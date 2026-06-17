  • Speakerin Andrea Aupers beim Internationalen Speaker Slam

    60 Sekunden verändern die Welt! 144 Speakerinnen und Speaker, 60 Sekunden, eine Botschaft: Andrea Aupers zeigte beim internationalen Speaker Slam, dass echte Veränderung mit innerer Klarheit beginnt.

    Bild60 Sekunden, die die Welt verändern!

    144 Menschen. Mehrere Nationen. Eine Bühne.

    Und genau 60 Sekunden Zeit.

    Am 17. Juni 2026 fand der digitale Internationale Speaker Slam statt. 144 Speakerinnen und Speaker aus verschiedenen Ländern hatten die Aufgabe, ihre Botschaft in nur einer Minute auf den Punkt zu bringen.

    Mit dabei war die Architektin, Autorin und Speakerin Andrea Aupers aus dem Münsterland.

    60 Sekunden.

    Nicht mehr.

    In einer Welt voller Informationen, Reizüberflutung und permanenter Ablenkung stellt sich eine entscheidende Frage:

    Was bleibt übrig, wenn alles Überflüssige wegfällt?

    Für Andrea Aupers blieb eine einzige Botschaft:

    Klarheit schlägt Komplexität.

    In ihrer Keynote sprach sie über die Kohärenz von Herz und Gehirn.

    Denn viele Menschen kennen den inneren Konflikt: Das Herz sagt das eine, der Verstand das andere. Während beide gegeneinander arbeiten, entstehen Zweifel, Unsicherheit und endlose Gedankenschleifen.

    Kohärenz bedeutet etwas anderes.

    Kohärenz entsteht dann, wenn Herz und Gehirn dieselbe Richtung einschlagen. Wenn Intuition, Erfahrung, Wissen und innere Wahrnehmung nicht gegeneinander kämpfen, sondern zusammenwirken.

    Genau aus diesem Einklang entsteht jene Klarheit, die Menschen befähigt, präzise Entscheidungen zu treffen und Lösungen zu erkennen, die vorher nicht sichtbar waren.

    Anhand eines Projektes für das Auswärtige Amt in Berlin zeigte Andrea Aupers, welche Kraft entsteht, wenn Herz und Gehirn im Einklang arbeiten.

    Der Auftrag bestand darin, den Weltsaal des Auswärtigen Amtes temporär in ein Fernsehstudio für Fernsehübertragungen umzuwandeln. Die technischen und räumlichen Voraussetzungen galten als äußerst schwierig. Gleichzeitig war das Projekt innerhalb des Hauses umstritten. Während die einen die Umsetzung unbedingt realisieren wollten, lehnten andere das Vorhaben entschieden ab.

    Die Situation war festgefahren.

    Hinzu kam ein Umfeld, das von klaren Hierarchien, festen Protokollen, diplomatischen Konventionen und einer ausgeprägten Kommunikationskultur geprägt war. Viele Beteiligte warteten auf Antworten, Entscheidungen und Lösungen.

    Während viele Menschen in einer solchen Situation unter Druck geraten, blieb das Nervensystem von Andrea Aupers ruhig.

    Mitten im Druck.

    Mitten in den Erwartungen.

    Mitten im Lärm.

    Rund 40 bis 50 Menschen erwarteten eine Einschätzung.

    Statt vorschnell zu reagieren, nahm sie sich den Raum für etwas Ungewöhnliches. Sie hatte den Mut, sich den Erwartungen und dem hohen Entscheidungsdruck für einen Moment zu entziehen. In einem Umfeld, das von klaren Hierarchien, festen Protokollen, diplomatischen Konventionen und einer ausgeprägten Kommunikationskultur geprägt war, war dies keineswegs selbstverständlich.

    Während viele auf eine sofortige Antwort warteten, ging Andrea Aupers etwa zehn Minuten allein durch den Weltsaal des Auswärtigen Amtes.

    Gerade dieser Mut, nicht sofort zu reagieren, sondern zunächst wahrzunehmen, machte den Unterschied.

    Während dieses Rundgangs entstand ein klares inneres Bild der Lösung.

    Sie präsentierte keinen Stapel von Varianten und keine 35 unterschiedlichen Entwürfe.

    Sie präsentierte einen einzigen.

    Genau dieser Entwurf wurde umgesetzt.

    Ein Jahr später gratulierte ihr der Intendant des WDR persönlich. Die politische Führung applaudierte. Die zuvor bestehende Spaltung innerhalb des Hauses hatte sich aufgelöst.

    Besonders berührend war für Andrea Aupers jedoch etwas anderes: Selbst diejenigen, die das Projekt ursprünglich abgelehnt hatten, kamen nach der Fertigstellung mit ihren Fotoapparaten, fotografierten das Ergebnis und zeigten offen ihre Anerkennung. Aus Gegnern waren Befürworter geworden.

    Für Andrea Aupers war dies das eigentliche Zeichen dafür, dass die Lösung gelungen war. Nicht nur technisch oder gestalterisch, sondern auch menschlich.

    Alle Beteiligten waren sich am Ende einig: Das Projekt war ein Erfolg.

