Internationale Themenwoche Türkische Küche startet in Berlin mit Motto „Ein Tisch voller kulturellem Erbe“

Im Rahmen der weltweit zelebrierten Themenwoche „Türkische Küche“ fand am 20. Mai 2026 ein exklusives Auftaktdinner in Berlin im Titanic Hotel statt.

Das Ministerium für Kultur und Tourismus der Republik Türkiye sowie die Türkische Tourismusförderungs- und Entwicklungsagentur (TGA) luden zu diesem exklusiven Event am Gendarmenmarkt in Berlin ein. Unterstützt von der Botschaft der Republik Türkiye, Turkish Airlines und Titanic Hotels, versammelte die Veranstaltung rund 120 geladene Gäste aus Touristik, diplomatischem Dienst, Medien und Kultur zu einem genussvollen Abend im Zeichen kulinarischer Vielfalt und kulturellen Austauschs.

Ziel der diesjährigen Initiative ist es, die türkische Küche nicht nur als Sammlung einzelner Gerichte zu präsentieren, sondern als lebendiges, gemeinsames und über Generationen weitergegebenes kulturelles Erbe, das über Jahrhunderte durch Migration, Rituale, gemeinschaftliche Arbeit und langjährige Tischtraditionen entstanden ist.

Die türkische Esskultur versteht sich als kollektiver Schatz, dessen sichtbarster Ausdruck der gedeckte Tisch ist – ein Ort des Austauschs, der Begegnung und der Verbindung zwischen Epochen, Regionen und Lebensweisen. Von traditionellen Kochmethoden wie Ofen, Tandir und Saç über Grundnahrungsmittel wie Getreide, Trauben und Oliven bis hin zu fermentierten Speisen und rituellen Mahlzeiten spiegelt die türkische Küche eine jahrhundertealte Tradition des gemeinsamen Lernens und Weitergebens wider.

Unter dem diesjährigen Motto „Ein Tisch voller kulturellem Erbe“ präsentierte ein sorgfältig kuratiertes 6-Gänge-Menü die beeindruckende Bandbreite der türkischen Küche. Das UNESCO-gelistete „Keskek“ – ein langsam gekochtes Weizen- und Fleischgericht – steht für gemeinsames Feiern und kollektives Engagement. „Kuzu Tandir “ (langsam gekochtes Lamm) verweist auf Migration und Reisen. „Baklava“ repräsentiert Handwerkskunst und die Weitergabe von Traditionen über Generationen hinweg. „Dolma“ zeigt die Vielfalt innerhalb einer gemeinsamen kulinarischen Sprache, während „Helva“ für Solidarität und Erinnerung steht.

In seiner Begrüßungsrede betonte Samet Kapisiz, Kulturattaché an der Botschaft der Republik Türkiye, die besondere Bedeutung der Themenwoche: „Die türkische Küche ist weit mehr als ein geschmackliches Erlebnis – sie ist Ausdruck eines jahrtausendealten kulturellen Erbes, das durch Werte wie Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und kulturellen Austausch geprägt ist. Sie bringt Menschen zusammen und schlägt Brücken zwischen Kulturen.“

Der Abend bot den Gästen nicht nur kulinarischen Genuss, sondern auch fundierte Einblicke in die Herkunft, Bedeutung und Geschichten hinter den servierten Gerichten. Food-Influencer, Medienvertreter sowie Branchenexpertinnen und -experten erlebten eine atmosphärische Veranstaltung, die den Geist türkischer Gastfreundschaft eindrucksvoll in die deutsche Hauptstadt transportierte.

Türkiye als beliebtes Reiseziel deutscher Urlauber wird gerade auch wegen dieser Vielfalt und Authentizität der kulinarischen Erlebnisse – vom reichhaltigen türkischen Frühstück über gesunde, leichte Mittagessen mit regionalen Spezialitäten bis hin zu genussvollen Abendessen in stimmungsvoller Atmosphäre geschätzt. Ob in traditionellen Restaurants, auf lebendigen lokalen Märkten oder bei interaktiven Kochkursen: Die türkische Küche lässt sich mit allen Sinnen entdecken. Frische Zutaten, überlieferte Rezepte und die herzliche Gastfreundschaft machen jede Mahlzeit zu einem besonderen Erlebnis. So entstehen emotionale Verbindungen, die weit über den Urlaub hinaus wirken und die Reiselust nachhaltig prägen.

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