren Konflikt: Das Herz sagt das eine, der Verstand das andere. Während beide gegeneinander arbeiten, entstehen Zweifel, Unsicherheit und endlose Gedankenschleifen.

Kohärenz bedeutet etwas anderes.

Kohärenz entsteht dann, wenn Herz und Gehirn dieselbe Richtung einschlagen. Wenn Intuition, Erfahrung, Wissen und innere Wahrnehmung nicht gegeneinander kämpfen, sondern zusammenwirken.

Genau aus diesem Einklang entsteht jene Klarheit, die Menschen befähigt, präzise Entscheidungen zu treffen und Lösungen zu erkennen, die vorher nicht sichtbar waren.

Anhand eines Projektes für das Auswärtige Amt in Berlin zeigte Andrea Aupers, welche Kraft entsteht, wenn Herz und Gehirn im Einklang arbeiten.

Der Auftrag bestand darin, den Weltsaal des Auswärtigen Amtes temporär in ein Fernsehstudio für Fernsehübertragungen umzuwandeln. Die technischen und räumlichen Voraussetzungen galten als äußerst schwierig. Gleichzeitig war das Projekt innerhalb des Hauses umstritten. Während die einen die Umsetzung unbedingt realisieren wollten, lehnten andere das Vorhaben entschieden ab.

Die Situation war festgefahren.

Hinzu kam ein Umfeld, das von klaren Hierarchien, festen Protokollen, diplomatischen Konventionen und einer ausgeprägten Kommunikationskultur geprägt war. Viele Beteiligte warteten auf Antworten, Entscheidungen und Lösungen.

Während viele Menschen in einer solchen Situation unter Druck geraten, blieb das Nervensystem von Andrea Aupers ruhig.

Mitten im Druck.

Mitten in den Erwartungen.

Mitten im Lärm.

Rund 40 bis 50 Menschen erwarteten eine Einschätzung.

Statt vorschnell zu reagieren, nahm sie sich den Raum für etwas Ungewöhnliches. Sie hatte den Mut, sich den Erwartungen und dem hohen Entscheidungsdruck für einen Moment zu entziehen. In einem Umfeld, das von klaren Hierarchien, festen Protokollen, diplomatischen Konventionen und einer ausgeprägten Kommunikationskultur geprägt war, war dies keineswegs selbstverständlich.

Während viele auf eine sofortige Antwort warteten, ging Andrea Aupers etwa zehn Minuten allein durch den Weltsaal des Auswärtigen Amtes.

Gerade dieser Mut, nicht sofort zu reagieren, sondern zunächst wahrzunehmen, machte den Unterschied.

Während dieses Rundgangs entstand ein klares inneres Bild der Lösung.

Sie präsentierte keinen Stapel von Varianten und keine 35 unterschiedlichen Entwürfe.

Sie präsentierte einen einzigen.

Genau dieser Entwurf wurde umgesetzt.

Ein Jahr später gratulierte ihr der Intendant des WDR persönlich. Die politische Führung applaudierte. Die zuvor bestehende Spaltung innerhalb des Hauses hatte sich aufgelöst.

Besonders berührend war für Andrea Aupers jedoch etwas anderes: Selbst diejenigen, die das Projekt ursprünglich abgelehnt hatten, kamen nach der Fertigstellung mit ihren Fotoapparaten, fotografierten das Ergebnis und zeigten offen ihre Anerkennung. Aus Gegnern waren Befürworter geworden.

Für Andrea Aupers war dies das eigentliche Zeichen dafür, dass die Lösung gelungen war. Nicht nur technisch oder gestalterisch, sondern auch menschlich.

Alle Beteiligten waren sich am Ende einig: Das Projekt war ein Erfolg.

Für Andrea Aupers ist das die eigentliche Kraft von Kohärenz:

Wenn Herz und Gehirn nicht länger gegeneinander arbeiten, sondern im Einklang schwingen, entsteht eine Form von Klarheit, die immer schneller und präziser zur Lösung führt als endloses Analysieren.

Klarheit entsteht nicht erst dann, wenn die Welt um uns herum still wird.

Klarheit entsteht dann, wenn wir in uns selbst still werden – auch wenn der Lärm im Außen weiter tobt.

Wer diesen inneren Zustand erreicht, trifft präzisere Entscheidungen, erkennt Lösungen schneller und schafft Win-win-Situationen.

Genau diese Botschaft brachte Andrea Aupers in ihren 60 Sekunden beim Internationalen Speaker Slam auf die Bühne:

Nicht mehr Denken verändert die Welt.

Sondern mehr Verbindung zu sich selbst.

Wer führt eigentlich Ihr Leben – Ihr Verstand oder Ihre innere Klarheit?

Andrea Aupers zeigt in ihrem Buch „Herz Intuition Kodex – In Freiheit souverän leben und authentisch führen“, wie Menschen Herz, Intuition und Verstand in Einklang bringen und dadurch klarere Entscheidungen, mehr Präsenz und nachhaltige Win-win-Lösungen entwickeln können.

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https://www.europabuchladen.com/Produkte/herz-intuition-kodex- andrea-aupers/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atelier AA

Frau Andrea Aupers

Stevern 95

48301 Nottuln

Deutschland

fon ..: 0049 1727571010

web ..: https://andreaaupers.com

email : andrea.aupers@atelieraa.eu

Firmenbeschreibung

Andrea Aupers begleitet Menschen, Führungskräfte und Unternehmer dabei, ihre innere Klarheit, Präsenz und natürliche Autorität zu stärken. Als Diplom-Ingenieurin für Architektur, ehemalige Bühnenbildnerin und Mentorin für Innere Architektur verbindet sie über 30 Jahre Erfahrung in der Gestaltung komplexer Räume mit ihrer heutigen Arbeit im Bereich Bewusstseinsentwicklung und persönlicher Transformation.

In ihrer beruflichen Laufbahn verantwortete sie nationale und internationale Projekte für Institutionen, Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber, darunter das Auswärtige Amt in Berlin, Schloss Bellevue, das Europäische Parlament Brüssel und Strassbourg, Präsidentenpalais Warschau, Hofburg Wien und weitere bedeutende Einrichtungen in Europa.

Heute überträgt sie die Prinzipien guter Architektur auf den Menschen selbst. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die Themen Intuition, innere Kohärenz, Nervensystemregulation, authentische Führung und die Verbindung von Verstand, Körper und Herzbewusstsein.

Mit Vorträgen, Workshops, Seminaren, Büchern, Meditationen und individuellen Begleitungen unterstützt Andrea Aupers Menschen dabei, ihre Potenziale bewusster zu entfalten und Entscheidungen aus Klarheit, Präsenz und Selbstvertrauen heraus zu treffen.



Pressekontakt:

Atelier AA

Frau Andrea Aupers

Stevern 95

48301 Nottuln

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email : andrea.aupers@atelieraa.eu

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