    Für Andrea Aupers ist das die eigentliche Kraft von Kohärenz:

    Wenn Herz und Gehirn nicht länger gegeneinander arbeiten, sondern im Einklang schwingen, entsteht eine Form von Klarheit, die immer schneller und präziser zur Lösung führt als endloses Analysieren.

    Klarheit entsteht nicht erst dann, wenn die Welt um uns herum still wird.

    Klarheit entsteht dann, wenn wir in uns selbst still werden – auch wenn der Lärm im Außen weiter tobt.

    Wer diesen inneren Zustand erreicht, trifft präzisere Entscheidungen, erkennt Lösungen schneller und schafft Win-win-Situationen.

    Genau diese Botschaft brachte Andrea Aupers in ihren 60 Sekunden beim Internationalen Speaker Slam auf die Bühne:

    Nicht mehr Denken verändert die Welt.

    Sondern mehr Verbindung zu sich selbst.

    Wer führt eigentlich Ihr Leben – Ihr Verstand oder Ihre innere Klarheit?

    Andrea Aupers zeigt in ihrem Buch „Herz Intuition Kodex – In Freiheit souverän leben und authentisch führen“, wie Menschen Herz, Intuition und Verstand in Einklang bringen und dadurch klarere Entscheidungen, mehr Präsenz und nachhaltige Win-win-Lösungen entwickeln können.

    ? Buch bestellen:
    „Herz Intuition Kodex – In Freiheit souverän leben und authentisch führen“

    ? Weitere Informationen, in jeder Buchhandlung und im Verlag:

    https://www.europabuchladen.com/Produkte/herz-intuition-kodex- andrea-aupers/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Atelier AA
    Frau Andrea Aupers
    Stevern 95
    48301 Nottuln
    Deutschland

    fon ..: 0049 1727571010
    web ..: https://andreaaupers.com
    email : andrea.aupers@atelieraa.eu

    Firmenbeschreibung
    Andrea Aupers begleitet Menschen, Führungskräfte und Unternehmer dabei, ihre innere Klarheit, Präsenz und natürliche Autorität zu stärken. Als Diplom-Ingenieurin für Architektur, ehemalige Bühnenbildnerin und Mentorin für Innere Architektur verbindet sie über 30 Jahre Erfahrung in der Gestaltung komplexer Räume mit ihrer heutigen Arbeit im Bereich Bewusstseinsentwicklung und persönlicher Transformation.
    In ihrer beruflichen Laufbahn verantwortete sie nationale und internationale Projekte für Institutionen, Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber, darunter das Auswärtige Amt in Berlin, Schloss Bellevue, das Europäische Parlament Brüssel und Strassbourg, Präsidentenpalais Warschau, Hofburg Wien und weitere bedeutende Einrichtungen in Europa.
    Heute überträgt sie die Prinzipien guter Architektur auf den Menschen selbst. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die Themen Intuition, innere Kohärenz, Nervensystemregulation, authentische Führung und die Verbindung von Verstand, Körper und Herzbewusstsein.
    Mit Vorträgen, Workshops, Seminaren, Büchern, Meditationen und individuellen Begleitungen unterstützt Andrea Aupers Menschen dabei, ihre Potenziale bewusster zu entfalten und Entscheidungen aus Klarheit, Präsenz und Selbstvertrauen heraus zu treffen.

    Pressekontakt:

    Atelier AA
    Frau Andrea Aupers
    Stevern 95
    48301 Nottuln

    fon ..: 0049 1727571010
    email : andrea.aupers@atelieraa.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Keynote Speakerin Nina Ofenloch gewinnt Excellence Award beim internationalen Speaker Slam
      Excellence Award für "Human Leadership": Bestsellerautorin Nina Ofenloch begeistert beim internationalen Speaker Slam...

    2. Weltrekord bei Speaker Slam – Hamburger Speakerin bringt Award in die Hansestadt
      Von Narzissmus bis Führung, von Hundefutter bis Krisenmanagement: Am vergangenen Samstag traten 88 Speakerinnen und Speaker zu Hermann Scherers Speaker Slam in Mastershausen an....

    3. 130 Speaker, 13 Nationen – Katrin Loch setzt sich beim 19. internationalen Speaker Slam in Mastershausen durch
      Wettkampf der Worte: Katrin Loch gewinnt beim Speaker Slam mit packendem Vortrag...

    4. Speaker Kim Kolb aus Coburg gewinnt beim internationalen Speaker Slam
      Excellence Award geht nach Coburg...

    5. Elisa de Schultz erhält Excellence Award beim Internationalen Speaker Slam in Dresden
      Beim Internationalen Speaker Slam im Hilton Hotel Dresden wurde die Dresdnerin Elisa de Schultz mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Die Veranstaltung vereinte Teilnehmende aus 24 Nationen....

    6. Mut zur Veränderung: Ingrid Stadler aus Bad Tölz inspirierte beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden
      Ingrid Stadler zeigte beim Speaker Slam in Wiesbaden, wie aus Krisen neue Stärke entsteht - mit ihrem Vortrag "Wenn Schmerz zur Kraft wird" traf sie den Nerv vieler Menschen im...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.